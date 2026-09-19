Миср пирамидасида яширин математик код борми?

·74·Дунё
Миср пирамидасида яширин математик код борми?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тадқиқотчи Сайфи Леви Хеопс пирамидаси ўлчамларида Ой, юлдузлар ва сайёралар билан боғлиқ яширин математик тизим бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
  • Унинг ҳисоб-китобларига кўра, пирамида ўлчамларидаги 27,5 ва 70 каби рақамлар Ойнинг перигей даври ва Siriус юлдузининг кўринмай қоладиган даври билан мос келади.

Мисрдаги машҳур Хеопс пирамидаси, яъни Гиза буюк пирамидаси ортида Ой, юлдузлар ва сайёралар билан боғлиқ яширин математик тизим бўлиши мумкин. Тадқиқотчи Сайфи Леви томонидан илгари сурилган янги назарияда иншоотнинг ўлчамларида қадимги мисрликларнинг математика ва астрономия бўйича билимларига ишора қилувчи сонли намуна ва қонуниятлар борлиги тахмин қилинган.

Британия газетаси хабарига кўра, Леви пирамида баландлиги, асоси ва қия томонлари каби асосий ўлчамларни ўрганган. У қадимги Миср математикасида қўлланган касрлар асосида ҳисоб-китоблар олиб борган ва айрим натижалар астрономик цикллар ҳамда математик доимийларга ўхшашини қайд этган.

Тадқиқот SSRN платформасида эълон қилинган мақолага асосланган. Аммо ушбу иш ҳозирча мутахассисларнинг расмий тақриз жараёнидан, яъни peer review’дан ўтмаган.

Пирамида ўлчамларида астрономик ишоралар борми?

Левининг ҳисоб-китобларидан бири 27,5 рақамини берган. Тадқиқотчи бу кўрсаткични Ойнинг Ерга энг яқин келадиган нуқталари — икки кетма-кет перигей оралиғининг тахминан 27,55 кун экани билан боғлайди.

Яна бир ҳисоб-китоб 70 рақамини кўрсатган. Леви бу натижани юлдуз Сириус Қуёшнинг кучли ёруғлиги туфайли кўринмай қоладиган тахминан 70 кунлик давр билан боғлаган.

Унинг таъкидлашича, айрим ҳисоб-китоблар Юпитер, Сатурн, Венера ва Марс каби сайёраларнинг ҳаракатлари билан ҳам мос келиши мумкин. Назарияда, шунингдек, π (пи) ва Олтин нисбат каби математик доимийлар билан эҳтимолий боғлиқликлар ҳам тилга олинган.

Бу қонуниятлар тасодифий пайдо бўлган-бўлмаганини текшириш учун Леви 100 мингта компьютерда яратилган пирамида модели ўлчамлари билан таққослаш ўтказган. Унинг ҳисоб-китобларига кўра, моделларнинг тахминан 2,4 фоизида шунга ўхшаш натижалар кузатилган.

Тадқиқотчининг фикрича, бу ҳолат Гиза пирамидасининг ўлчамлари маълум тартиб асосида атайлаб танланган бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Бироқ Левининг ўзи ҳам бу натижа қадимги мисрликлар иншоотни махсус математик ёки астрономик код сифатида қурганини исботламаслигини тан олади.

Пирамида аслида қандай мақсадда қурилган?

Гиза буюк пирамидаси тахминан 4 500 йил аввал, фиръавн Хуфу ҳукмронлиги даврида барпо этилган. У анъанага кўра, Хуфунинг дафн мажмуаси таркиби сифатида қаралади.

Бироқ Сайфи Леви бунга бошқача изоҳ таклиф қилмоқда. Унинг назариясига кўра, пирамида фақат мақбара эмас, балки қадимги билимларни сақлаб қолишга хизмат қилган улкан иншоот ҳам бўлиши мумкин.

Тадқиқотчи, шунингдек, пирамиданинг қадимги Миср мифологиясида яратилиш бошланиши билан боғлиқ муқаддас ибтидоий тепалик — “Бенбен” билан эҳтимолий алоқаси бўлиши мумкинлигини ҳам илгари сурган.

Ҳозирча бу ғоялар назария даражасида қолмоқда ва уларни тасдиқлаш учун мустақил мутахассислар томонидан қўшимча тадқиқотлар талаб этилади.

Гиза пирамидасиСайфи ЛевиМиср астрономиясиМиср математикаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сан-Францисколиклар ғазабини океан бўйида биргаликда бақириб чиқардиСан-Францисколиклар ғазабини океан бўйида биргаликда бақириб чиқардиБугун, 14:35Каньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилдиКаньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилдиБугун, 14:18"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)Бугун, 12:45Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Бугун, 10:06Қора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиҚора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиБугун, 09:59Аёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиАёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиБугун, 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?