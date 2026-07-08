Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмди
Малайзиянинг Малакка шаҳрида ўтказилган ўртоқлик футбол учрашуви аянчли фожеа билан якунланди. Учрашув давомида майдонга чақмоқ тушиши оқибатида 28 ёшли футболчи Р. Танеш ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда Astro Awani нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, Танеш «Танжунг Миняк» клуби сафида «Рембау Индиан Ветеран» жамоасига қарши ўртоқлик баҳсида иштирок этаётган бўлган. Учрашув маҳаллий вақт билан соат 17:30 да бошланган. Орадан ўн дақиқа ўтгач енгил ёмғир ёғиб, кейин эса момақалдироқ бошланган. Айнан шу вақтда футболчи, учрашув ҳаками ҳамда яна бир киши майдонда чақмоқ уриши натижасида йиқилган.
Полиция маълумотига кўра, Танешнинг танасининг пастки қисми қаттиқ куйган. У ҳушсиз ҳолатда шахсий автомашинада шифохонага олиб борилган, аммо шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолишга муваффақ бўлмаган. Ҳакам ҳам шифохонага ётқизилган, учинчи жабрланувчига эса тиббий ёрдам талаб этилмаган.
Малайзия футбол ассоциацияси (FAM) марҳумнинг оиласи ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, маҳаллий футбол ассоциацияси ҳамда учрашув ташкилотчиларидан ҳодиса юзасидан тўлиқ ҳисобот тақдим этишни талаб қилди.
FAM бош котиби Датук Нур Азман Раҳмоннинг таъкидлашича, ушбу воқеа футболда хавфсизлик чоралари доимо биринчи ўринда туриши кераклигини яна бир бор кўрсатди. У реал вақтда чақмоқ хавфини аниқлайдиган тизимлардан фойдаланиш муҳимлигини қайд этиб, об-ҳаво кескин ёмонлашганда ўйинни тўхтатиш ёки бошқа вақтга қолдириш масъулиятли қарор эканини таъкидлади.
…