Ҳурмуз бўғозидаги инқироз: Жаҳон бозорида дизель ёқилғисининг кескин тақчиллиги бошланди

·76·Дунё
Ҳурмуз бўғозидаги инқироз: Жаҳон бозорида дизель ёқилғисининг кескин тақчиллиги бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жаҳон энергетика бозори дизел ёқилғиси ва суюлтирилган табиий газнинг мисли кўрилмаган тақчиллигига дуч келди.
  • Абу-Даби миллий нефт компанияси раҳбари Султон бин Аҳмад ал-Жобирнинг маълум қилишича, ёқилғи захиралари сўнгги 35 йилдаги энг паст даражага тушиб кетган.
  • Ҳурмуз бўғозидаги ҳарбий-сиёсий зиддиятлар туфайли юзага келган мазкур инқироз глобал логистика, қишлоқ хўжалиги ва ишлаб чиқариш тизимини хавф остида қолдирмоқда.

Жаҳон энергетика бозори дизель ёқилғисининг мисли кўрилмаган тақчиллигига дуч келди. Бундай хавотирли баёнотни Доҳа шаҳрида бўлиб ўтаётган халқаро ADIPEC 2026 кўргазма-конференциясида Абу-Даби миллий нефть компанияси (ADNOC) раҳбари Султон бин Аҳмад ал-Жобир маълум қилди.

Юқори мартабали мулозимнинг таъкидлашича, сайёрамизнинг бир қатор асосий минтақаларида мавжуд ёқилғи захиралари жорий мавсум учун сўнгги 35 йилдаги энг паст кўрсаткич даражасига тушиб кетган. Бу эса глобал логистика, қишлоқ хўжалиги ва ишлаб чиқариш тизимини катта хавф остида қолдирмоқда.

Инқироз сабаблари: Захиралар нега бу қадар қуриди?

Ёқилғи ҳажмининг кескин камайишига бевосита Яқин Шарқ минтақасидаги ҳарбий-сиёсий зиддиятларнинг кучайиши сабаб бўлган:

  • Ҳурмуз бўғозидаги фалажлик: Нефть маҳсулотлари етказиб беришдаги критик узилиш дунёдаги энг муҳим денгиз артерияси бўлмиш Ҳурмуз бўғози орқали кемалар қатновининг деярли тўхтаб қолгани оқибатида юзага келди;

  • 35 йиллик антирекорд: Хавфсиз денгиз йўлларининг ёпилиши асосий истеъмолчи марказларда дизель захираларининг 1991 йилдан буён қайд этилмаган даражада пасайишига олиб келди;

  • Реал секторга кучли зарба: Дизель ёқилғиси тақчиллиги транспорт, юк ташиш ва оғир саноат нархларининг ошишига, бу эса ўз навбатида бутун дунё бўйлаб янги инфляция тўлқинига замин яратади.

Фақат дизель эмас: Суюлтирилган газ (СПГ) бозорида ҳам тақчиллик

ADNOC раҳбари мазкур инқироз комплекс тарзда кечаётганини ва бир вақтнинг ўзида бошқа энергия манбаларини ҳам қамраб олганини билдирди:

  • СПГ тақчиллиги: Дизель билан бир қаторда дунё бозоридаги истеъмолчилар суюлтирилган табиий газ (СПГ)нинг ҳам жиддий етишмовчилигини бошдан кечирмоқда;

  • Қиш олдидан хавф: Совуқ мавсум бошланиши арафасида ҳам мотор ёқилғиси, ҳам иситиш ва электр ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган газ танқислиги жаҳон энергетика тизимини ўта нозик ва заиф ҳолатга келтириб қўйди;

  • Дипломатик ечим зарурлиги: Яқин Шарқдаги кескинлик бартараф этилмагунча ва Ҳурмуз бўғози орқали танкерлар ҳаракати тўлиқ тикланмагунча, бозорда нархлар ва таклиф мувозанати тикланмаслиги прогноз қилинмоқда.

ADIPEC 2026ADNOCҲурмуз бўғозиДизель тақчиллиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилдиҲурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилдиКеча 09:20Ҳурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеосиҲурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеоси19 октябр 18:23Ҳурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учрадиҲурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учради17 октябр 23:28Дунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилдиДунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилди16 октябр 19:12Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиҲурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалди15 октябр 23:01Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба бердиЭрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба берди8 октябр 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда