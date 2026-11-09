Рангли соялар қандай ҳосил бўлади? Оддий тажриба интернетда қизиқиш уйғотди
Соялар доимо қора рангда бўлади, деган тушунча кенг тарқалган. Бироқ рангли сояларни ҳосил қилиш мумкинлигини кўрсатувчи оддий тажриба ижтимоий тармоқларда кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортмоқда.
Тажриба давомида рангли целлофан бўлаклари ва қуёш нуридан фойдаланиб, қизил, кўк ҳамда сариқ тусдаги соялар ҳосил қилинади. Бунинг асосида ёруғликнинг рангли материаллар орқали ўтиш хусусияти ётади.
Қуёш нури рангли целлофандан ўтаётганда, материал айрим рангларга мос ёруғлик тўлқинларини ўтказади, бошқаларини эса ютади ёки тўсади. Натижада ёруғлик тушган юзада рангли доғлар ва соя кўринишлари пайдо бўлади.
Бир нечта рангли ёруғлик манбаларидан биргаликда фойдаланиш эса янада турли рангдаги ва аниқроқ сояларни яратиш имконини беради. Бунда ёруғлик манбалари ва тўсиқларнинг жойлашуви муҳим аҳамиятга эга.
Энг қизиғи, ушбу тажрибани бажариш учун қимматбаҳо ускуналар талаб этилмайди. Оддий рангли целлофан ва ёруғлик ёрдамида болаларга ёруғликнинг тарқалиши, рангларнинг ҳосил бўлиши ҳамда ёруғлик спектри ҳақидаги илмий тушунчаларни содда ва қизиқарли тарзда тушунтириш мумкин.
Изоҳлар 0
…