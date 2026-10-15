Миср пирамидалари фонида ноодатий тўй: келин онасининг 30 йиллик либосида турмушга чиқди

·18·Дунё
Миср пирамидалари фонида ноодатий тўй: келин онасининг 30 йиллик либосида турмушга чиқди

Мисрда кузнинг энг эсда қоларли ва ўзига хос тўй маросимларидан бири бўлиб ўтди. Қоҳира яқинидаги Саққара ҳудудида, қадимий Жосер зинапояли пирамидаси фонида ташкил этилган тантана келиннинг онасидан қолган тўй либосини танлагани билан кўпчилик эътиборини тортди.

Регина Холид исмли келин ҳаётидаги энг муҳим кунлардан бирида онасининг 30 йилдан ортиқ тарихга эга келинлик кўйлагини кийишга қарор қилди. Оилавий қадрият ва хотираларни ўзида мужассам этган либосни замонавий услубда қайта яратиш Мисрнинг Salma Osman брендига ишониб топширилди.

Кундузги маросим учун фил суяги тусидаги ипак тафтадан нафис ва бетакрор либос тайёрланди. Дизайнерлар кўйлакнинг асл руҳини сақлаб қолган ҳолда унга янгича кўриниш беришга интилди.

Либоснинг энг диққатга сазовор деталларидан бири эса келиннинг гулдастаси учун ишланган йирик гул бўлди. Уни яратишда келиннинг онаси учун либос тикилган вақтда қўлланган анъанавий гул ясаш техникасидан фойдаланилди. Шу тариқа, онанинг тўй либосидаги тарихий деталь янги авлоднинг тўй образида ҳам ўз аксини топди.

Кечки маросим учун эса либоснинг кўриниши ўзгартирилди: корсети ечилиб, янада енгил ва замонавий, икки қисмдан иборат образ яратилди.

Қадимий пирамидалар манзараси, оилавий меросга айланган либос ва унинг замонавий талқини ушбу тўйни нафақат ҳашаматли, балки ўзига хос маъно ва хотираларга бой маросимга айлантирди.

Регина ХолидСалма ОсанСаққара ҳудудидаги тантана келинЖосер зинапояли пирамидаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатди16 сентябр 08:05Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўп4 август 17:46Исроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиИсроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлди17 август 11:16Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиКелинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди9 сентябр 19:13Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!Баллак 50 ёшида 26 ёшли моделга уйланмоқда: Тўй Лазур соҳили ёки қасрда бўлади!29 сентябр 07:04Келин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиКелин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатди20 сентябр 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда