Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?
Яқин Шарқ минтақасида геосиёсий кескинлик яна бир бор хавфли нуқтага яқинлашмоқда. Нуфузли Reuters ахборот агентлиги тарқатган хабарга кўра, Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмоннинг ҳаёти тобора жиддий хавф остида қолмоқда.
Маълумотларда қайд этилишича, Ямандаги исёнчи «Ансоруллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати Саудия шаҳзодасини жисмонан йўқ қилиш (суиқасд уюштириш) мақсадида махсус разведка маълумотларини тўплашга киришган.
Суиқасд таҳдиди ва разведка фаоллиги: Reuters нималарни ошкор қилди?
Халқаро таҳлилчилар ва хавфсизлик хизматлари томонидан кузатилаётган ушбу ҳолат минтақадаги тинчликка тўғридан-тўғри зарба бўлиши мумкин:
Нишондаги шаҳзода: Ҳусий гуруҳлари валиаҳд шаҳзоданинг ҳаракатланиш йўналишлари, хавфсизлик тизими ҳамда режаларига оид махфий маълумотларни тўплаш бўйича фаол чоралар кўрмоқда;
Хавфсизлик чоралари кучайтирилмоқда: Ар-Риёд маъмурияти ва Саудия махсус хизматлари валиаҳд шаҳзода атрофидаги хавфсизлик чораларини энг юқори даражага кўтарган.
Дипломатия бошиберк кўчада: Ҳусийлар Уммондаги музокараларни рад этди
Вазиятнинг кескинлашиб бораётганини тасдиқловчи яна бир муҳим хабарни AFP агентлиги эълон қилди:
Рад этилган ташаббус: Саудия Арабистони томони ихтилофни юмшатиш ва кескинликни камайтириш мақсадида Уммон султонлиги ҳудудида тўғридан-тўғри тинчлик музокараларини ўтказиш таклифи билан чиққан эди;
Ҳусийларнинг муносабати: Исёнчилар саудияликларнинг Уммонда музокаралар столига ўтириш ҳақидаги илтимосини қатъиян рад этди. Бу эса томонлар ўртасидаги дипломатик алоқалар тўхтаб қолганини ва қуролли зиддият қайта авж олиш эҳтимоли борлигини кўрсатмоқда.
Ҳусийларнинг дипломатик мулоқотдан бош тортиши ва Саудия раҳбариятига нисбатан таҳдидли ҳаракатлари минтақавий хавфсизликни янада заифлаштириб, Яман ва Форс кўрфази атрофидаги нотинчликни янги босқичга олиб чиқиши мумкин.
Изоҳлар 0
…