Яман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони томонидан қўллаб-қувватланаётган Яман ҳукумат кучлари Таиз вилоятида ҳусий исёнчиларига қарши кенг кўламли ҳужум бошлади.
- Ҳусийлар жавобан Саудия Арабистонининг «Қирол Холид» авиабазасига ўнлаб дронлар ва баллистик ракеталар билан зарба берганини маълум қилди.
- Ушбу кескинлашув 2022 йилдаги сулҳни бекор қилиб, Баб ал-Мандеб бўғози ва Қизил денгиз назорати учун жангларни бошлаб берди.
Яқин Шарқ минтақасида бир неча йилдан буён сақланиб келаётган нисбий тинчлик ва сулҳ бутунлай чил-парчин бўлиш арафасига келди. Нуфузли «Ал Жазира» телеканали тарқатган шошилинч хабарга кўра, Саудия Арабистони томонидан тўлиқ қўллаб-қувватланаётган Яман ҳукумат қўшинлари стратегик аҳамиятга эга бўлган Таиз вилоятида ҳусий исёнчиларга қарши кенг қамровли ҳарбий қарши ҳужум бошлади. Ҳусийларнинг ҳужум уринишини муваффақиятли қайтарган қонуний армия авиазарбалар ёрдамида ғарб йўналиши бўйлаб шиддат билан олдинга силжиди. Бунга жавобан исёнчилар Саудия Арабистонининг йирик ҳарбий объекти — «Қирол Холид» авиабазасига ўнлаб жанговар дронлар ва баллистик ракеталар билан оммавий зарба берганини эълон қилди.
2022 йилда эришилган тарихий сулҳни йўққа чиқарган ушбу кескин эскалация халқаро савдонинг юраги бўлган Баб ал-Мандеб бўғози ва Қизил денгиз назорати учун шафқатсиз жанглар даврини бошлаб берди. Ҳарбий тўқнашувлар ортидан ҳудудда оғир гуманитар ҳалокат юз берди: бир неча ҳафта ичида 86 мингга яқин бегуноҳ инсон ўз уйларини ташлаб қочишга мажбур бўлди. Хўш, ҳукумат кучларининг Таиздаги бу ҳужуми қандай мақсадни кўзламоқда, ҳусийларнинг Саудия базасига берган зарбаси қанчалик ҳақиқат ва ушбу янги уруш олови жаҳон иқтисодиётига қандай таъсир кўрсатади?
Таиздаги қонли жанг: Авиазарбалар ва ғарб сари юриш
Ҳукумат армияси ва исёнчилар тўқнашувининг янги босқичи:
Ҳусийларнинг ҳужуми чилпарчин қилинди: Исёнчи гуруҳларнинг Таиз вилоятидаги илк ёриб ўтиш ҳаракатлари ҳукумат кучлари томонидан қайтарилиб, уларга қақшатқич зарба берилди;
Авиация кўмагидаги ҳужум: Саудия коалицияси авиациясининг ҳаводан берган аниқ зарбалари остида Яман армияси ғарбий ҳудудлар сари фаол силжишни бошлади;
2022 йилги сулҳ барбод бўлди: Экспертлар минтақада 2022 йилда эришилган ва вазиятни бироз барқарорлаштирган тинчлик келишуви расман кучини йўқотганини қайд этмоқда.
«Қирол Холид» базасига ўнлаб дронлар ва Баб ал-Мандеб интригаси
Ҳусийларнинг жавоб қайтариши ва стратегик денгиз йўли назорати:
Саудия авиабазасига ракета ёмғири: Ҳусийлар Саудия Арабистони ҳудудида жойлашган «Қирол Холид» стратегик авиабазасига ўнлаб камикадзе дронлари ва баллистик ракеталар орқали йирик ҳужум уюштирганини даъво қилди;
Ар-Риёднинг сукунати: Саудия Арабистони расмийлари ҳусийларнинг ушбу зарбаси ва базадаги талафотлар борасида ҳозирча расмий изоҳ ёки тасдиқ бермади;
Денгиз оролларининг эгалланиши: Ҳусийлар Қизил денгиз қирғоқларида ўз мавқейини мустаҳкамлаб, стратегик аҳамиятга эга оролларни эгаллаб олмоқда ва Баб ал-Мандеб бўғози орқали ўтувчи жаҳон савдо йўлини тўлиқ ўз назоратига олишга интилмоқда.
86 минг қочқин ва Жибутидаги инқироз: Гуманитар фожиа
Тўқнашувлар тинч аҳоли бошига оғир кулфатларни олиб келди:
86 минг одам сарсон-саргардон: Сўнгги ҳафталар давомида шиддатли ҳарбий ҳаракатлар ва бомбардимонлар сабабли камида 86 минг маҳаллий аҳоли уй-жойларини ташлаб қочишга мажбур бўлди;
Қизил денгиз орқали қочиш: 2 мингдан зиёд яманлик қочқинлар хавфли денгиз йўлини босиб ўтиб, Африканинг Жибути давлатига етиб борди ва лагерларга жойлаштирилди;
Глобал озиқ-овқат ва дори-дармон тақчиллиги: Минтақадаги қақшатқич жанглар муҳтож аҳолига гуманитар ёрдам етказиб бериш йўлларини бутунлай тўсиб қўйди.
Яманда янги шиддат билан авж олган ушбу қуролли тўқнашув нафақат мамлакатнинг ўзини, балки бутун Қизил денгиз минтақасидаги халқаро логистика ва тинчликни жиддий хавф остида қолдирмоқда.
Сизнингча, Яман ҳукумат кучларининг Саудия кўмагида бошлаган ҳужуми ҳусийлар ҳукмронлигига чек қўя оладими ёки бу можаро Яқин Шарқда янада катта уруш тўлқинини бошлаб берадими? Жаҳон ҳамжамияти Қизил денгиздаги бу янги хавфни қандай тўхтатиши лозим деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилларингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда геосиёсий вазиятга оид ушбу муҳим мақолани барча дўстларингиз ва яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…