Плутон ортидаги сирли сайёра олимлар эътиборини тортди

·61·Дунё
Плутон ортидаги сирли сайёра олимлар эътиборини тортди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Вера Rubin обсерваторияси астрономи Метю Холман Плутон орбитасидан ташқарида жойлашган 2026 ED138 номли янги митти сайёра номзодини аниқлади.
  • Қуёшдан тахминан 46 астрономик бирлик узоқликда жойлашган ушбу обектнинг диаметри 600 километрдан 1 500 километргача бўлиши тахмин қилинмоқда.

Олимлар Қуёш тизимида Плутон орбитасидан ташқарида жойлашган янги митти сайёра номзодини аниқлади. 2026 ED138 деб номланган ушбу осмон жисми ҳозирча шу турдаги энг йирик ва ёрқин объектлардан бири бўлиши мумкин. Бу ҳақда АҚШ Миллий илмий жамғармаси ва Энергетика вазирлиги билан ҳамкорликда фаолият олиб бораётган Вера Рубин обсерваторияси маълум қилди.

Қайд этилишича, янги объект жорий йилнинг 13 октябрь куни астроном Мэтю Холман томонидан обсерватория маълумотларини таҳлил қилиш вақтида кашф этилган. Дастлаб унинг ғайриоддий ёрқинлиги ва Қуёшдан жуда узоқ масофада жойлашгани тадқиқотчилар эътиборини ўзига жалб қилган.

Кейинчалик олимлар обсерватория архивларини қайта кўриб чиқиш жараёнида 2026 ED138’нинг аввалги кузатувларига ҳам дуч келган. Маълум бўлишича, ушбу осмон жисми жорий йилнинг 4 мартидан 11 июлигача бўлган даврда, жами 20 кеча давомида 30 марта кузатилган. Шунингдек, 2016 йилга тегишли архив суратлари ҳам объектнинг орбитасини аниқлаш ва унинг ҳаракатини ўрганишда муҳим ёрдам берган.

Ҳозирги ҳисоб-китобларга кўра, 2026 ED138 Қуёшдан тахминан 46 астрономик бирлик узоқликда жойлашган. Таққослаш учун, митти сайёра Плутоннинг Қуёшдан ўртача масофаси 40 астрономик бирликни ташкил этади. Бу эса янги объект Қуёш тизимининг анча олис ҳудудларида ҳаракатланишини англатади.

Дастлабки ҳисоблашлар натижасида янги осмон жисмининг диаметри 600 километрдан 1 500 километргача бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда. Шу билан бирга, унинг орбитаси Қуёш тизимининг асосий текислигига нисбатан қарийб 25 даражага оғган.

Олимларнинг таъкидлашича, 2026 ED138’ни расман митти сайёра деб эътироф этиш учун ҳали қўшимча тадқиқотлар ва кузатувлар ўтказиш зарур. Жумладан, унинг аниқ ўлчамларини белгилаш, физик хусусиятларини ўрганиш ва табиатини тасдиқлаш мақсадида инфрақизил диапазонда кузатувлар олиб борилиши керак.

Агар янги объектнинг митти сайёра экани тасдиқланса, 2026 ED138 Халқаро астрономия иттифоқи томонидан расман тан олинган Плутон, Серера, Эрида, Хаумеа ва Макемаке каби осмон жисмлари қаторига қўшилиши мумкин. Бу эса Қуёш тизимининг олис ҳудудлари ҳақидаги илмий тасаввурларни янада бойитишга хизмат қилади.

Маълумот учун, Вера Рубин обсерваторияси 2026 йилнинг июнь ойида осмонни кенг кўламда ўрганишга қаратилган ўн йиллик тадқиқот дастурини бошлаган. Ушбу лойиҳа доирасида обсерватория жанубий яримшар осмонини мунтазам равишда суратга олиб, Қуёш тизими ва коинотдаги янги объектларни аниқлаш, уларнинг хусусиятларини ўрганиш ҳамда илмий кашфиётлар сонини оширишни режалаштирган.

2026 ED138Вера Рубин обсерваториясиМитти сайёраАстрономия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёш тизимидаги сирли тўққизинчи сайёрага оид янги далил топилдиҚуёш тизимидаги сирли тўққизинчи сайёрага оид янги далил топилди9 октябр 11:23Меркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиМеркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқлади12 сентябр 17:41Олимлар ўз юлдузига тескари йўналишда айланадиган сайёрани топдиОлимлар ўз юлдузига тескари йўналишда айланадиган сайёрани топди28 сентябр 17:00Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очди11 сентябр 09:14Ер сайёраси шаклини ўзгартирмоқда: Олимлар қутбларда юз бераётган бурилишни фош этдиЕр сайёраси шаклини ўзгартирмоқда: Олимлар қутбларда юз бераётган бурилишни фош этди22 сентябр 08:30Коинотдан келган сирли радио сигнал олимлар эътиборини тортдиКоинотдан келган сирли радио сигнал олимлар эътиборини тортди27 сентябр 10:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда