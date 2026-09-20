«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид

·0·Дунё
«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид

Яқин Шарқ минтақасидаги ҳарбий қарама-қаршилик кутилмаганда янги географик ҳудудларга ёйилиш хавфини туғдирди. Ямандаги «Ансар Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати нафақат Саудия Арабистони, балки минтақанинг энг қудратли давлатлари — Туркия ва Покистонга қарши очиқ ҳарбий таҳдид билан чиқди. Ҳаракат сиёсий бюроси аъзоси ва расмий вакили Муҳаммад ал-Бухайти берган баёнотида, агар Анқара ва Исломобод Саудия Арабистонига ҳарбий кўмак кўрсатадиган бўлса, улар ҳусийларнинг тўғридан-тўғри нишонига айланишини маълум қилди.

«Биз уларни қаттиқ жазолаймиз. Ҳозирда Саудия Арабистонини қандай „тартибга солаётган“ бўлсак, Туркия ва Покистонни ҳам худди шундай „тартибга солиб қўямиз“», — дея кескин огоҳлантирди ҳусийлар вакили. Ушбу радикал баёнот Туркия ташқи ишлар вазири Ҳоқон Фиданнинг «Туркия Саудия Арабистонига ҳарбий ёрдам кўрсатишга қарши эмас» мазмунидаги расмий позициясидан сўнг янгради.

Хўш, ҳусийлар ҳақиқатан ҳам Туркия ва Покистонга қарши зарба бериш имкониятига эгами, Анқаранинг Саудия билан яқинлашуви Қизил денгиздаги мувозанатни қандай ўзгартиради ва бу инқироз кенг кўламли мусулмон давлатлари ўртасидаги тўқнашувга айланиб кетмайдими?

«Саудияга ёрдам ва жазо чоралари»: Яқин Шарқдаги воқеалар хроникаси

Минтақада геосиёсий вазиятнинг кескинлашув босқичлари:

  • Ҳоқон Фиданнинг баёноти: Туркия ташқи ишлар вазири Анқара Саудия Арабистонига ҳарбий соҳада ёрдам бериш масаласини рад этмаслигини очиқлади;

  • Ал-Бухайтининг ультиматуми: «Ансар Аллоҳ» сиёсий бюроси вакили Туркия ва Покистон манзилларини тўғридан-тўғри зарба остига олиш билан таҳдид қилди;

  • «Тартибга солиш» ибораси: Ҳусийлар Саудия шаҳарларига йўлланаётган ракета ва дрон ҳужумларини мисол қилиб, Анқара ҳамда Исломободга нисбатан худди шундай жавоб қайтарилишини билдирди;

  • Янги иттифоқлар хавфи: Эр-Риёд атрофида Туркия ва Покистон каби кучли армияга эга давлатларнинг бирлашиши ҳусийлар лагерида жиддий саросима уйғотди;

  • Минтақавий чегараларнинг бузилиши: Можаро маҳаллий Яман муаммосидан чиқиб, халқаро даражадаги блоклараро қарама-қаршиликка айланмоқда.

Яқин Шарқдаги янги геосиёсий тўқнашув: Томонлар позицияси таққоси

Ҳусийларнинг таҳдиди ва минтақа давлатларининг ҳарбий қарашлари:

Томонлар ва субъектлар

Расмий баёнот ва позиция

Ҳарбий-сиёсий мақсад

«Ансар Аллоҳ» (Ҳусийлар)

Туркия ва Покистонга қаттиқ зарба бериш ультиматуми

Саудия Арабистонига ташқи ҳарбий кўмакни блоклаш

Туркия (Анқара)

Саудия Арабистонига ҳарбий ёрдам беришга тайёрлик

Яқин Шарқ ва Қизил денгизда хавфсизликни таъминлаш

Саудия Арабистони

Пойтахт ва ёқилғи объектларини ҳимоя қилиш

Туркия ва Покистон каби қудратли ҳамкорларни жалб этиш

Покистон (Исломобод)

Саудия Арабистонининг стратегик ҳарбий иттифоқчиси

Арабистон яриморолидаги хавфсизлик мажбуриятлари

Ҳарбий-сиёсий таҳлил: Экспертлар ҳусийлар таҳдиди ҳақида

Халқаро хавфсизлик бўйича шарҳловчиларнинг асосий хулосалари:

  • Геосиёсий босим ва қўрқитиш тактикаси: Ҳусийларнинг баёноти, аввало, Анқара ва Исломободни Саудия Арабистонига тўғридан-тўғри ҳарбий технологиялар ва мудофаа тизимларини беришдан тўхтатишга қаратилган психологик ҳимоядир;

  • Туркиянинг денгиздаги кучи: Анқара Қизил денгиз ва Судан соҳилларида кучли ҳарбий-денгиз таъсирига эга бўлиб, ҳусийлар учун жуда хавфли ва жиддий рақиб ҳисобланади;

  • Ракета зарбалари имконияти: Ҳусийлар бевосита Туркия ёки Покистон ҳудудига ета олмаса-да, Қизил денгиздаги турк кемалари, савдо карвонлари ёки Саудиядаги турк контингентига қарши зарбалар йўллаши эҳтимоли сақланиб қолмоқда;

  • Мураккаб учбурчак: Туркия ва Покистоннинг Саудияни ҳимоя қилишга аралашуви Ямандаги кучлар нисбатини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.

Муҳаммад ал-Бухайтининг ушбу кескин чиқиши Саудия атрофидаги ҳарбий можаро энди глобал мусулмон дунёсининг энг қудратли марказлари ўртасидаги жиддий баҳсга айланиб бораётганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Туркия ва Покистон ҳусийларнинг ушбу очиқ таҳдидидан сўнг Саудия Арабистонига ҳарбий ёрдам бериш фикридан қайтадими ёки аксинча, Яқин Шарққа ўз кучларини юборадими? Ҳусийлар ҳақиқатан ҳам Туркия каби қудратли давлатга қарши реал зарба беришга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги ушбу хавфли геосиёсий воқеалар таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда халқаро мавзу ихлосмандларига улашинг!

Ансар АллоҳТуркияПокистонСаудия Арабистони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиОёқ солинган лимонад 364 лирадан сотилдими? Хитойдаги фестивалда ғалати ҳолат шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 12:42«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёнотиБугун, 11:47Финляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиФинляндия соҳилларида заҳарли ўргимчак пайдо бўлдиБугун, 11:37«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!«Новая Гута»да инсонпарварлик миссияси: Россия ва Украина фуқароларни алмашди!Бугун, 11:34«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!Бугун, 11:28«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйди«45 млрд долларлик ботқоқ ва 7 та шарт!»: Теҳрон Вашингтонга ультиматум қўйдиБугун, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?