Яман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошлади

·3·Дунё
Яман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони томонидан қўллаб-қувватланаётган Яман ҳукумат кучлари Таиз вилоятида ҳусий исёнчиларига қарши кенг кўламли ҳужум бошлади.
  • Ҳусийлар жавобан Саудия Арабистонининг «Қирол Холид» авиабазасига ўнлаб дронлар ва баллистик ракеталар билан зарба берганини маълум қилди.
  • Ушбу кескинлашув 2022 йилдаги сулҳни бекор қилиб, Баб ал-Мандеб бўғози ва Қизил денгиз назорати учун жангларни бошлаб берди.

Яқин Шарқ минтақасида бир неча йилдан буён сақланиб келаётган нисбий тинчлик ва сулҳ бутунлай чил-парчин бўлиш арафасига келди. Нуфузли «Ал Жазира» телеканали тарқатган шошилинч хабарга кўра, Саудия Арабистони томонидан тўлиқ қўллаб-қувватланаётган Яман ҳукумат қўшинлари стратегик аҳамиятга эга бўлган Таиз вилоятида ҳусий исёнчиларга қарши кенг қамровли ҳарбий қарши ҳужум бошлади. Ҳусийларнинг ҳужум уринишини муваффақиятли қайтарган қонуний армия авиазарбалар ёрдамида ғарб йўналиши бўйлаб шиддат билан олдинга силжиди. Бунга жавобан исёнчилар Саудия Арабистонининг йирик ҳарбий объекти — «Қирол Холид» авиабазасига ўнлаб жанговар дронлар ва баллистик ракеталар билан оммавий зарба берганини эълон қилди.

2022 йилда эришилган тарихий сулҳни йўққа чиқарган ушбу кескин эскалация халқаро савдонинг юраги бўлган Баб ал-Мандеб бўғози ва Қизил денгиз назорати учун шафқатсиз жанглар даврини бошлаб берди. Ҳарбий тўқнашувлар ортидан ҳудудда оғир гуманитар ҳалокат юз берди: бир неча ҳафта ичида 86 мингга яқин бегуноҳ инсон ўз уйларини ташлаб қочишга мажбур бўлди. Хўш, ҳукумат кучларининг Таиздаги бу ҳужуми қандай мақсадни кўзламоқда, ҳусийларнинг Саудия базасига берган зарбаси қанчалик ҳақиқат ва ушбу янги уруш олови жаҳон иқтисодиётига қандай таъсир кўрсатади?

Таиздаги қонли жанг: Авиазарбалар ва ғарб сари юриш

Ҳукумат армияси ва исёнчилар тўқнашувининг янги босқичи:

  • Ҳусийларнинг ҳужуми чилпарчин қилинди: Исёнчи гуруҳларнинг Таиз вилоятидаги илк ёриб ўтиш ҳаракатлари ҳукумат кучлари томонидан қайтарилиб, уларга қақшатқич зарба берилди;

  • Авиация кўмагидаги ҳужум: Саудия коалицияси авиациясининг ҳаводан берган аниқ зарбалари остида Яман армияси ғарбий ҳудудлар сари фаол силжишни бошлади;

  • 2022 йилги сулҳ барбод бўлди: Экспертлар минтақада 2022 йилда эришилган ва вазиятни бироз барқарорлаштирган тинчлик келишуви расман кучини йўқотганини қайд этмоқда.

«Қирол Холид» базасига ўнлаб дронлар ва Баб ал-Мандеб интригаси

Ҳусийларнинг жавоб қайтариши ва стратегик денгиз йўли назорати:

  • Саудия авиабазасига ракета ёмғири: Ҳусийлар Саудия Арабистони ҳудудида жойлашган «Қирол Холид» стратегик авиабазасига ўнлаб камикадзе дронлари ва баллистик ракеталар орқали йирик ҳужум уюштирганини даъво қилди;

  • Ар-Риёднинг сукунати: Саудия Арабистони расмийлари ҳусийларнинг ушбу зарбаси ва базадаги талафотлар борасида ҳозирча расмий изоҳ ёки тасдиқ бермади;

  • Денгиз оролларининг эгалланиши: Ҳусийлар Қизил денгиз қирғоқларида ўз мавқейини мустаҳкамлаб, стратегик аҳамиятга эга оролларни эгаллаб олмоқда ва Баб ал-Мандеб бўғози орқали ўтувчи жаҳон савдо йўлини тўлиқ ўз назоратига олишга интилмоқда.

86 минг қочқин ва Жибутидаги инқироз: Гуманитар фожиа

Тўқнашувлар тинч аҳоли бошига оғир кулфатларни олиб келди:

  • 86 минг одам сарсон-саргардон: Сўнгги ҳафталар давомида шиддатли ҳарбий ҳаракатлар ва бомбардимонлар сабабли камида 86 минг маҳаллий аҳоли уй-жойларини ташлаб қочишга мажбур бўлди;

  • Қизил денгиз орқали қочиш: 2 мингдан зиёд яманлик қочқинлар хавфли денгиз йўлини босиб ўтиб, Африканинг Жибути давлатига етиб борди ва лагерларга жойлаштирилди;

  • Глобал озиқ-овқат ва дори-дармон тақчиллиги: Минтақадаги қақшатқич жанглар муҳтож аҳолига гуманитар ёрдам етказиб бериш йўлларини бутунлай тўсиб қўйди.

Яманда янги шиддат билан авж олган ушбу қуролли тўқнашув нафақат мамлакатнинг ўзини, балки бутун Қизил денгиз минтақасидаги халқаро логистика ва тинчликни жиддий хавф остида қолдирмоқда.

Сизнингча, Яман ҳукумат кучларининг Саудия кўмагида бошлаган ҳужуми ҳусийлар ҳукмронлигига чек қўя оладими ёки бу можаро Яқин Шарқда янада катта уруш тўлқинини бошлаб берадими? Жаҳон ҳамжамияти Қизил денгиздаги бу янги хавфни қандай тўхтатиши лозим деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда геосиёсий вазиятга оид ушбу муҳим мақолани барча дўстларингиз ва яқинларингизга улашинг!

ЯманСаудия АрабистониҚирол Холид авиабазасиБаб ал-Мандеб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбландиЎқитувчи талабани ишидан айрилишдан қўрқиб ўлдирганликда айбландиБугун, 00:00Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиКеча, 23:55Дональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилдиДональд Трамп Москва ва Киев ўртасидаги сенсацион келишувни эълон қилдиКеча, 23:01АҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатиладиАҚШда янги йўловчи самолётларига қўшимча хавфсизлик тўсиғи ўрнатиладиКеча, 23:00Санкт-Петербургда Майкл Джексон образидаги артист устига колонка қулаб тушди (видео)Санкт-Петербургда Майкл Джексон образидаги артист устига колонка қулаб тушди (видео)Кеча, 22:036805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгилади6805 километрни ялангоёқ босиб ўтди: ирландиялик эркак Гиннес рекордини янгиладиКеча, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди