Самолётда эшикни очишга уринган йўловчи парвоз вақтида вафот этди

·18·Дунё
Самолётда эшикни очишга уринган йўловчи парвоз вақтида вафот этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 6-октябр куни Нигерияда Кеня Аирвайс авиакомпаниясининг Найроби–Лагос йўналишидаги рейси давомида бир йўловчи самолёт эшигини очишга урингач, вафот этди.
  • У аввал Мадагаскарга киришга рухсат берилмагани сабабли Нигерияга қайтарилган эди.
  • Самолёт Лагосга қўнишидан 20 дақиқа олдин йўловчи ҳушсиз бўлиб қолган ва аеропортга қўнгач, унинг ўлими тасдиқланган.
  • Ҳодиса юзасидан Нигерия полицияси тергов олиб бормоқда.

Жорий йилнинг 6 октябрь куни Нигерияда Найроби–Лагос йўналиши бўйича парвоз қилаётган самолётда кутилмаган ҳодиса юз берди. Парвоз вақтида йўловчилардан бири экипаж аъзоларига қаршилик кўрсатиб, дастлаб учувчилар кабинасига киришга, кейин эса самолёт эшигини очишга уринган. Ҳодиса оқибатида у вафот этди. Бу ҳақда Нигерия Фуқаро авиацияси бошқармаси маълумотларига таяниб, “Legit.ng” хабар берди.

Қайд этилишича, ушбу йўловчи дастлаб авиакомпания томонидан Мадагаскарга олиб борилган. Бироқ у ерда мамлакат божхона органлари томонидан ортга қайтарилган ва Мадагаскар ҳудудига киришига рухсат берилмаган. Шу сабабли Kenya Airways уни яна ўша йўналиш бўйича Нигерияга қайтаришга мажбур бўлган.

Қайтиш парвози давомида эркакнинг хатти-ҳаракатлари кескин ўзгариб, у тажовузкор ҳаракат қила бошлаган. У биринчи навбатда учувчилар кабинасига киришга уринган. Бироқ экипаж унинг кабинага киришига йўл қўймаган. Шундан кейин йўловчи самолётнинг орқа эшиги томон бориб, уни очишга ҳаракат қилган.

Бошқа йўловчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда вазиятнинг янада кескинлашиб кетишининг олдини олиш мақсадида экипаж аъзолари эркакни ушлаб, қўлларини орқасидан боғлаб қўйган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода ҳам йўловчининг самолёт ҳавода бўлган пайтда эшикни очишга уринаётгани акс этган.

Kenya Airways маълумотига кўра, самолёт Лагосга қўнишига тахминан 20 дақиқа қолганида йўловчи ҳушсиз ҳолатга келган. Экипаж аъзолари унга зудлик билан биринчи тиббий ёрдам кўрсатган. Шунга қарамай, самолёт Лагосдаги Муртала Муҳаммад халқаро аэропортига тахминан соат 21:41 да қўнганидан сўнг, тиббиёт ходимлари йўловчини кўздан кечириб, унинг вафот этганини аниқлаган.

Ҳозирча марҳумнинг шахси, фуқаролиги ва ёши, шунингдек, унинг ўлимига нима сабаб бўлгани расман ошкор этилмаган. Мазкур ҳолат юзасидан Нигерия полицияси томонидан тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Нигерия Фуқаро авиацияси бошқармаси вакили Майкл Ачимугум ҳодисанинг аниқ сабаблари бўйича тергов якунлангунига қадар хулоса чиқармасликка чақирди. Унинг таъкидлашича, агар марҳумнинг оиласи зарур деб ҳисобласа, суд-тиббий экспертиза ўтказилишини сўраши мумкин.

Kenya Airways компанияси эса марҳумнинг яқинларига ҳамдардлик билдирган. Авиакомпания тергов жараёни доирасида маҳаллий органлар ҳамда авиация назорати идоралари билан зарур ҳамкорликни амалга оширишини маълум қилган.

Kenya AirwaysНигерияМуртала Муҳаммад аэропортиавиация ҳодисаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлди9 минг метр баландликда йўловчи самолёт эшигини очмоқчи бўлди10 август 12:50Самолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уриндиСамолётда йўловчи фавқулодда чиқиш эшигини очишга уринди9 август 12:46Уйига бостириб кирган ўғрини адабини берган 82 ёшли Вилли Мерфи барчанинг эътиборига тушдиУйига бостириб кирган ўғрини адабини берган 82 ёшли Вилли Мерфи барчанинг эътиборига тушди15 сентябр 22:22Парвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқардиПарвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқарди21 сентябр 18:59Самолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлдиСамолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлди22 сентябр 12:12Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?14 июл 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?