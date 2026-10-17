Индонезияда шов-шувли воқеа: куёв уйланган “келин” аслида эркак бўлиб чиқди
Индонезияда ноодатий воқеа жамоатчилик эътиборини тортиб, ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Хабарларга кўра, 26 ёшли йигит интернет орқали танишган ва ўзини Адинда деб таништирган инсон билан қарийб бир йил давомида муносабатда бўлган.
Виртуал танишув вақт ўтиши билан жиддий тус олган. Муносабатларига ишонган йигит охир-оқибат у билан оила қуришга қарор қилган. Бироқ никоҳдан кейин айрим ҳолатлар унда шубҳа уйғота бошлаган.Мазкур ҳодиса интернет орқали танишиш, муносабатларда ўзаро ишонч ва шахсни тасдиқлаш масалаларига оид баҳсларни кучайтирди. Хабарларда ушбу иш ҳуқуқ-тартибот органларига топширилгани ҳам айтилмоқда.
Воқеа тафсилотлари ва расмий идораларнинг муносабати ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот келтирилмаган.
Маълум қилинишича, турмуш ўртоғи қарийб 12 кун давомида жисмоний яқинликдан қочган. Бундан ташқари, у йигитнинг ўз қариндошлари билан учрашишига ҳам қаршилик билдирган. Бу хатти-ҳаракатлар йигитни вазиятга ойдинлик киритишга ундаган.
Кейинчалик олиб борилган суриштирувлар натижасида, хабарларга кўра, йигит турмуш қурган шахс аслида эркак эканлиги аниқланган.
Изоҳлар 0
…