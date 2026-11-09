Рангли соялар қандай ҳосил бўлади? Оддий тажриба интернетда қизиқиш уйғотди

·8·Дунё
Рангли соялар қандай ҳосил бўлади? Оддий тажриба интернетда қизиқиш уйғотди

Соялар доимо қора рангда бўлади, деган тушунча кенг тарқалган. Бироқ рангли сояларни ҳосил қилиш мумкинлигини кўрсатувчи оддий тажриба ижтимоий тармоқларда кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортмоқда.

Тажриба давомида рангли целлофан бўлаклари ва қуёш нуридан фойдаланиб, қизил, кўк ҳамда сариқ тусдаги соялар ҳосил қилинади. Бунинг асосида ёруғликнинг рангли материаллар орқали ўтиш хусусияти ётади.

Қуёш нури рангли целлофандан ўтаётганда, материал айрим рангларга мос ёруғлик тўлқинларини ўтказади, бошқаларини эса ютади ёки тўсади. Натижада ёруғлик тушган юзада рангли доғлар ва соя кўринишлари пайдо бўлади.

Бир нечта рангли ёруғлик манбаларидан биргаликда фойдаланиш эса янада турли рангдаги ва аниқроқ сояларни яратиш имконини беради. Бунда ёруғлик манбалари ва тўсиқларнинг жойлашуви муҳим аҳамиятга эга.

Энг қизиғи, ушбу тажрибани бажариш учун қимматбаҳо ускуналар талаб этилмайди. Оддий рангли целлофан ва ёруғлик ёрдамида болаларга ёруғликнинг тарқалиши, рангларнинг ҳосил бўлиши ҳамда ёруғлик спектри ҳақидаги илмий тушунчаларни содда ва қизиқарли тарзда тушунтириш мумкин.

оптикаёруғлик спектрифизикавий тажриба
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Физиклар ёруғликни 74 фемтосекундда бошқаришга эришдиФизиклар ёруғликни 74 фемтосекундда бошқаришга эришди5 август 18:56Жанубий Кореянинг ЛетинАР компанияси AI кўзойнаклари учун оптикани ривожлантирмоқдаЖанубий Кореянинг ЛетинАР компанияси AI кўзойнаклари учун оптикани ривожлантирмоқда18 май 16:26Хитойда оптика буму: оптик толалар ва трансиверлар экспорти кескин ошдиХитойда оптика буму: оптик толалар ва трансиверлар экспорти кескин ошди16 май 12:24АҚШда саҳифаларини ағдариш учун 10 киши керак бўладиган улкан китоб намойиш этилмоқда (видео)АҚШда саҳифаларини ағдариш учун 10 киши керак бўладиган улкан китоб намойиш этилмоқда (видео)4 ноябр 09:22Марс суратида сирли «юраётган одам» тасвири аниқланди Марс суратида сирли «юраётган одам» тасвири аниқланди 4 август 16:26Россиялик аёл Labubu қўғирчоқлари учун «жонини» сотдиРоссиялик аёл Labubu қўғирчоқлари учун «жонини» сотди21 октябр 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди