Парвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқарди

·0·Дунё
Парвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқарди

Халқаро авиация хавфсизлиги тарихида камдан-кам учрайдиган ва кинематографик драмаларни эслатувчи парадоксал фавқулодда ҳодиса юз берди. Нидерландиянинг собиқ транспорт вазири ҳамда машҳур KLM миллий авиакомпаниясининг собиқ бош директори Камиль Эйрлингс ўзи бир вақтлар бошқарган компания самолёти бортида ҳақиқий ёнғин келиб чиқишига сабабчи бўлди. Нидерландиянинг нуфузли RTL Nieuws портали тарқатган маълумотларга кўра, ҳодиса ҳаво кемаси парвозга кўтарилганидан 5,5 соат ўтгач, бизнес-класс салонида содир бўлган. Фавқулодда вазиятга собиқ вазирнинг парвоз вақтида телефонини қувватлаш учун улаб қўйган пауэрбанки (ташқи аккумулятори) сабаб бўлган.

Гувоҳларнинг сўзларига кўра, дастлаб салон бўйлаб баланд қарсиллаш (портлаш) овози эшитилган, сўнгра Эйрлингснинг ўриндиғи тепасида тўсатдан кучли олов тиллари кўтарилган. Экипаж аъзоларининг сониялар ичида кўрсатган тезкорлиги ва профессионаллиги туфайли ёнғин салон бўйлаб тарқалмасдан дарҳол ўчирилган, собиқ бош директор эса енгил жароҳатлар билан қутулиб қолган. Энг қизиғи, KLM қоидаларига кўра, пауэрбанкларни қўл юкида олиб юришга рухсат берилса-да, улардан самолёт ичида қурилмаларни зарядлаш учун фойдаланиш қатъиян тақиқланган — бу қоидалар айнан Эйрлингснинг ўзи раҳбарлик қилган йилларда ҳам амалда бўлган.

Хўш, авиациянинг собиқ бош раҳбари ўзи тасдиқлаган қатъий хавфсизлик тартибини қандай қилиб бузди, литий-ионли батареялар баландликда нега портлаб кетмоқда ва бу шов-шувли ҳодисадан сўнг авиацияда қандай янги тақиқлар жорий этилади?

Парвоздаги оловли саросима: Собиқ вазир самолётда кутилмаган ёнғин келтириб чиқарди

«Баланд қарсиллаш, олов алангаси ва 5,5 соатлик парвоз»: Самолётдаги ёнғин тафсилотлари

Ҳавода содир бўлган фавқулодда ҳодисанинг асосий далиллари ва фактлари:

  • Масъул шахснинг мақоми: Ҳодиса марказида турган йўловчи — Нидерландиянинг собиқ транспорт вазири ва KLM собиқ бош директори Камиль Эйрлингс;

  • Локация ва парвоз вақти: Ёнғин лайнер ҳавога кўтарилганидан роппа-роса 5,5 соат ўтгач, бизнес-класс салонида бошланган;

  • Ёниш механизми: Смартфонни қувватлаш жараёнида бўлган пауэрбанк аввал қаттиқ қарсиллаб портлаган, сўнгра ўриндиқ атрофини аланга қамраб олган;

  • Экипажнинг чаққонлиги: Стюардессалар ва учувчилар махсус ёнғин ўчириш воситаларини зудлик билан ишга солиб, оловни бир неча сония ичида бартараф этди;

  • Қоидаларни бузиш омили: KLM талабларига кўра, самолёт парвози давомида пауэрбанклардан фойдаланиш қатъиян тақиқланган бўлиб, собиқ раҳбар ўз компаниясининг асосий протоколини очиқчасига бузган;

  • Енгил тан жароҳати: Эйрлингс алангани жиловлаш ва хавфли қурилмани улоқтириш пайтида енгил куйиш жароҳатлари олган.

Ҳаво кемасидаги фавқулодда ҳолат: KLM рейси ва Эйрлингс иши кўрсаткичлари

Ҳодисанинг оператив тафсилотлари ва авиация қоидалари таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Расмий регламент ва фактлар

Ҳодиса иштирокчиси

Нидерландия собиқ транспорт вазири, собиқ KLM раҳбари Камиль Эйрлингс

Ҳодиса жойи

KLM самолётининг бизнес-класс салони

Алангаланиш вақти

Парвоз бошланганидан 5,5 соат ўтгач

Ёнғин сабабчиси

Смартфонга уланган носоз ташқи аккумулятор (пауэрбанк)

KLM хавфсизлик қоидаси

Пауэрбанкни салонга олиб кириш мумкин, лекин ишлатиш қатъиян тақиқланган

Қоидабузарлик мақоми

Собиқ бош директор ўз компаниясининг ички тартибини бузди

Оқибатлар ва жароҳатлар

Ёнғин экипаж томонидан тез ўчирилди; Эйрлингс енгил тан жароҳати олди

Авиация хавфсизлиги экспертизаси: Нега пауэрбанклар ҳавода бомбага айланмоқда?

Авиаэкспертлар ва халқаро хавфсизлик муҳандисларининг хулосалари:

  • Термал дисбаланс (Thermal Runaway): Литий-ионли батареялар босим ва ҳарорат ўзгарганда ички қисқа туташувга учраши мумкин; қувват бериш вақтида қизиб кетган аккумулятор кислород билан реакцияга киришиб, портлаш даражасидаги аланга ҳосил қилади;

  • Багаждан салонга кўчириш талаби: Халқаро авиация қоидаларига кўра, пауэрбанкларни юклар бўлимига (багажга) топшириш бутунлай ман этилган; чунки юклар бўлимида олов чиқса, уни экипаж кўра олмайди ва самолёт ҳалокатга учраши мумкин;

  • Ишлатишга чеклов нега керак? Самолёт салонида уларни токка улаб қувватлаш тақиқланганининг боиси — қиздириш реакциясини сунъий равишда кучайтирмаслик ва портлаш хавфини нолга туширишдир;

  • Ибрат ва жавобгарлик: Бундай юқори лавозимда ишлаган шахснинг оддий қоидани менсимагани самолётларда хавфсизлик протоколлари бўйича назорат лавозим ва мақомдан қатъи назар барчага бирдек қаттиқ бўлиши шартлигини кўрсатди.

Камиль Эйрлингс билан боғлиқ ушбу фавқулодда ҳодиса замонавий гаджетлар ва қувватловчи воситалар ҳавода қандай даҳшатли хатарга айланиши мумкинлигини бутун дунёга яна бир бор исботлади.

Сизнингча, самолётларда пауэрбанклардан фойдаланишга қўйилган тақиқлар бўйича назоратни янада кучайтириш (масалан, уларни парвоз олдидан муҳрлаб қўйиш) керакми? Парвоз пайтида телефонингизни қувватлаш учун ташқи аккумулятор ишлатган ҳолатларингиз бўлганми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча авиасаёҳатчилар учун ҳаётий муҳим бўлган ушбу огоҳлантирувчи хабарни яқинларингизга улашинг!

Камиль ЭйрлингсKLMпауэрбанклитий-ион батареялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Украина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилдиУкраина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилдиБугун, 18:37Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Бугун, 18:21Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Бугун, 16:12Санкциялар зарбаси: Қирғизистон Миллий банки «Золотая Корона»ни реестрдан чиқариб ташладиСанкциялар зарбаси: Қирғизистон Миллий банки «Золотая Корона»ни реестрдан чиқариб ташладиБугун, 16:01Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаганҚорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаганБугун, 14:45Марказий Осиёда сенсация: Қирғизистонда «Арашан» зотли қўй 1 млн долларга сотилди (видео)Марказий Осиёда сенсация: Қирғизистонда «Арашан» зотли қўй 1 млн долларга сотилди (видео)Бугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?