Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони бошчилигидаги Араб коалицияси Яман шимолидаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракатининг 82 та стратегик ҳарбий нуқтасига ҳаводан аниқ зарбалар берди.
- Ушбу кенг кўламли ҳарбий операция Саудия Арабистонининг иккита йирик фуқаролик аеропортига қилинган қонли ракета ҳужумларига жавобан амалга оширилди, бу ҳужумлар оқибатида 3 нафар хорижий фуқаро ҳалок бўлди ва 36 киши ярадор бўлди.
Саудия Арабистони бошчилигидаги Араб коалицияси Яман шимолида ҳокимиятни қўлда ушлаб турган «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати позицияларига қарши кенг кўламли ҳарбий операция ўтказди. Коалиция қўмондонлиги тарқатган расмий баёнотга кўра, бир вақтнинг ўзида исёнчиларнинг жами 82 та стратегик ҳарбий нуқтасига ҳаводан аниқ зарбалар берилган.
Мазкур қақшатқич ҳарбий амалиёт Саудия Арабистонининг иккита йирик фуқаролик аэропортига қилинган қонли ракета ҳужумларига жавобан амалга оширилди.
Аэропортларга ҳужум: Тинч аҳоли орасида қурбонлар бор
Ҳарбий жавоб зарбасига қироллик фуқаролик авиацияси инфратузилмаси нишонга олингани сабаб бўлди:
Икки аэропортга зарба: Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд ҳамда жанубдаги Абҳа шаҳрида жойлашган халқаро аэропортларга ракета зарбалари йўллади;
Қурбонлар ва ярадорлар: Қироллик Фуқаролик авиацияси бош бошқармаси маълумотларига кўра, ҳужумлар оқибатида 3 нафар хорижий давлат фуқароси ҳалок бўлган, яна 36 киши турли даражада тан жароҳати олган;
Қатъий позиция: Коалиция вакиллари халқаро фуқаролик аэропортлари ва бегуноҳ инсонларга қарши амалга оширилган ушбу ҳаракатлар ҳеч қачон жавобсиз қолмаслигини қатъий таъкидлади.
Нишонда — ракета омборлари ва қўмондонлик пунктлари
Коалиция ҳаво кучлари Яманнинг шимолий ва ғарбий қисмидаги тўртта вилоят бўйлаб режали операция ўтказди:
82 та ҳарбий объект: Ҳусийларнинг назорати остида бўлган ҳудудлардаги асосий инфратузилмалар нишонга олинди;
11 та баллистик омбор: Зарбалар натижасида ракета ҳужумларини уюштириш учун сақланаётган 11 та йирик баллистик ракета омбори портлатиб юборилди;
Алоқа марказлари йўқотилди: Шунингдек, гуруҳнинг жанговар ҳаракатларини мувофиқлаштирувчи бир нечта бошқарув ва алоқа марказлари бутунлай ишдан чиқарилди.
Тўрт йиллик сукунатдан сўнг янгиланган оловли тўқнашув
Минтақадаги ушбу кескинлашув тасодифан юзага келгани йўқ, балки узоқ йиллик беқарорликнинг янги босқичидир:
Июль ойидаги синиш нуқтаси: Саудия Арабистони ва ҳусийлар ўртасидаги фаол қуролли тўқнашувлар тўрт йиллик тинчликдан сўнг шу йилнинг июль ойида қайта аланга олди;
Можаронинг бошланиши: Тўқнашувларнинг янги тўлқини Сано аэропортига — ҳусийлар раҳбарияти делегациясини олиб келган Эрон фуқаролик самолёти қўнаётган пайтда берилган зарбалардан сўнг бошланиб кетган эди.
Араб коалициясининг навбатдаги йирик зарбалари Яман инқирозини яна бир бор халқаро кун тартибининг марказига олиб чиқди ва минтақа бўйлаб энергетик ҳамда транзит хавфсизлигига жиддий хавф солмоқда.
Изоҳлар 0
…