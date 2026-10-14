Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортди

·14·Дунё
Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон Исроилнинг Ямандаги ҳусийларга қарши қўшма ҳарбий ҳаракатлар ўтказиш таклифини рад этди.
  • АҚШ воситачилигида билдирилган бу таклифни Ар-Риёд қатъиян рад этиб, Исроил билан ҳарбий коалиция тузишдан бош тортди.
  • Қиролликнинг ушбу қарори ислом оламидаги обрўни сақлаш, ички норозиликлардан қочиш ва минтақавий барқарорликни таъминлаш мақсадида қабул қилинган.

Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон Исроил томонидан илгари сурилган Ямандаги ҳусийларга қарши қўшма ҳарбий ҳаракатларни амалга ошириш ташаббусини расман рад этди. Исроилнинг нуфузли Haaretz нашри тарқатган махфий тафсилотларга кўра, Бош вазир Биньямин Нетаняху ҳукумати Вашингтон воситачилигида Саудия томонидан Қизил денгиздаги ҳарбий амалиётларга розилик олишга уринган, бироқ Ар-Риёд бу таклифни қатъиян қабул қилмаган.

Қироллик раҳбариятининг мазкур қарори минтақадаги геосиёсий мувозанатни сақлаб қолиш ва мусулмон давлатлари орасидаги нуфузни асраш мақсади билан изоҳланмоқда.

Нетаняхунинг Вашингтон орқали қилган уриниши

Haaretz маълумотларига кўра, музокаралар ва уринишлар қуйидагича ривожланган:

  • Қўшма амалиётлар режаси: Исроил бош вазири Биньямин Нетаняху Исроил мудофаа кучларининг Яман ҳудудида ҳамда Қизил денгиз акваториясида ҳусийларга қарши олиб бориладиган операцияларда иштирок этишини таъминлаш учун Ар-Риёднинг розилигини олишга ҳаракат қилган;

  • АҚШнинг воситачилиги: Тель-Авив ушбу таклифни Саудия Арабистонига бевосита эмас, балки Вашингтоннинг дипломатик каналлари орқали етказиб, иттифоқчи сифатида ёндошишга уринган;

  • Қатъий рад жавоби: Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Исроил билан ҳар қандай ҳарбий коалиция ёки мувофиқлаштирилган зарбаларда иштирок этишдан кескин бош тортган.

Шаҳзоданинг асосий сабаблари: Ислом оламидаги обрў ва ички хавф

Саудия тахти ворисининг мазкур таклифни рад этишига бир қатор стратегик омиллар сабаб бўлган:

  • Ислом оламидаги мавқе: Қиролликнинг Исроил билан бир сафда мусулмон ўлкасига қарши ҳарбий ҳаракатларда қатнашиши Ар-Риёднинг бутун ислом оламидаги раҳбарлик обрўсига ва мақомига тузатиб бўлмас зарба бериши мумкин;

  • Ички жамоатчилик норозилиги хавфи: Мамлакат ичида ва араб дунёсида Исроил сиёсатига нисбатан кучли қаршилик мавжуд бўлган бир пайтда бундай ҳарбий қадам Саудия жамиятида кескин салбий муносабат ва норозиликларни келтириб чиқариши хавфи юқори баҳоланган;

  • Минтақавий барқарорлик: Саудия ҳусийлар билан мураккаб тинчлик музокараларини сақлаб қолишга ҳамда ўз ҳудудини яна тўғридан-тўғри ракета ва дрон ҳужумлари нишонига айлантирмасликка интилмоқда.

Фаластин шарти: Нормаллашув қачон мумкин?

Ар-Риёд ушбу рад жавоби фонида Исроил билан муносабатлар бўйича ўзининг ўзгармас расмий позициясини яна бир бор таъкидлади:

  • Мустақил Фаластин давлати талаби: Саудия Арабистони раҳбарияти Исроил билан ҳар қандай дипломатик алоқаларни ўрнатиш ва муносабатларни тўлиқ нормаллаштиришнинг ягона йўли — пойтахти Шарқий Қуддус бўлган мустақил Фаластин давлатини расман ташкил этиш эканини яна бир бор билдирди;

  • Шартларсиз келишув йўқ: Фаластин масаласи адолатли ҳал этилмагунча, ҳеч қандай хавфсизлик ёки ҳарбий иттифоқ тузилиши мумкин эмаслиги маълум қилинди.

Муҳаммад бин Салмоннинг ушбу дипломатик қадами Саудия Арабистонининг ташқи сиёсатда АҚШ ва Исроил босимларига эмас, балки ўз миллий манфаатлари ва араб-мусулмон дунёси бирдамлигига таянишини яна бир карра исботлади.

Саудия АрабистониМуҳаммад бин СалмонИсроилЯман
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд нега яширин режимга ўтди?Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд нега яширин режимга ўтди?Кеча 09:13Ҳусийчилар Саудия пойтахтини 3-марта нишонга олди — Ар-Риёддаги ҳужум тафсилотлариҲусийчилар Саудия пойтахтини 3-марта нишонга олди — Ар-Риёддаги ҳужум тафсилотлари11 октябр 10:39Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба бердиАраб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди8 октябр 16:49Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!2 октябр 15:26Саудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилдиСаудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилди26 сентябр 08:50Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга борди16 сентябр 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди