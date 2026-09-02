Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!

·0·Дунё
Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!

Россиядан Европа Иттифоқи давлатларига экспорт қилинадиган суюлтирилган табиий газ (СТГ/СПГ) ҳажми жорий йилдаги энг паст кўрсаткичга тушиб кетди. «Ямал СПГ» лойиҳасидан чиқаётган асосий ҳажм Шимолий денгиз йўли орқали тўғридан-тўғри Осиё бозорига — Хитой ва Жанубий Кореяга йўналтирилмоқда. Айни пайтда Хитой компаниялари Россия газини Европага қайта сотишни тўхтатган, бунинг ортидан эса «кўҳна қитъа»да газ нархи кескин кўтарилиб, 1000 кубометр учун 1 000 долларлик психологик чегарага яқинлашмоқда.

Август ойидаги кескин қулаш: Таъминот 3 баробарга қисқарди

Кемаларнинг халқаро ҳаракатини кузатувчи AIS тизими маълумотларига кўра, август ойида Европа терминалларига бор-йўғи 8 та «Ямал СПГ» танкери кириб келган. Улар етказиб берган газ ҳажми 800 миллион кубометрдан ҳам кам бўлиб, бу 2026 йилги мутлақ антирекорд ҳисобланади:

  • Июлгача бўлган ҳолат: Ёзнинг ўрталарига қадар Ямалда ишлаб чиқарилган газнинг деярли 100 фоизи Европага оқиб келаётган эди. Етказиб бериш кўрсаткичи ойига 24 та партияни, яъни 2,2 миллиард кубометрдан ортиқ ҳажмни ташкил этган;

  • Августдаги тақсимот: Россиядан Европага етказилган умумий ҳажмнинг ярми Францияга, иккитадан танкер эса Нидерландия ва Испания терминалларига тўғри келган.

Шимолий денгиз йўли ва Хитой бозори: Танкерлар нега йўналишини ўзгартирди?

Ёз фаслида Арктика музликларининг эриши Шимолий денгиз йўли бўйлаб навигациянинг авж палласига чиқишига имкон яратади. Бу йўналиш Россиядан Осиё бозорларига чиқишнинг энг қисқа ва тезкор йўли ҳисобланади:

  • 15 та танкер Осиё рейсида: «Ямал СПГ» флотига тегишли 15 та йирик газ ташувчи кема (шу жумладан, 11 та муз тоифасидаги танкер) тўлиқ Осиё йўналишига сафарбар этилди. 2 сентябрь ҳолатига кўра, камида 4 та газ ташувчи кема Шимолий денгиз йўли бўйлаб ҳаракатланмоқда, яна 5 таси эса Хитой соҳилларига етиб борган;

  • Хитойда талаб ошди: Хитой ички бозорида газ нархлари кўтарилгани сабабли, маҳаллий трейдерлар Ямал СПГ’сини Европага қайта экспорт қилиш амалиётини бутунлай тўхтатиб, ёнилғини ўз эҳтиёжлари учун олиб қолмоқда.

Европадаги нарх портлаши: $1 000 лик хавф ва бўғозлардаги мавҳумлик

Таъминотнинг кескин камайиши Европа биржаларидаги вазиятни издан чиқарди. Сўнгги кунларда Европа хабларидаги газ нархи Осиё бозори кўрсаткичларидан ҳам ошиб кетди ва 1000 кубометр учун 870 доллардан юқорилади. Таҳлилчилар нарх тез орада 1 000 долларгача кўтарилишини тахмин қилмоқда.

Вазиятни мураккаблаштираётган асосий омиллар:

  • Ҳурмуз бўғозидаги инқироз: Яқин Шарқдан Ҳурмуз бўғози орқали СПГ етказиб бериш тикланишига бўлган умидлар пучга чиқмоқда. Бу эса қиш мавсуми олдидан Европа ер ости омборларини тўлдириш режаларини хавф остига қўймоқда;

  • Узоқ муддатли контрактлар назорати: Ямал газининг асосий қисми Хитой, Франция, Германия ва Испания компаниялари билан имзоланган узоқ йиллик шартномалар асосида сотилади. Газ оқимини айнан қайси минтақага йўналтиришни бозор конъюнктурасидан келиб чиқиб ушбу компанияларнинг ўзлари ҳал қилади;

  • Еврокомиссиянинг ён босиши: ЕИ 2027 йил 1 январдан бошлаб Россиянинг суюлтирилган газига тўлиқ тақиқ (эмбарго) жорий этишни режалаштирган. Бироқ иттифоқ раҳбарияти ўз компанияларига шартномаларни ёпиш ва ёнилғини учинчи мамлакатларга қайта сотиш учун эмбарго кучга кирганидан кейин яна ярим йиллик қўшимча имтиёзли муддат беришга мажбур бўлди.

Қиш мавсуми яқинлашгани сари логистика занжирларининг Осиё фойдасига ўзгариши ва глобал муқобил таъминотнинг чеклангани Европа энергия бозорида навбатдаги кескин инқироз бошланаётганидан дарак бермоқда.

Сизнингча, Европа Иттифоқи яқинлашиб келаётган қишда газ нархларининг 1 000 доллардан ошиб кетишига қарши қандай чоралар кўриши мумкин: янада қаттиқроқ тежамкорликка ўтиладими ёки санкциявий чекловларни юмшатишга мажбур бўлишадими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиСиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиБугун, 20:35Берлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавобБерлин билан дипломатик низо: Германиянинг қароридан сўнг Россиядан кескин жавобБугун, 20:21Ногиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалдиНогиронларга жинсий зўравонлик қилган раҳбар 15 йилга қамалдиБугун, 19:21Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Бугун, 15:31Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиМарсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлдиБугун, 13:43Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Бугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!