Индонезияда шов-шувли воқеа: куёв уйланган “келин” аслида эркак бўлиб чиқди

·144·Дунё
Индонезияда шов-шувли воқеа: куёв уйланган “келин” аслида эркак бўлиб чиқди

Индонезияда ноодатий воқеа жамоатчилик эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Хабарларга кўра, 26 ёшли йигит интернет орқали танишган ва ўзини Адинда деб таништирган инсон билан қарийб бир йил давомида муносабатда бўлган.

Виртуал танишув вақт ўтиши билан жиддий тус олган. Муносабатларига ишонган йигит охир-оқибат у билан оила қуришга қарор қилган. Бироқ никоҳдан кейин айрим ҳолатлар унда шубҳа уйғота бошлаган.Мазкур ҳодиса интернет орқали танишиш, муносабатларда ўзаро ишонч ва шахсни тасдиқлаш масалаларига оид баҳсларни кучайтирди. Хабарларда ушбу иш ҳуқуқ-тартибот органларига топширилгани ҳам айтилмоқда.

Воқеа тафсилотлари ва расмий идораларнинг муносабати ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот келтирилмаган.

Маълум қилинишича, турмуш ўртоғи қарийб 12 кун давомида жисмоний яқинликдан қочган. Бундан ташқари, у йигитнинг ўз қариндошлари билан учрашишига ҳам қаршилик билдирган. Бу хатти-ҳаракатлар йигитни вазиятга ойдинлик киритишга ундаган.

Кейинчалик олиб борилган суриштирувлар натижасида, хабарларга кўра, йигит турмуш қурган шахс аслида эркак эканлиги аниқланган.

АдиндаИнтернет-танишувИндонезияҲуқуқ-тартибот органлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Келин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқдиКелин тўйни бекор қилиб, ўша куниёқ бошқасига турмушга чиқди28 июл 22:20Хитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолдиХитойда аёл ўғлининг тўйида келин аслида ўз йўқолган қизи эканини билиб қолди2 август 17:23Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиКелинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди9 сентябр 19:13Эронлик келин маҳрга олтин эмас, 313 та бепул операция сўраб тармоқларда барчани ҳайратлантирдиЭронлик келин маҳрга олтин эмас, 313 та бепул операция сўраб тармоқларда барчани ҳайратлантирди23 июл 15:13Ғазода ноодатий тўй: келин юклагичда олиб келиндиҒазода ноодатий тўй: келин юклагичда олиб келинди20 май 09:14Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)22 июн 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди