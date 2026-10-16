Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?

·6·Дунё
Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?

Яқин Шарқ минтақасида геосиёсий кескинлик яна бир бор хавфли нуқтага яқинлашмоқда. Нуфузли Reuters ахборот агентлиги тарқатган хабарга кўра, Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмоннинг ҳаёти тобора жиддий хавф остида қолмоқда.

Маълумотларда қайд этилишича, Ямандаги исёнчи «Ансоруллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати Саудия шаҳзодасини жисмонан йўқ қилиш (суиқасд уюштириш) мақсадида махсус разведка маълумотларини тўплашга киришган.

Суиқасд таҳдиди ва разведка фаоллиги: Reuters нималарни ошкор қилди?

Халқаро таҳлилчилар ва хавфсизлик хизматлари томонидан кузатилаётган ушбу ҳолат минтақадаги тинчликка тўғридан-тўғри зарба бўлиши мумкин:

  • Нишондаги шаҳзода: Ҳусий гуруҳлари валиаҳд шаҳзоданинг ҳаракатланиш йўналишлари, хавфсизлик тизими ҳамда режаларига оид махфий маълумотларни тўплаш бўйича фаол чоралар кўрмоқда;

  • Хавфсизлик чоралари кучайтирилмоқда: Ар-Риёд маъмурияти ва Саудия махсус хизматлари валиаҳд шаҳзода атрофидаги хавфсизлик чораларини энг юқори даражага кўтарган.

Дипломатия бошиберк кўчада: Ҳусийлар Уммондаги музокараларни рад этди

Вазиятнинг кескинлашиб бораётганини тасдиқловчи яна бир муҳим хабарни AFP агентлиги эълон қилди:

  • Рад этилган ташаббус: Саудия Арабистони томони ихтилофни юмшатиш ва кескинликни камайтириш мақсадида Уммон султонлиги ҳудудида тўғридан-тўғри тинчлик музокараларини ўтказиш таклифи билан чиққан эди;

  • Ҳусийларнинг муносабати: Исёнчилар саудияликларнинг Уммонда музокаралар столига ўтириш ҳақидаги илтимосини қатъиян рад этди. Бу эса томонлар ўртасидаги дипломатик алоқалар тўхтаб қолганини ва қуролли зиддият қайта авж олиш эҳтимоли борлигини кўрсатмоқда.

Ҳусийларнинг дипломатик мулоқотдан бош тортиши ва Саудия раҳбариятига нисбатан таҳдидли ҳаракатлари минтақавий хавфсизликни янада заифлаштириб, Яман ва Форс кўрфази атрофидаги нотинчликни янги босқичга олиб чиқиши мумкин.

Муҳаммад бин СалмонХусийларСаудия махсус хизматлариЯман
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд нега яширин режимга ўтди?Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд нега яширин режимга ўтди?13 октябр 09:13Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба бердиАраб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди8 октябр 16:49Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортдиСаудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортди14 октябр 23:05«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради11 сентябр 23:35«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади17 сентябр 21:01Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...12 сентябр 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди