Туркиядан стратегик юриш: Анқара Россиянинг «Ямал СПГ» суюлтирилган газига кўз тикмоқда

·59·Дунё
Туркиядан стратегик юриш: Анқара Россиянинг «Ямал СПГ» суюлтирилган газига кўз тикмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия энергетика ва табиий бойликлар вазири Алпарслан Байрақтар «Novaтек» раҳбари Леонид Михелсон билан «Ямал СПГ» лойиҳаси бўйича ҳамкорлик имкониятларини муҳокама қилди.
  • Европа Иттифоқи 1 январдан Россиядан СПГ импортини тақиқлаши сабабли, «Ямал СПГ»нинг рекорд даражадаги газ оқимлари Туркия бозорига йўналтирилиши мумкин.

Европа Иттифоқи 1 январдан эътиборан Россиядан суюлтирилган табиий газ (СПГ) импортини тўлиқ тақиқлаши арафасида халқаро энергия бозорида йирик қайта тақсимот бошланмоқда. Россия Энергетика ҳафталиги доирасида Туркия энергетика ва табиий бойликлар вазири Алпарслан Байрақтар «Ямал СПГ» лойиҳасининг асосий эгаси ҳисобланган «Новатэк» раҳбари Леонид Михельсон билан муҳим музокаралар ўтказди.

Европа томонидан рад этилаётган рекорд даражадаги газ оқимлари эндиликда логистик жиҳатдан қулай бўлган Туркия бозорига йўналтирилиши мумкин.

Музокаралар тафсилоти: Анқара нимани кўзламоқда?

Туркия энергетика вазири ўзининг расмий саҳифасида «Новатэк» раҳбарияти билан учрашувнинг асосий мақсадларини очиқлади:

  • СПГ бўйича ҳамкорлик: Томонлар суюлтирилган газ соҳасидаги шериклик имкониятлари, янги етказиб бериш йўналишлари ва глобал бозордаги ўзгаришларни батафсил муҳокама қилди;

  • Энергетика хавфсизлиги: «Биз мамлакатимизнинг энергетика хилма-хиллигини оширадиган ва таъминот хавфсизлигини мустаҳкамлайдиган стратегик қадамларни ташлашда давом этамиз», — дея таъкидлади Алпарслан Байрақтар.

Европанинг 13,5 миллиард кубометрлик бўшлиғи ва «Ямал СПГ»

Шу кунга қадар «Ямал СПГ» Россиянинг Европага эркин кириб бораётган энг йирик газ лойиҳаси бўлиб турган эди:

  • Европага рекорд экспорт: Жорий йилнинг дастлабки 7 ойида ЕИ мамлакатларига етказиб бериш ҳажми рекорд даражага етиб, 9,8 миллион тоннани (13,5 миллиард кубометр газ) ташкил этган;

  • Туркия учун қулай йўл: 1 январдан чекловлар кучга киргач, ушбу улкан ҳажм Осиёга қараганда транспорт йўли анча яқин ва харажатлари арзон бўлган Туркияга бурилиши мумкин;

  • Қайта сотиш имконияти: Европа компанияларига узоқ муддатли шартномалар бўйича Ямал газини 2027 йил июлигача бошқа давлатларга қайта сотиш (реэкспорт) учун рухсат берилган.

«Газпром» учун ноқулай вазият ва Туркиянинг арбитраж режаси

Туркиянинг «Новатэк» билан яқинлашуви анъанавий қувур гази етказиб берувчиси — «Газпром» учун жиддий рақобат туғдириши мумкин:

  • «Газпром» раҳбари билан ҳам учрашув: Алпарслан Байрақтар ўша куннинг ўзида «Газпром» бошқаруви раиси Алексей Миллер билан ҳам музокара ўтказиб, табиий газ соҳасидаги шерикликни муҳокама қилди;

  • 22 млрд кубметрлик шартнома якуни: Муносабатларнинг нозиклиги шундаки, Туркия ва «Газпром» ўртасидаги 22 миллиард кубометрлик иккита йирик шартнома муддати айнан шу йил охирида тугайди ва ҳозирча янги битимлар эълон қилинмаган;

  • Қишки арбитраждан даромад олиш режаси: Россия Миллий энергетика хавфсизлиги жамғармаси экспертларининг қайд этишича, Туркия бу қишда ноодатий юқори нархлардан унумли фойдаланиши мумкин: яъни арзонроқ Россия СПГсини ўзига қабул қилиб, бошқа манбалардан бўшаган газ ҳажмларини Европага қимматроқ нархда қайта сотиш (арбитраж) орқали улкан фойда кўриши эҳтимоли юқори.

Европа Иттифоқининг янги тақиқлари Россия газини бутунлай тўхтатиб қўя олмайди, балки уни Туркия каби йирик хаблар орқали айланма йўллар билан жаҳон бозорига қайта олиб кириши мумкин.

Европа ИттифоқиТуркияЯмал СПГНоватэк
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!2 сентябр 20:44Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатди16 сентябр 08:05Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)Трамп Украинадаги урушнинг бошланишига оид сирларни ошкор қилишга ваъда берди (видео)Бугун 22:59Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)Бугун 22:54Қозоғистонда ноёб металларни қазиб олиш бўйича АҚШнинг янги компанияси рўйхатдан ўтдиҚозоғистонда ноёб металларни қазиб олиш бўйича АҚШнинг янги компанияси рўйхатдан ўтдиБугун 20:58Рэпер Гуф Қозоғистонда наркотик сабаб қамоққа олинган Navai’ни ҳимоя қилиб чиқдиРэпер Гуф Қозоғистонда наркотик сабаб қамоққа олинган Navai’ни ҳимоя қилиб чиқдиБугун 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди