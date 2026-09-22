Самолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлди
2026 йил 17 сентябрь куни Амстердамдан Кюрасао томон учаётган KLM авиакомпаниясининг самолётида пауэрбанк ёниб кетди. Ҳодиса бизнес-классда, парвоз бошланганидан тахминан 5,5 соат ўтгач содир бўлган.
RTL Nieuws маълумотларига кўра, пауэрбанк Нидерландиянинг собиқ транспорт вазири ва собиқ KLM раҳбари Камиэл Эрлингсга тегишли бўлган. Ҳодиса вақтида қурилма қувват олаётгани ҳақида самолётдаги йўловчилардан бири хабар берган. Эрлингс ҳодиса оқибатида енгил тан жароҳати олгани айтилмоқда. KLM эса йўловчининг шахсий маълумотларини тасдиқламаслигини билдирган.
Йўловчилардан бирининг айтишича, дастлаб кучли портлашга ўхшаш овоз эшитилган, шундан кейин ўриндиқ яқинида аланга пайдо бўлган. Борт экипажи ёнғинни тезда назоратга олган ва йўловчиларни тинчлантирган.
Ҳодиса сабаб самолёт капитани Атлантика океани устидан парвозни тўхтатиб, Амстердамдаги Схипхол аэропортига қайтишга қарор қилган. Рейсда 322 нафар йўловчи бўлган. Улар KLM ҳисобидан меҳмонхонага жойлаштирилган ва эртаси куни бошқа самолётда Кюрасао томон йўл олган.
KLM қоидаларига кўра, йўловчилар пауэрбанк олиб кириши мумкин, бироқ парвоз вақтида ундан фойдаланиш ёки уни қувватлаш тақиқланган. Компания ҳодиса юзасидан суриштирув олиб бормоқда.
Камиэл Эрлингс 2007–2010 йилларда Нидерландиянинг транспорт вазири бўлган. Кейинчалик у Air France-KLM раҳбариятида ишлаган ва 2013–2014 йилларда KLM президенти ва бош директори лавозимини эгаллаган.
Изоҳлар 0
…