Қуёш тизимидаги сирли тўққизинчи сайёрага оид янги далил топилди

·14·Дунё
Қуёш тизимидаги сирли тўққизинчи сайёрага оид янги далил топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тайванлик олимлар 1983-йилдаги Инфраред Астрономикал Сателлите ва 2006–2007-йиллардаги АКАРИ космик аппаратлари маълумотларини таҳлил қилиб, Қуёш тизимида Планет Нине бўлиши мумкин бўлган осмон жисмини аниқлади.
  • Ушбу обектнинг ҳаракат хусусиятлари ва инфрақизил нурланиши Ер массасидан 7–17 баравар катта бўлиши мумкин бўлган, Қуёшдан 500–700 астрономик бирлик масофада жойлашган йирик сайёра тахминларига мос келади.

Тайванлик олимлар илгари ўтказилган космик кузатувлар маълумотларини қайта таҳлил қилиб, Қуёш тизимида мавжуд бўлиши тахмин қилинаётган тўққизинчи сайёра — Planet Nine бўлиши мумкин бўлган осмон жисмини аниқлади. Агар ушбу объект ҳақиқатан ҳам сайёра бўлиб чиқса, бу Қуёш тизимининг энг сирли жумбоқларидан бирига ойдинлик киритиши мумкин. Бу ҳақда “The Economic Times” нашри хабар берди.

Қайд этилишича, Тайваннинг Миллий Цинхуа университети (National Tsing Hua University) олими Терри Лонг Фан бошчилигидаги тадқиқотчилар 1983 йилда Infrared Astronomical Satellite космик телескопи томонидан олинган маълумотларни 2006–2007 йилларда Япониянинг AKARI космик аппарати тўплаган кузатув натижалари билан таққослаган.

Икки кузатув ўртасидаги 23 йиллик вақт фарқи олимларга осмон жисмларининг жойлашуви ўзгаришини солиштириш ва уларнинг ҳаракатини аниқлаш имконини берган. Тадқиқот давомида миллионлаб сигналлар орасидан осмон бўйлаб 47,46 бурчак дақиқасига силжиган объект ажратиб олинган. Унинг ҳаракат хусусиятлари ва инфрақизил нурланиши Қуёшдан жуда узоқда жойлашган йирик сайёра бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларга мос келган.

Олимлар дастлаб сайёра бўлиши эҳтимол қилинган 22 та объектни аниқлаган. Кейин уларнинг хусусиятлари янада чуқурроқ ўрганилиб, номзодлар сони аввал 13 тага, сўнгра эса биттагача камайтирилган. Тадқиқотчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, охирги объектнинг массаси Ер массасидан 7–17 баравар катта бўлиши мумкин.

Мутахассислар таъкидлашича, Қуёш тизимининг бундай олис ҳудудларида жойлашган жисмларни оддий оптик телескоплар орқали аниқлаш жуда қийин. Қуёшдан 500–700 астрономик бирлик масофада бўлган объектларга Қуёш нури ниҳоятда заиф етиб боради. Шу сабабли уларни кўринадиган ёруғлик орқали кузатиш мураккаб ҳисобланади.

Бироқ йирик сайёралар фақат Қуёшдан келадиган нурни қайтариш билан чекланмайди, балки ўз ички иссиқлигини ҳам тарқатади. Бу жараёнда ҳосил бўладиган инфрақизил нурланишни махсус қурилмалар ёрдамида қайд этиш мумкин. Тадқиқотчилар айнан шу имкониятдан фойдаланиб, эҳтимолий сайёрани аниқлашга ҳаракат қилган.

Planet Nine нима учун олимларни қизиқтирмоқда?

Қуёш тизимида тўққизинчи сайёра бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахмин Нептун орбитасидан ташқарида ҳаракатланадиган айрим музли осмон жисмларининг ғайриоддий орбиталарини ўрганиш натижасида пайдо бўлган. Уларнинг ҳаракат йўналишлари ва орбиталари маълум ҳудудларда гуруҳлангандек кўринади. Бу эса ушбу жисмларга ҳали аниқланмаган йирик осмон жисмининг гравитацион таъсири бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Янги аниқланган объектнинг жойлашуви ҳам Planet Nine ҳақидаги мавжуд тахминларга мос келади. Агар унинг сайёра экани тасдиқланса, олимлар Қуёш тизимининг чекка қисмидаги айрим жисмлар нима сабабдан одатдагидан фарқ қилувчи орбиталар бўйлаб ҳаракатланишини тушунтиришга янада яқинлашади.

Тадқиқот натижалари “Publications of the Astronomical Society of Australia” илмий журналида эълон қилинган. Шунга қарамай, олимлар ҳозирча топилган объектни Planet Nine ёки Қуёш тизимининг янги сайёраси сифатида расман тасдиқлагани йўқ. Шу боис унинг табиати ва ҳақиқий хусусиятларини аниқлаш учун қўшимча кузатувлар зарур.

Кейинги босқичда тадқиқотчилар Чилида жойлашган 4 метрлик Blanco телескопига ўрнатилган Dark Energy Camera ёрдамида мазкур объектни қайта кузатишни режалаштирмоқда. Бу орқали унинг ҳозирги жойлашуви ва ҳаракатини аниқлаш, шунингдек, кузатув натижалари тахмин қилинган орбитага мос келиш-келмаслигини текшириш кўзда тутилган.

Демак, ҳозирча сирли тўққизинчи сайёранинг мавжудлиги исботланган эмас. Бироқ эски космик кузатувлар маълумотларидан олинган янги натижалар олимларга бу саволга жавоб топиш учун яна бир имконият тақдим этмоқда.

Планет НайнНациональ Цинхуа университетБланко телескопДарк Энерги Камера
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқландиНуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқланди1 октябр 00:20Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирда11 сентябр 00:06Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди 6 август 02:32Ким Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКим Чен Иннинг сирли меросхўри: Разведка Ким Жу Аенинг укаси ҳақидаги ҳақиқатни очди11 сентябр 09:14Кузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиКузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайди22 сентябр 10:41Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиКанаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлди3 сентябр 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?