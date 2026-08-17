Исроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлди
Исроил жанубидаги Негев ҳудудида фаластинлик келин-куёв тўй куни полиция томонидан олиб кетилди. Полиция уларнинг тўй карвони йўл ҳаракатига халал бергани ва бошқа транспорт воситалари ҳаракатини қийинлаштирганини билдирди. Исроил Миллий хавфсизлик вазири Итамар Бен-Гвир полиция ҳаракатини қўллаб-қувватлаб, воқеа акс этган видеони ижтимоий тармоққа жойлаштирди. Жуфтликка нисбатан қандай ҳуқуқий чора кўрилгани ва кейинги тақдири ҳақида маълумот берилмаган.
Исроил Миллий хавфсизлик вазири Итамар Бен-Гвир фаластинлик келин-куёвнинг никоҳ куни полиция томонидан ушлангани акс этган видеони ижтимоий тармоққа жойлаштирди. Вазир полиция ходимларининг ҳаракатини қўллаб-қувватлаган. Бу ҳақда бир қатор халқаро ОАВ хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа Исроил жанубидаги Негев ҳудудида содир бўлган. Полиция маълумотига кўра, келин-куёвнинг тўй карвони йўл ҳаракатига халал берган ва бошқа транспорт воситалари ҳаракатини қийинлаштирган. Шу сабабли ҳуқуқ-тартибот ходимлари аралашиб, жуфтликни олиб кетган.
Видеода келин ва куёвнинг тўй либосларида экани, полиция ходимлари уларни ҳудуддан олиб чиқаётгани акс этган. Бен-Гвир эса ушбу лавҳани тарқатиб, полициянинг йўл ҳаракати қоидалари бузилишига қарши чора кўрганини олқишлаган.
Воқеа Исроилда тўй карвонлари билан боғлиқ йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ҳолатларига қарши назорат кучайтирилган бир пайтда юз берган.
Бен-Гвирнинг мазкур воқеага муносабати эса ижтимоий тармоқларда турли фикрларга сабаб бўлди. Айниқса, келин-куёвнинг тўй либосида полиция томонидан олиб кетилгани акс этган кадрлар фойдаланувчилар эътиборини тортди.
Айни пайтда жуфтликка нисбатан қандай ҳуқуқий чора кўрилгани ва уларнинг кейинги тақдири ҳақида қўшимча маълумотлар очиқланмаган.
…