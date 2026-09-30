Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дубайдан Тел-Авивга учаётган ФлйДубаи йўловчи самолёти Саудия Арабистони ҳудудига хавфсиз қўнди.
- Самолётнинг «олиб қочиш» сигналини беришига сабаб учувчилар кабинасидаги ички келишмовчилик бўлгани аниқланди.
- Бортида 180 нафар йўловчи, жумладан 100 га яқин исроиллик бўлган самолётда ҳеч ким жабрланмаган.
Яқин Шарқ узра ҳаводаги жиддий хавотирга сабаб бўлган FlyDubai авиакомпаниясининг Дубайдан Тель-Авивга учаётган йўловчи лайнери билан боғлиқ таҳликали ҳолат бахтли якун топди: ҳаво кемаси Саудия Арабистони ҳудудига эсон-омон ва хавфсиз қўнди. Дастлабки тезкор маълумотларга кўра, халқаро авиация хизматларини ва ҳарбий қирувчиларни оёққа турғизган фавқулодда сигналлар аслида самолётнинг олиб қочилиши эмас, балки учувчилар кабинасида юз берган ички келишмовчилик ва жанжал ортидан узатилган.
Самолёт пастлаётган паллада экипаж аввалига умумий фавқулодда вазиятни билдирувчи «7700» кодини, сўнгра ноқонуний аралашув ёки гаровга олиш ҳолатини англатувчи «7500» махсус сигналини юборган эди. Бортида жами 180 нафар йўловчи, жумладан 100 га яқин Исроил фуқароси бўлган ушбу рейсдаги барча йўловчилар ва экипаж аъзолари хавфсиз ҳолатда экани маълум қилинди.
«Саудияга хавфсиз қўниш, кабинадаги низо ва 7500 коди сири»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси
FlyDubai рейсидаги фавқулодда ҳолатнинг асл сабаблари бўйича энг муҳим фактлар:
Саудия Арабистонига хавфсиз қўниш амалга оширилди: Таҳликали сигналлардан сўнг самолёт Саудия ҳудудидаги аэропортга беталафот қўндирилди;
Олиб қочиш эмас — учувчилар жанжали: Дастлабки суриштирув хулосаларига кўра, фавқулодда кодлар кабина ичидаги учувчилар ўртасидаги можаро туфайли босилган;
Кетма-кет иккита хавфли сигнал: Экипаж дастлаб умумий тревога (7700), сўнгра олиб қочиш кодини (7500) узатиб, минтақани оёққа турғизди;
180 нафар йўловчи омон қолди: Самолётдаги 180 киши, шу жумладан 100 га яқин исроилликларнинг ҳаётига ҳеч қандай хавф етмади;
Қуролли ҳужум эҳтимоли йўққа чиқди: Диспетчерлар ва хавфсизлик хизматлари текшируви бортда террористик ёки ташқи босқин бўлмаганини тасдиқлади.
Дубай — Тель-Авив фавқулодда рейси хронологияси ва сигналлар таснифи
Ҳаво кемасида юз берган ҳодиса занжири, кодлар маъноси ва қўниш якунлари бўйича таҳлилий жадвал:
Таҳлил мезонлари ва босқичлар
Қайд этилган ҳолат ва техник маълумотлар
Ҳолатнинг асл сабаби ва оқибати
Авиалайнер ва парвоз йўналиши
FlyDubai Boeing 737 (FZ1073 / FDB1549), Дубай — Тель-Авив
Йўналишни ўзгартириб Саудияга бурилди
Биринчи сигнал: Сквок 7700
Умумий фавқулодда ҳолат (бортдаги техник/фавқулодда муаммо)
Самолёт пастлаётган вақтда кабинада кескинлик бошланган
Иккинчи сигнал: Сквок 7500
Ноқонуний аралашув / Самолётни гаровга олиш ва олиб қочиш
Низо авж олиб, махсус код транспондерга хато/қасддан киритилган
Бортдаги контингент
180 нафар йўловчи (тахминан 100 нафари Исроил фуқаролари)
Ҳеч ким тан жароҳати олмаган, ваҳима тинчиган
Фавқулодда қўниш маскани
Саудия Арабистони аэропорти (хавфсиз режимда)
Лайнер махсус хизматлар назоратида ерга қўнди
Бирламчи расмий версия
Самолёт ичидаги экипаж (учувчилар)нинг ўзаро можароси
Ҳолат бўйича хизмат текшируви ва тергов ҳаракатлари бошланди
Авиация хавфсизлиги ва психологик экспертиза: Учувчилар кабинасидаги низо қандай хавф туғдиради?
Халқаро фуқаролик авиацияси экспертлари, учувчи-инструкторлар ва хавфсизлик таҳлилчиларининг хулосалари:
«CRM ( экипаж ресурсларини бошқариш) инқирози»: Замонавий авиацияда кабина ичидаги психологик муҳит парвоз хавфсизлигининг асоси ҳисобланади; учувчилар ўртасидаги ҳар қандай тортишув диққатни чалғитиб, фалокатга йўл очиши мумкин; аммо жанжал ортидан бутун дунёни хавотирга солувчи «7500» (олиб қочиш) сигналини юбориш — оғир касбий жиноят ва ҳаддан ташқари масъулиятсизлик белгисидир;
Яқин Шарқдаги нозик геосиёсий фонда Саудиянинг қарори: Бортида 100 нафар исроиллик бўлган араб авиакомпанияси самолётининг Саудия Арабистонига бемалол ва хавфсиз қўниши инсон ҳаёти ҳар қандай сиёсатдан устун эканини яна бир бор намойиш этди; Саудия авиация расмийлари кемага зудлик билан қўниш йўлаги бериб, эҳтимолий оғир фожианинг олдини олди;
Жиддий тергов ва лицензиядан маҳрум этиш хавфи: FlyDubai ва халқаро авиация ташкилотлари ушбу ҳодиса бўйича муросасиз тергов олиб боради; кабинадаги овоз ёзиш мосламалари (Black Box) эшитиб кўрилади; агар низо ва сигнал атайлаб ёки эмоционал тарзда босилгани тасдиқланса, айбдор учувчилар нафақат авиакомпаниядан ҳайдалади, балки бутун умрга учувчилик сертификатидан маҳрум этилиб, жиноий жавобгарликка тортилиши муқаррар.
Сизнингча, юзлаб одамларнинг тақдири қўлида бўлган учувчиларнинг ҳавода туриб бундай жанжал кўтариши ва олиб қочиш сигналини беришини қандай жазолаш керак? Бортида 100 нафар исроиллик бўлган самолётнинг Саудияга хавфсиз қўндирилишига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё авиациясидаги ушбу мисли кўрилмаган шов-шувли ҳодиса таҳлилини барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…