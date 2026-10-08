Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди

·39·Дунё
Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони бошчилигидаги Араб коалицияси Яман шимолидаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракатининг 82 та стратегик ҳарбий нуқтасига ҳаводан аниқ зарбалар берди.
  • Ушбу кенг кўламли ҳарбий операция Саудия Арабистонининг иккита йирик фуқаролик аеропортига қилинган қонли ракета ҳужумларига жавобан амалга оширилди, бу ҳужумлар оқибатида 3 нафар хорижий фуқаро ҳалок бўлди ва 36 киши ярадор бўлди.

Саудия Арабистони бошчилигидаги Араб коалицияси Яман шимолида ҳокимиятни қўлда ушлаб турган «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати позицияларига қарши кенг кўламли ҳарбий операция ўтказди. Коалиция қўмондонлиги тарқатган расмий баёнотга кўра, бир вақтнинг ўзида исёнчиларнинг жами 82 та стратегик ҳарбий нуқтасига ҳаводан аниқ зарбалар берилган.

Мазкур қақшатқич ҳарбий амалиёт Саудия Арабистонининг иккита йирик фуқаролик аэропортига қилинган қонли ракета ҳужумларига жавобан амалга оширилди.

Аэропортларга ҳужум: Тинч аҳоли орасида қурбонлар бор

Ҳарбий жавоб зарбасига қироллик фуқаролик авиацияси инфратузилмаси нишонга олингани сабаб бўлди:

  • Икки аэропортга зарба: Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд ҳамда жанубдаги Абҳа шаҳрида жойлашган халқаро аэропортларга ракета зарбалари йўллади;

  • Қурбонлар ва ярадорлар: Қироллик Фуқаролик авиацияси бош бошқармаси маълумотларига кўра, ҳужумлар оқибатида 3 нафар хорижий давлат фуқароси ҳалок бўлган, яна 36 киши турли даражада тан жароҳати олган;

  • Қатъий позиция: Коалиция вакиллари халқаро фуқаролик аэропортлари ва бегуноҳ инсонларга қарши амалга оширилган ушбу ҳаракатлар ҳеч қачон жавобсиз қолмаслигини қатъий таъкидлади.

Нишонда — ракета омборлари ва қўмондонлик пунктлари

Коалиция ҳаво кучлари Яманнинг шимолий ва ғарбий қисмидаги тўртта вилоят бўйлаб режали операция ўтказди:

  • 82 та ҳарбий объект: Ҳусийларнинг назорати остида бўлган ҳудудлардаги асосий инфратузилмалар нишонга олинди;

  • 11 та баллистик омбор: Зарбалар натижасида ракета ҳужумларини уюштириш учун сақланаётган 11 та йирик баллистик ракета омбори портлатиб юборилди;

  • Алоқа марказлари йўқотилди: Шунингдек, гуруҳнинг жанговар ҳаракатларини мувофиқлаштирувчи бир нечта бошқарув ва алоқа марказлари бутунлай ишдан чиқарилди.

Тўрт йиллик сукунатдан сўнг янгиланган оловли тўқнашув

Минтақадаги ушбу кескинлашув тасодифан юзага келгани йўқ, балки узоқ йиллик беқарорликнинг янги босқичидир:

  • Июль ойидаги синиш нуқтаси: Саудия Арабистони ва ҳусийлар ўртасидаги фаол қуролли тўқнашувлар тўрт йиллик тинчликдан сўнг шу йилнинг июль ойида қайта аланга олди;

  • Можаронинг бошланиши: Тўқнашувларнинг янги тўлқини Сано аэропортига — ҳусийлар раҳбарияти делегациясини олиб келган Эрон фуқаролик самолёти қўнаётган пайтда берилган зарбалардан сўнг бошланиб кетган эди.

Араб коалициясининг навбатдаги йирик зарбалари Яман инқирозини яна бир бор халқаро кун тартибининг марказига олиб чиқди ва минтақа бўйлаб энергетик ҳамда транзит хавфсизлигига жиддий хавф солмоқда.

Араб коалициясиХусийларЯманСаудия Арабистони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти20 сентябр 11:47Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!12 сентябр 00:11Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?11 сентябр 00:04«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади«БМТдаги катта вето!»: Хитой ва Россия Хавфсизлик Кенгашининг резолюциясини блоклади17 сентябр 21:01Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...12 сентябр 17:04«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради11 сентябр 23:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?