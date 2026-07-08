Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмди

·27·Дунё
Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмди

Малайзиянинг Малакка шаҳрида ўтказилган ўртоқлик футбол учрашуви аянчли фожеа билан якунланди. Учрашув давомида майдонга чақмоқ тушиши оқибатида 28 ёшли футболчи Р. Танеш ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда Astro Awani нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, Танеш «Танжунг Миняк» клуби сафида «Рембау Индиан Ветеран» жамоасига қарши ўртоқлик баҳсида иштирок этаётган бўлган. Учрашув маҳаллий вақт билан соат 17:30 да бошланган. Орадан ўн дақиқа ўтгач енгил ёмғир ёғиб, кейин эса момақалдироқ бошланган. Айнан шу вақтда футболчи, учрашув ҳаками ҳамда яна бир киши майдонда чақмоқ уриши натижасида йиқилган.

Полиция маълумотига кўра, Танешнинг танасининг пастки қисми қаттиқ куйган. У ҳушсиз ҳолатда шахсий автомашинада шифохонага олиб борилган, аммо шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолишга муваффақ бўлмаган. Ҳакам ҳам шифохонага ётқизилган, учинчи жабрланувчига эса тиббий ёрдам талаб этилмаган.

Малайзия футбол ассоциацияси (FAM) марҳумнинг оиласи ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, маҳаллий футбол ассоциацияси ҳамда учрашув ташкилотчиларидан ҳодиса юзасидан тўлиқ ҳисобот тақдим этишни талаб қилди.

FAM бош котиби Датук Нур Азман Раҳмоннинг таъкидлашича, ушбу воқеа футболда хавфсизлик чоралари доимо биринчи ўринда туриши кераклигини яна бир бор кўрсатди. У реал вақтда чақмоқ хавфини аниқлайдиган тизимлардан фойдаланиш муҳимлигини қайд этиб, об-ҳаво кескин ёмонлашганда ўйинни тўхтатиш ёки бошқа вақтга қолдириш масъулиятли қарор эканини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

38 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этди38 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этдиБугун, 01:44Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаТрамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаБугун, 00:01Бишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиБишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиКеча, 23:52АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)Кеча, 23:43Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаВирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаКеча, 22:01Австралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиАвстралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиКеча, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди