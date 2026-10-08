Ҳиндистонда чақмоқ урган йўловчи самолёти мўъжиза туфайли омон қолди

·0·Дунё
Ҳиндистонда чақмоқ урган йўловчи самолёти мўъжиза туфайли омон қолди

Ҳиндистон ҳаво ҳудудида йўловчи ташувчи ҳаво кемаси билан боғлиқ ниҳоятда хавфли ҳодиса юз берди. Парвоз якунига етиб, лайнер қўнишга тайёргарлик кўраётган паллада уни кучли чақмоқ (яшин) уриб юборди. Зарба оқибатида ҳаво кемасининг бурун қисми жиддий шикастланган бўлса-да, экипажнинг профессионаллиги туфайли катта фожианинг олди олинди.

Воқеа тафсилотлари ва эълон қилинган фотосуратлар ижтимоий тармоқларда катта резонанс келтириб чиқарди.

Тўғридан-тўғри бурун қисмига зарба: Табиат ҳодисаси оқибатлари

Times of India нашри хабар беришича, кутилмаган яшин уруши энг масъулиятли пайтда содир бўлган:

  • Қўниш пайтидаги зарба: Чақмоқ лайнер айнан аэропортга яқинлашиб, ерга қўниш босқичида бўлган паллада урилган;

  • Жиддий деформация: Зарба самолётнинг олд қисмига тўғри келган бўлиб, об-ҳаво радари жойлашган бурун конусини сезиларли даражада пачоқлаб, тешиб юборган;

  • Оғир шикастланиш: Ҳодиса оқибатида лайнер фюзеляжининг юқори ва олд қопламалари кучли деформацияга учраган.

Учувчилар маҳорати ва 110 кишининг омон қолиши

Техник шикастланишга қарамай, учувчилар совуққонликни сақлаб қолдилар:

  • Хавфсиз қўниш: Экипаж аъзоларининг юқори малакаси ва тезкор ҳаракатлари натижасида самолёт аэропорт учиш-қўниш йўлагига хавфсиз тарзда қўндирилди;

  • Жабрланганлар йўқ: Лайнер бортида бўлган 104 нафар йўловчи ҳамда 6 нафар экипаж аъзосидан ҳеч ким тан жароҳати олмаган ва ҳамма эсон-омон эвакуация қилинган.

Самолёт муҳандислари ва авиация хавфсизлиги хизмати лайнерга етказилган зарар кўламини баҳолаш ҳамда барча техник тизимларнинг ҳолатини текшириш бўйича суриштирув ишларини олиб бормоқда. Тезкорлик ва қоидаларга қатъий риоя этилиши бу гал осмондаги навбатдаги эҳтимолий фалокатнинг олдини олди.

Ҳиндистон ҳаво ҳудудиTimes of Indiaқўниш жараёниқўниш жараёнидаги ҳодиса
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиМайдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмди8 июл 01:31Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?30 сентябр 13:19«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!«Бу мўъжиза» :Норчаевнинг Сурияга қарши даҳшатли дублидан сўнг рус эксперти ҳайратдан ёқа ушлади!2 октябр 10:56Туркияда фожиа: чақмоқ урган болалар ҳалок бўлдиТуркияда фожиа: чақмоқ урган болалар ҳалок бўлди18 апрел 19:37Ҳавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келдиҲавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келди16 сентябр 09:10Покистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиПокистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолди8 июл 19:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?