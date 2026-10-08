Ҳиндистонда чақмоқ урган йўловчи самолёти мўъжиза туфайли омон қолди
Ҳиндистон ҳаво ҳудудида йўловчи ташувчи ҳаво кемаси билан боғлиқ ниҳоятда хавфли ҳодиса юз берди. Парвоз якунига етиб, лайнер қўнишга тайёргарлик кўраётган паллада уни кучли чақмоқ (яшин) уриб юборди. Зарба оқибатида ҳаво кемасининг бурун қисми жиддий шикастланган бўлса-да, экипажнинг профессионаллиги туфайли катта фожианинг олди олинди.
Воқеа тафсилотлари ва эълон қилинган фотосуратлар ижтимоий тармоқларда катта резонанс келтириб чиқарди.
Тўғридан-тўғри бурун қисмига зарба: Табиат ҳодисаси оқибатлари
Times of India нашри хабар беришича, кутилмаган яшин уруши энг масъулиятли пайтда содир бўлган:
Қўниш пайтидаги зарба: Чақмоқ лайнер айнан аэропортга яқинлашиб, ерга қўниш босқичида бўлган паллада урилган;
Жиддий деформация: Зарба самолётнинг олд қисмига тўғри келган бўлиб, об-ҳаво радари жойлашган бурун конусини сезиларли даражада пачоқлаб, тешиб юборган;
Оғир шикастланиш: Ҳодиса оқибатида лайнер фюзеляжининг юқори ва олд қопламалари кучли деформацияга учраган.
Учувчилар маҳорати ва 110 кишининг омон қолиши
Техник шикастланишга қарамай, учувчилар совуққонликни сақлаб қолдилар:
Хавфсиз қўниш: Экипаж аъзоларининг юқори малакаси ва тезкор ҳаракатлари натижасида самолёт аэропорт учиш-қўниш йўлагига хавфсиз тарзда қўндирилди;
Жабрланганлар йўқ: Лайнер бортида бўлган 104 нафар йўловчи ҳамда 6 нафар экипаж аъзосидан ҳеч ким тан жароҳати олмаган ва ҳамма эсон-омон эвакуация қилинган.
Самолёт муҳандислари ва авиация хавфсизлиги хизмати лайнерга етказилган зарар кўламини баҳолаш ҳамда барча техник тизимларнинг ҳолатини текшириш бўйича суриштирув ишларини олиб бормоқда. Тезкорлик ва қоидаларга қатъий риоя этилиши бу гал осмондаги навбатдаги эҳтимолий фалокатнинг олдини олди.
Изоҳлар 0
…