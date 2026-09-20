«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид
Яқин Шарқ минтақасидаги ҳарбий қарама-қаршилик кутилмаганда янги географик ҳудудларга ёйилиш хавфини туғдирди. Ямандаги «Ансар Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати нафақат Саудия Арабистони, балки минтақанинг энг қудратли давлатлари — Туркия ва Покистонга қарши очиқ ҳарбий таҳдид билан чиқди. Ҳаракат сиёсий бюроси аъзоси ва расмий вакили Муҳаммад ал-Бухайти берган баёнотида, агар Анқара ва Исломобод Саудия Арабистонига ҳарбий кўмак кўрсатадиган бўлса, улар ҳусийларнинг тўғридан-тўғри нишонига айланишини маълум қилди.
«Биз уларни қаттиқ жазолаймиз. Ҳозирда Саудия Арабистонини қандай „тартибга солаётган“ бўлсак, Туркия ва Покистонни ҳам худди шундай „тартибга солиб қўямиз“», — дея кескин огоҳлантирди ҳусийлар вакили. Ушбу радикал баёнот Туркия ташқи ишлар вазири Ҳоқон Фиданнинг «Туркия Саудия Арабистонига ҳарбий ёрдам кўрсатишга қарши эмас» мазмунидаги расмий позициясидан сўнг янгради.
Хўш, ҳусийлар ҳақиқатан ҳам Туркия ва Покистонга қарши зарба бериш имкониятига эгами, Анқаранинг Саудия билан яқинлашуви Қизил денгиздаги мувозанатни қандай ўзгартиради ва бу инқироз кенг кўламли мусулмон давлатлари ўртасидаги тўқнашувга айланиб кетмайдими?
«Саудияга ёрдам ва жазо чоралари»: Яқин Шарқдаги воқеалар хроникаси
Минтақада геосиёсий вазиятнинг кескинлашув босқичлари:
Ҳоқон Фиданнинг баёноти: Туркия ташқи ишлар вазири Анқара Саудия Арабистонига ҳарбий соҳада ёрдам бериш масаласини рад этмаслигини очиқлади;
Ал-Бухайтининг ультиматуми: «Ансар Аллоҳ» сиёсий бюроси вакили Туркия ва Покистон манзилларини тўғридан-тўғри зарба остига олиш билан таҳдид қилди;
«Тартибга солиш» ибораси: Ҳусийлар Саудия шаҳарларига йўлланаётган ракета ва дрон ҳужумларини мисол қилиб, Анқара ҳамда Исломободга нисбатан худди шундай жавоб қайтарилишини билдирди;
Янги иттифоқлар хавфи: Эр-Риёд атрофида Туркия ва Покистон каби кучли армияга эга давлатларнинг бирлашиши ҳусийлар лагерида жиддий саросима уйғотди;
Минтақавий чегараларнинг бузилиши: Можаро маҳаллий Яман муаммосидан чиқиб, халқаро даражадаги блоклараро қарама-қаршиликка айланмоқда.
Яқин Шарқдаги янги геосиёсий тўқнашув: Томонлар позицияси таққоси
Ҳусийларнинг таҳдиди ва минтақа давлатларининг ҳарбий қарашлари:
Томонлар ва субъектлар
Расмий баёнот ва позиция
Ҳарбий-сиёсий мақсад
«Ансар Аллоҳ» (Ҳусийлар)
Туркия ва Покистонга қаттиқ зарба бериш ультиматуми
Саудия Арабистонига ташқи ҳарбий кўмакни блоклаш
Туркия (Анқара)
Саудия Арабистонига ҳарбий ёрдам беришга тайёрлик
Яқин Шарқ ва Қизил денгизда хавфсизликни таъминлаш
Саудия Арабистони
Пойтахт ва ёқилғи объектларини ҳимоя қилиш
Туркия ва Покистон каби қудратли ҳамкорларни жалб этиш
Покистон (Исломобод)
Саудия Арабистонининг стратегик ҳарбий иттифоқчиси
Арабистон яриморолидаги хавфсизлик мажбуриятлари
Ҳарбий-сиёсий таҳлил: Экспертлар ҳусийлар таҳдиди ҳақида
Халқаро хавфсизлик бўйича шарҳловчиларнинг асосий хулосалари:
Геосиёсий босим ва қўрқитиш тактикаси: Ҳусийларнинг баёноти, аввало, Анқара ва Исломободни Саудия Арабистонига тўғридан-тўғри ҳарбий технологиялар ва мудофаа тизимларини беришдан тўхтатишга қаратилган психологик ҳимоядир;
Туркиянинг денгиздаги кучи: Анқара Қизил денгиз ва Судан соҳилларида кучли ҳарбий-денгиз таъсирига эга бўлиб, ҳусийлар учун жуда хавфли ва жиддий рақиб ҳисобланади;
Ракета зарбалари имконияти: Ҳусийлар бевосита Туркия ёки Покистон ҳудудига ета олмаса-да, Қизил денгиздаги турк кемалари, савдо карвонлари ёки Саудиядаги турк контингентига қарши зарбалар йўллаши эҳтимоли сақланиб қолмоқда;
Мураккаб учбурчак: Туркия ва Покистоннинг Саудияни ҳимоя қилишга аралашуви Ямандаги кучлар нисбатини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.
Муҳаммад ал-Бухайтининг ушбу кескин чиқиши Саудия атрофидаги ҳарбий можаро энди глобал мусулмон дунёсининг энг қудратли марказлари ўртасидаги жиддий баҳсга айланиб бораётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Туркия ва Покистон ҳусийларнинг ушбу очиқ таҳдидидан сўнг Саудия Арабистонига ҳарбий ёрдам бериш фикридан қайтадими ёки аксинча, Яқин Шарққа ўз кучларини юборадими? Ҳусийлар ҳақиқатан ҳам Туркия каби қудратли давлатга қарши реал зарба беришга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги ушбу хавфли геосиёсий воқеалар таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда халқаро мавзу ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…