Исроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлди

·5·Дунё
Исроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлди
Қисқача

Исроил жанубидаги Негев ҳудудида фаластинлик келин-куёв тўй куни полиция томонидан олиб кетилди. Полиция уларнинг тўй карвони йўл ҳаракатига халал бергани ва бошқа транспорт воситалари ҳаракатини қийинлаштирганини билдирди. Исроил Миллий хавфсизлик вазири Итамар Бен-Гвир полиция ҳаракатини қўллаб-қувватлаб, воқеа акс этган видеони ижтимоий тармоққа жойлаштирди. Жуфтликка нисбатан қандай ҳуқуқий чора кўрилгани ва кейинги тақдири ҳақида маълумот берилмаган.

Исроил Миллий хавфсизлик вазири Итамар Бен-Гвир фаластинлик келин-куёвнинг никоҳ куни полиция томонидан ушлангани акс этган видеони ижтимоий тармоққа жойлаштирди. Вазир полиция ходимларининг ҳаракатини қўллаб-қувватлаган. Бу ҳақда бир қатор халқаро ОАВ хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа Исроил жанубидаги Негев ҳудудида содир бўлган. Полиция маълумотига кўра, келин-куёвнинг тўй карвони йўл ҳаракатига халал берган ва бошқа транспорт воситалари ҳаракатини қийинлаштирган. Шу сабабли ҳуқуқ-тартибот ходимлари аралашиб, жуфтликни олиб кетган.

Видеода келин ва куёвнинг тўй либосларида экани, полиция ходимлари уларни ҳудуддан олиб чиқаётгани акс этган. Бен-Гвир эса ушбу лавҳани тарқатиб, полициянинг йўл ҳаракати қоидалари бузилишига қарши чора кўрганини олқишлаган.

Воқеа Исроилда тўй карвонлари билан боғлиқ йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ҳолатларига қарши назорат кучайтирилган бир пайтда юз берган.

Бен-Гвирнинг мазкур воқеага муносабати эса ижтимоий тармоқларда турли фикрларга сабаб бўлди. Айниқса, келин-куёвнинг тўй либосида полиция томонидан олиб кетилгани акс этган кадрлар фойдаланувчилар эътиборини тортди.

Айни пайтда жуфтликка нисбатан қандай ҳуқуқий чора кўрилгани ва уларнинг кейинги тақдири ҳақида қўшимча маълумотлар очиқланмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиЁш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиБугун, 11:02Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиЭрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиБугун, 10:08Венгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиВенгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиБугун, 09:57€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилди€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилдиБугун, 06:29Ҳоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиҲоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиБугун, 06:03Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Бугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди