Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд нега яширин режимга ўтди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд ҳусийларнинг ракета ва дрон ҳужумлари кескинлашгани сабабли ер ости бункерлари билан жиҳозланган, ўта қаттиқ қўриқланадиган қароргоҳлар ўртасида ҳаракатланиш режимига ўтди.
- Бу чора 2026 йил сентябрида авж олган можаро минтақавий хавфсизликка жиддий таҳдид солаётгани билан боғлиқ.
- Ҳусийлар Саудия Арабистони ҳаво ҳудудини ҳарбий амалиётлар зонаси деб белгилаб, подшоҳлик аеропортларини очиқ нишонга айлантирди.
Саудия Арабистонининг амалдаги раҳбари, валиаҳд шаҳзода ва бош вазир Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд ҳусийлар хавфи сабаб ер ости бункерлари билан жиҳозланган, ўта қаттиқ қўриқланадиган қароргоҳлар ўртасида ҳаракатланиш режимига ўтди. The Wall Street Journal нашрининг хабар беришича, унинг хавфсизлигини таъминлаш учун махсус танлаб олинган элита хавфсизлик бўлинмаси жалб этилган.
Бен Салмон жамоатчилик олдида сўнгги бор 6 октябрь куни, қон топшириш бўйича миллий акцияда иштирок этган пайтида кўриниш берган. Кўрилаётган фавқулодда хавфсизлик чоралари Яман ҳусийлари («Ансор Аллоҳ»)нинг подшоҳлик ҳудудига уюштираётган ракета ва дрон ҳужумлари кескин фаоллашгани билан боғлиқ.
Қизил денгиздаги тўқнашув ва Саудия аэропортларига кетма-кет зарбалар
2026 йил сентябрида янги куч билан авж олган можаро минтақавий хавфсизликка жиддий таҳдид солмоқда:
Стратегик бўғоз устидан назорат: Ҳусийлар Яманнинг ғарбий қирғоқларида ҳужум бошлаб, Моха порти, Боб ал-Мандеб бўғозидаги Перим ороли ва Дубаб шаҳрини эгаллаб олди. Халқаро тан олинган Яман ҳукумати умумий сафарбарлик эълон қилди ва 4 октябрдан қарши ҳарбий операция бошлади;
Саудиянинг аралашув режалари: Ар-Риёд ҳарбий амалиётларга тўғридан-тўғри қўшилиш сценарийларини кўриб чиқмоқда — бу Боб ал-Мандеб атрофидаги нуқтали авиазарбалар ёки 100 мингдан ортиқ яманлик ҳарбийларни Саудия авиацияси билан қўллаб-қувватлаган ҳолда кенг кўламли қуруқлик ҳужумини ўз ичига олади;
Осмон — «ҳарбий ҳудуд» деб эълон қилинди: Ҳусийлар Саудия Арабистони ҳаво ҳудудини (Макка ва Мадинадан ташқари) ҳарбий амалиётлар зонаси деб белгилаб, подшоҳлик аэропортларини очиқ нишонга айлантирди;
Ар-Риёд аэропортига берилган зарбалар фожиаси:
6 октябрь: Ар-Риёддаги халқаро авиагавань, Жиддадаги Saudi Aramco объекти ва мамлакат жанубидаги аэропорт нишонга олинди;
8 октябрь: Пойтахтдаги Қирол Холид номидаги аэропортга қайта ҳужум оқибатида 3 киши ҳалок бўлди, бир неча киши яраланди;
11 октябрь: Аэропортга қилинган навбатдаги оммавий зарба оқибатида 12 киши ҳалок бўлди (қурбонлар орасида Саудия, АҚШ, Миср, Иордания, Сурия, Фаластин, Бангладеш ва Судан фуқаролари бор), яна 309 киши жароҳатланди.
Геосиёсий бошиберк кўча: «Ар-Риёд учун қулай танлов қолмади»
Ҳудудий таҳлилчилар Муҳаммад бин Салмон ўта оғир қарор қаршисида турганини қайд этмоқда:
Асимметрик уруш тузоғи: Райс университети Бейкер институти таҳлилчиларига кўра, ҳар қандай кенг кўламли ҳарбий жавоб зарбаси подшоҳликни янада чуқурроқ низога тортиб кетади — бу урушда ҳусийлар стратегик объектларга оғир ва рамзий талафотлар етказишга қодирлигини исботлаб улгурди;
Иқтисодиёт ва инвестицияларга хавф: Йирик авиахаблар ва нефть инфратузилмаларининг мунтазам ўққа тутилиши Саудия Арабистонининг глобал иқтисодий ислоҳотлари ва амбицияли лойиҳаларини бевосита хавф остига қўймоқда.
Саудия раҳбариятининг хавфсизлиги ва Қизил денгиз атрофидаги вазият ҳарбий қарама-қаршилик янада кенгайиши мумкинлигидан далолат бермоқда.
Изоҳлар 0
…