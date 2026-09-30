Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?

·22·Дунё
Дубай—Тель-Авив рейси Саудияга фавқулодда қўнди: Нега “олиб қочиш” сигнали берилган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дубайдан Тел-Авивга учаётган ФлйДубаи йўловчи самолёти Саудия Арабистони ҳудудига хавфсиз қўнди.
  • Самолётнинг «олиб қочиш» сигналини беришига сабаб учувчилар кабинасидаги ички келишмовчилик бўлгани аниқланди.
  • Бортида 180 нафар йўловчи, жумладан 100 га яқин исроиллик бўлган самолётда ҳеч ким жабрланмаган.

Яқин Шарқ узра ҳаводаги жиддий хавотирга сабаб бўлган FlyDubai авиакомпаниясининг Дубайдан Тель-Авивга учаётган йўловчи лайнери билан боғлиқ таҳликали ҳолат бахтли якун топди: ҳаво кемаси Саудия Арабистони ҳудудига эсон-омон ва хавфсиз қўнди. Дастлабки тезкор маълумотларга кўра, халқаро авиация хизматларини ва ҳарбий қирувчиларни оёққа турғизган фавқулодда сигналлар аслида самолётнинг олиб қочилиши эмас, балки учувчилар кабинасида юз берган ички келишмовчилик ва жанжал ортидан узатилган.

Самолёт пастлаётган паллада экипаж аввалига умумий фавқулодда вазиятни билдирувчи «7700» кодини, сўнгра ноқонуний аралашув ёки гаровга олиш ҳолатини англатувчи «7500» махсус сигналини юборган эди. Бортида жами 180 нафар йўловчи, жумладан 100 га яқин Исроил фуқароси бўлган ушбу рейсдаги барча йўловчилар ва экипаж аъзолари хавфсиз ҳолатда экани маълум қилинди.

«Саудияга хавфсиз қўниш, кабинадаги низо ва 7500 коди сири»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси

FlyDubai рейсидаги фавқулодда ҳолатнинг асл сабаблари бўйича энг муҳим фактлар:

  • Саудия Арабистонига хавфсиз қўниш амалга оширилди: Таҳликали сигналлардан сўнг самолёт Саудия ҳудудидаги аэропортга беталафот қўндирилди;

  • Олиб қочиш эмас — учувчилар жанжали: Дастлабки суриштирув хулосаларига кўра, фавқулодда кодлар кабина ичидаги учувчилар ўртасидаги можаро туфайли босилган;

  • Кетма-кет иккита хавфли сигнал: Экипаж дастлаб умумий тревога (7700), сўнгра олиб қочиш кодини (7500) узатиб, минтақани оёққа турғизди;

  • 180 нафар йўловчи омон қолди: Самолётдаги 180 киши, шу жумладан 100 га яқин исроилликларнинг ҳаётига ҳеч қандай хавф етмади;

  • Қуролли ҳужум эҳтимоли йўққа чиқди: Диспетчерлар ва хавфсизлик хизматлари текшируви бортда террористик ёки ташқи босқин бўлмаганини тасдиқлади.

Дубай — Тель-Авив фавқулодда рейси хронологияси ва сигналлар таснифи

Ҳаво кемасида юз берган ҳодиса занжири, кодлар маъноси ва қўниш якунлари бўйича таҳлилий жадвал:

Таҳлил мезонлари ва босқичлар

Қайд этилган ҳолат ва техник маълумотлар

Ҳолатнинг асл сабаби ва оқибати

Авиалайнер ва парвоз йўналиши

FlyDubai Boeing 737 (FZ1073 / FDB1549), Дубай — Тель-Авив

Йўналишни ўзгартириб Саудияга бурилди

Биринчи сигнал: Сквок 7700

Умумий фавқулодда ҳолат (бортдаги техник/фавқулодда муаммо)

Самолёт пастлаётган вақтда кабинада кескинлик бошланган

Иккинчи сигнал: Сквок 7500

Ноқонуний аралашув / Самолётни гаровга олиш ва олиб қочиш

Низо авж олиб, махсус код транспондерга хато/қасддан киритилган

Бортдаги контингент

180 нафар йўловчи (тахминан 100 нафари Исроил фуқаролари)

Ҳеч ким тан жароҳати олмаган, ваҳима тинчиган

Фавқулодда қўниш маскани

Саудия Арабистони аэропорти (хавфсиз режимда)

Лайнер махсус хизматлар назоратида ерга қўнди

Бирламчи расмий версия

Самолёт ичидаги экипаж (учувчилар)нинг ўзаро можароси

Ҳолат бўйича хизмат текшируви ва тергов ҳаракатлари бошланди

Авиация хавфсизлиги ва психологик экспертиза: Учувчилар кабинасидаги низо қандай хавф туғдиради?

Халқаро фуқаролик авиацияси экспертлари, учувчи-инструкторлар ва хавфсизлик таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «CRM ( экипаж ресурсларини бошқариш) инқирози»: Замонавий авиацияда кабина ичидаги психологик муҳит парвоз хавфсизлигининг асоси ҳисобланади; учувчилар ўртасидаги ҳар қандай тортишув диққатни чалғитиб, фалокатга йўл очиши мумкин; аммо жанжал ортидан бутун дунёни хавотирга солувчи «7500» (олиб қочиш) сигналини юбориш — оғир касбий жиноят ва ҳаддан ташқари масъулиятсизлик белгисидир;

  • Яқин Шарқдаги нозик геосиёсий фонда Саудиянинг қарори: Бортида 100 нафар исроиллик бўлган араб авиакомпанияси самолётининг Саудия Арабистонига бемалол ва хавфсиз қўниши инсон ҳаёти ҳар қандай сиёсатдан устун эканини яна бир бор намойиш этди; Саудия авиация расмийлари кемага зудлик билан қўниш йўлаги бериб, эҳтимолий оғир фожианинг олдини олди;

  • Жиддий тергов ва лицензиядан маҳрум этиш хавфи: FlyDubai ва халқаро авиация ташкилотлари ушбу ҳодиса бўйича муросасиз тергов олиб боради; кабинадаги овоз ёзиш мосламалари (Black Box) эшитиб кўрилади; агар низо ва сигнал атайлаб ёки эмоционал тарзда босилгани тасдиқланса, айбдор учувчилар нафақат авиакомпаниядан ҳайдалади, балки бутун умрга учувчилик сертификатидан маҳрум этилиб, жиноий жавобгарликка тортилиши муқаррар.

Сизнингча, юзлаб одамларнинг тақдири қўлида бўлган учувчиларнинг ҳавода туриб бундай жанжал кўтариши ва олиб қочиш сигналини беришини қандай жазолаш керак? Бортида 100 нафар исроиллик бўлган самолётнинг Саудияга хавфсиз қўндирилишига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё авиациясидаги ушбу мисли кўрилмаган шов-шувли ҳодиса таҳлилини барча билан баҳам кўринг!

FlyDubaiДубай-Тель-Авив рейсиСаудия Арабистони7500 код
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Бугун 13:19БМТдаги шов-шувли бойкот: Ўнлаб давлатлар Нетаньяҳунинг нутқида зални тарк этдиБМТдаги шов-шувли бойкот: Ўнлаб давлатлар Нетаньяҳунинг нутқида зални тарк этди26 сентябр 09:58Аҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиАҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилди23 сентябр 13:05Дунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқдиДунё янги ҳарбий блокларга бўлинмоқда: Исроил ва Туркия қарама-қаршилиги чўққига чиқди13 сентябр 18:50Трамп Нетаньяхуни «ўз ўрнига қўйди»: АҚШ Туркияга F-35 самолётларини сотишга тайёрТрамп Нетаньяхуни «ўз ўрнига қўйди»: АҚШ Туркияга F-35 самолётларини сотишга тайёр28 июл 14:13Бўм-бўш зал ва очиқ бойкот: БМТда Нетаньяхуга қарши дипломатик демарш!Бўм-бўш зал ва очиқ бойкот: БМТда Нетаньяхуга қарши дипломатик демарш!25 сентябр 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота