Самолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлди

·3·Дунё
Самолётда пауэрбанк ёниб кетди: KLM рейси Амстердамга қайтишга мажбур бўлди

2026 йил 17 сентябрь куни Амстердамдан Кюрасао томон учаётган KLM авиакомпаниясининг самолётида пауэрбанк ёниб кетди. Ҳодиса бизнес-классда, парвоз бошланганидан тахминан 5,5 соат ўтгач содир бўлган.

RTL Nieuws маълумотларига кўра, пауэрбанк Нидерландиянинг собиқ транспорт вазири ва собиқ KLM раҳбари Камиэл Эрлингсга тегишли бўлган. Ҳодиса вақтида қурилма қувват олаётгани ҳақида самолётдаги йўловчилардан бири хабар берган. Эрлингс ҳодиса оқибатида енгил тан жароҳати олгани айтилмоқда. KLM эса йўловчининг шахсий маълумотларини тасдиқламаслигини билдирган.

Йўловчилардан бирининг айтишича, дастлаб кучли портлашга ўхшаш овоз эшитилган, шундан кейин ўриндиқ яқинида аланга пайдо бўлган. Борт экипажи ёнғинни тезда назоратга олган ва йўловчиларни тинчлантирган.

Ҳодиса сабаб самолёт капитани Атлантика океани устидан парвозни тўхтатиб, Амстердамдаги Схипхол аэропортига қайтишга қарор қилган. Рейсда 322 нафар йўловчи бўлган. Улар KLM ҳисобидан меҳмонхонага жойлаштирилган ва эртаси куни бошқа самолётда Кюрасао томон йўл олган.

KLM қоидаларига кўра, йўловчилар пауэрбанк олиб кириши мумкин, бироқ парвоз вақтида ундан фойдаланиш ёки уни қувватлаш тақиқланган. Компания ҳодиса юзасидан суриштирув олиб бормоқда.

Камиэл Эрлингс 2007–2010 йилларда Нидерландиянинг транспорт вазири бўлган. Кейинчалик у Air France-KLM раҳбариятида ишлаган ва 2013–2014 йилларда KLM президенти ва бош директори лавозимини эгаллаган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизил лабли балиқ: у денгиз тубида сузмай, «юради»Қизил лабли балиқ: у денгиз тубида сузмай, «юради»Бугун, 11:57Оқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушдиОқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушдиБугун, 10:59Кузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиКузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиБугун, 10:41Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиБугун, 10:2123 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушдиБугун, 09:38Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Бугун, 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?