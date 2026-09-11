«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради

·10·Дунё
«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради

Яқин Шарқдаги ҳарбий ва геосиёсий вазият энг юқори нуқтага етган бир паллада, АҚШ ва унинг минтақадаги асосий иттифоқчиси бўлган Саудия Арабистони ўртасидаги ёпиқ дипломатик алоқалар фош бўлди. Нуфузли «Axios» нашрининг хабар беришича, Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон шахсан АҚШ президенти Дональд Трампга икки марта қўнғироқ қилиб, Яманда шиддат билан олдинга силжиётган ҳусийлар марказларига шошилинч равишда тўғридан-тўғри авиазарбалар беришни ўтинган. Бироқ Оқ уй раҳбари қиролликнинг бу қатъий талабини кутилмаганда рад этди. Ҳусийлар Қизил денгиздаги стратегик портни эгаллаб, савдо ва нефть йўлларини бўғиб қўйиш арафасида турган бир пайтда Вашингтон нега янги урушга киришдан бош тортди? Хўш, Трамп Ар-Риёдга қандай муқобил ёрдамни таклиф қилди ва Пентагоннинг асл нишони ким бўлиб қолмоқда?

Бир неча соат ичида икки шошилинч қўнғироқ: Моҳа шаҳри атрофидаги драма

«Axios» манбалари валиаҳд шаҳзода ва Оқ уй раҳбари ўртасидаги кескин мулоқотнинг нозик деталларини очиқлади:

  • Биринчи қўнғироқ — шошилинч сигнал: Муҳаммад бин Салмон дастлаб Трампга вазиятнинг кескин ёмонлашганини етказиш учун телефон қилган;

  • Фронтдаги чекиниш: Шаҳзода саудияликлар томонидан қўллаб-қувватланаётган Яман кучлари ортга чекинаётгани ва ҳусийлар стратегик Моҳа (Ал-Моха) порт шаҳрини эгаллаб олиш арафасида тургани ҳақида огоҳлантирган;

  • Иккинчи қўнғироқ — тўғридан-тўғри зарба талаби: Атиги бир неча соат ўтгач, вазият издан чиққани сабабли шаҳзода яна қўнғироқ қилиб, Трампдан АҚШ қуролли кучлари ёрдамида ҳусийларнинг позицияларини бомбардимон қилиш бўйича буйруқ беришни очиқ сўраган;

  • Оқ уйнинг қатъий «йўқ» жавоби: Президент Дональд Трамп илтимосни рад этиб, Вашингтон айни пайтда Яманда ҳусийларга қарши тўғридан-тўғри ҳарбий операция ўтказишни режалаштирмаётганини маълум қилган.

Ҳарбий ёрдам ўрнига маълумот: АҚШ нимани таклиф қилмоқда?

АҚШ тўғридан-тўғри ҳарбий зарбалардан чекинган бўлса-да, Саудия Арабистонини бутунлай ёлғиз ташлаб қўймоқчи эмас:

  • Разведка маълумотлари билан таъминлаш: Пентагон тўғридан-тўғри жангга кирмасдан, Ар-Риёдга ҳусийларнинг ҳаракатлари тўғрисида юқори аниқликдаги разведка маълумотларини беришга рози бўлди;

  • Нишонларни аниқлаб бериш: АҚШ мутахассислари саудиялик ҳарбийларга ҳусийлар омборлари ва нуқталарини йўқ қилиш учун координаталар (targeting data) етказиб беради;

  • «Америка эмас, саудияликлар урсин» формуласи: Вашингтон можаро ичига ўзи кирмай, юкни тўлиқ араб коалицияси зиммасига юклашни маъқул кўрмоқда.

Трампнинг бош директиваси: Нишонда Яман эмас, Эрон ва Ҳурмуз бўғози!

АҚШ маъмурияти Яманда иккинчи фронт очмаслик сабабини стратегик устуворликлар билан изоҳлади:

  • Эронни жиловлаш сиёсати: Трампнинг бош ҳарбий директиваси барча эътиборни асосий рақиб — Эронни жиловлашга қаратган;

  • Ҳурмуз бўғози хавфсизлиги: АҚШ денгиз кучлари бутун дунё нефть таъминотининг асосий қон томири бўлган Ҳурмуз бўғозида назоратни сақлашни биринчи ўринга қўймоқда;

  • Боб ал-Мандаб хавфи: Бироқ Моҳа шаҳрининг ҳусийлар назоратига ўтиши Боб ал-Мандаб бўғозини тўғридан-тўғри хавф остига қўйди — бу эса саудия нефти экспорти ва глобал юк ташувлари учун ҳалокатли зарба ҳисобланади.

Трампнинг Саудия валиаҳд шаҳзодаси илтимосини рад этиши Яқин Шарқдаги эски иттифоқчилик алоқаларида янги прагматик давр бошланганини кўрсатмоқда. Эндиликда Ар-Риёд ўз хавфсизлигини фақат Оқ уйнинг қўллаб-қувватлашига ишониб қолдиролмаслигини тушуниб етмоқда.

Сизнингча, Дональд Трампнинг Саудия Арабистонига тўғридан-тўғри ҳарбий ёрдам беришдан бош тортиши АҚШ ва Ар-Риёд ўртасидаги иттифоқчилик ришталарига қандай таъсир кўрсатади? Ҳусийларнинг Боб ал-Мандаб бўғозига яқинлашиши дунё нефть нархини янада кўтариб юбормайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқдаги бу шов-шувли геосиёсий тўқнашув таҳлилини барча таҳлил ихлосмандларига улашинг!

Муҳаммад бин СалмонДональд ТрампХусийларМоха порт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиАЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиБугун, 22:44Қозоғистонга 252 минг дона тухумни ноқонуний олиб киришга уринганлар тўхтатилдиҚозоғистонга 252 минг дона тухумни ноқонуний олиб киришга уринганлар тўхтатилдиБугун, 21:48Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)Бугун, 21:39Ҳеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очдиҲеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очдиБугун, 20:30«Ўқишдан ҳайдаладими?!»: Покистонда афғон талабалари атрофида шов-шувли можаро...«Ўқишдан ҳайдаладими?!»: Покистонда афғон талабалари атрофида шов-шувли можаро...Бугун, 20:06«Хабар» агентлиги «Евровидение-2027» атрофидаги шов-шувларга чек қўйди«Хабар» агентлиги «Евровидение-2027» атрофидаги шов-шувларга чек қўйдиБугун, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи