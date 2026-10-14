Оддий чақмоқ эмас: Францияда осмон узра ноёб қизил спритлар суратга олинди

·45·Дунё
Оддий чақмоқ эмас: Францияда осмон узра ноёб қизил спритлар суратга олинди

Франциянинг Корсика оролида фотограф табиатнинг камдан-кам кузатиладиган ҳодисаларидан бири — қизил спритларни тасвирга туширди. Қишлоқ узра намоён бўлган ёрқин қизил чақнашлар осмоннинг ўзига хос манзарасини ҳосил қилган.

Қизил спритлар — кучли момақалдироқли бўронлар устида, тахминан 40–90 километр баландликда пайдо бўладиган қисқа муддатли электр ёруғлик ҳодисасидир. Улар одатий чақмоқлардан фарқли равишда булутлар ичида эмас, балки атмосферанинг юқори қатламларида юзага келади. Бу ҳодиса жуда қисқа давом этгани сабабли уни кўз билан илғаш ва камерага муҳрлаш осон эмас.

Фотограф ноёб манзарани суратга олиш учун об-ҳаво прогнозларини олдиндан кузатиб, керакли суратга олиш нуқтаси ва бурчагини ҳисоблаб чиққан. Пухта тайёргарлик натижасида у қишлоқ узра пайдо бўлган қизил спритларнинг ажойиб тасвирларини олишга муваффақ бўлган.

Бундай кадрлар нафақат ўзининг гўзаллиги, балки атмосферада содир бўладиган кам ўрганилган электр ҳодисаларини кузатиш имконияти билан ҳам эътиборга моликдир.

Корсика оролиқизил спритларэлектр ёруғлик ҳодисаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда чақмоқ урган йўловчи самолёти мўъжиза туфайли омон қолдиҲиндистонда чақмоқ урган йўловчи самолёти мўъжиза туфайли омон қолди8 октябр 12:53Қуёш тизимидаги сирли тўққизинчи сайёрага оид янги далил топилдиҚуёш тизимидаги сирли тўққизинчи сайёрага оид янги далил топилди9 октябр 11:239 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:22Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиМайдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмди8 июл 01:31Туркияда фожиа: чақмоқ урган болалар ҳалок бўлдиТуркияда фожиа: чақмоқ урган болалар ҳалок бўлди18 апрел 19:3712 августда осмонда ноёб ҳодиса кузатилади: тўрт ҳодиса бир вақтда12 августда осмонда ноёб ҳодиса кузатилади: тўрт ҳодиса бир вақтда6 август 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда