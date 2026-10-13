Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд нега яширин режимга ўтди?

·81·Дунё
Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд нега яширин режимга ўтди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд ҳусийларнинг ракета ва дрон ҳужумлари кескинлашгани сабабли ер ости бункерлари билан жиҳозланган, ўта қаттиқ қўриқланадиган қароргоҳлар ўртасида ҳаракатланиш режимига ўтди.
  • Бу чора 2026 йил сентябрида авж олган можаро минтақавий хавфсизликка жиддий таҳдид солаётгани билан боғлиқ.
  • Ҳусийлар Саудия Арабистони ҳаво ҳудудини ҳарбий амалиётлар зонаси деб белгилаб, подшоҳлик аеропортларини очиқ нишонга айлантирди.

Саудия Арабистонининг амалдаги раҳбари, валиаҳд шаҳзода ва бош вазир Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд ҳусийлар хавфи сабаб ер ости бункерлари билан жиҳозланган, ўта қаттиқ қўриқланадиган қароргоҳлар ўртасида ҳаракатланиш режимига ўтди. The Wall Street Journal нашрининг хабар беришича, унинг хавфсизлигини таъминлаш учун махсус танлаб олинган элита хавфсизлик бўлинмаси жалб этилган.

Бен Салмон жамоатчилик олдида сўнгги бор 6 октябрь куни, қон топшириш бўйича миллий акцияда иштирок этган пайтида кўриниш берган. Кўрилаётган фавқулодда хавфсизлик чоралари Яман ҳусийлари («Ансор Аллоҳ»)нинг подшоҳлик ҳудудига уюштираётган ракета ва дрон ҳужумлари кескин фаоллашгани билан боғлиқ.

Қизил денгиздаги тўқнашув ва Саудия аэропортларига кетма-кет зарбалар

2026 йил сентябрида янги куч билан авж олган можаро минтақавий хавфсизликка жиддий таҳдид солмоқда:

  • Стратегик бўғоз устидан назорат: Ҳусийлар Яманнинг ғарбий қирғоқларида ҳужум бошлаб, Моха порти, Боб ал-Мандеб бўғозидаги Перим ороли ва Дубаб шаҳрини эгаллаб олди. Халқаро тан олинган Яман ҳукумати умумий сафарбарлик эълон қилди ва 4 октябрдан қарши ҳарбий операция бошлади;

  • Саудиянинг аралашув режалари: Ар-Риёд ҳарбий амалиётларга тўғридан-тўғри қўшилиш сценарийларини кўриб чиқмоқда — бу Боб ал-Мандеб атрофидаги нуқтали авиазарбалар ёки 100 мингдан ортиқ яманлик ҳарбийларни Саудия авиацияси билан қўллаб-қувватлаган ҳолда кенг кўламли қуруқлик ҳужумини ўз ичига олади;

  • Осмон — «ҳарбий ҳудуд» деб эълон қилинди: Ҳусийлар Саудия Арабистони ҳаво ҳудудини (Макка ва Мадинадан ташқари) ҳарбий амалиётлар зонаси деб белгилаб, подшоҳлик аэропортларини очиқ нишонга айлантирди;

  • Ар-Риёд аэропортига берилган зарбалар фожиаси:

    • 6 октябрь: Ар-Риёддаги халқаро авиагавань, Жиддадаги Saudi Aramco объекти ва мамлакат жанубидаги аэропорт нишонга олинди;

    • 8 октябрь: Пойтахтдаги Қирол Холид номидаги аэропортга қайта ҳужум оқибатида 3 киши ҳалок бўлди, бир неча киши яраланди;

    • 11 октябрь: Аэропортга қилинган навбатдаги оммавий зарба оқибатида 12 киши ҳалок бўлди (қурбонлар орасида Саудия, АҚШ, Миср, Иордания, Сурия, Фаластин, Бангладеш ва Судан фуқаролари бор), яна 309 киши жароҳатланди.

Геосиёсий бошиберк кўча: «Ар-Риёд учун қулай танлов қолмади»

Ҳудудий таҳлилчилар Муҳаммад бин Салмон ўта оғир қарор қаршисида турганини қайд этмоқда:

  • Асимметрик уруш тузоғи: Райс университети Бейкер институти таҳлилчиларига кўра, ҳар қандай кенг кўламли ҳарбий жавоб зарбаси подшоҳликни янада чуқурроқ низога тортиб кетади — бу урушда ҳусийлар стратегик объектларга оғир ва рамзий талафотлар етказишга қодирлигини исботлаб улгурди;

  • Иқтисодиёт ва инвестицияларга хавф: Йирик авиахаблар ва нефть инфратузилмаларининг мунтазам ўққа тутилиши Саудия Арабистонининг глобал иқтисодий ислоҳотлари ва амбицияли лойиҳаларини бевосита хавф остига қўймоқда.

Саудия раҳбариятининг хавфсизлиги ва Қизил денгиз атрофидаги вазият ҳарбий қарама-қаршилик янада кенгайиши мумкинлигидан далолат бермоқда.

Муҳаммад бин СалмонХусийларҚизил денгизСаудия Арабистони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба бердиАраб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди8 октябр 16:49«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради11 сентябр 23:35Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!12 сентябр 00:11Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?11 сентябр 00:04Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!2 октябр 15:26«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади17 сентябр 21:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда