Туркияда қидирувдаги шахс аёл қиёфасида саккиз йил яширинди

·0·Дунё
Туркияда қидирувдаги шахс аёл қиёфасида саккиз йил яширинди

Туркия ҳуқуқ-тартибот идоралари саккиз йил давомида қидирувда бўлган маҳкумни қўлга олди. У қамоқдан қочганидан кейин ташқи кўринишини кескин ўзгартириб, аёл қиёфасига кирган ва синглисининг шахсини тасдиқловчи ҳужжатларидан фойдаланган.

Оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, мазкур воқеа 2018 йилдан бошланган. Ўша вақтда Туғрул Башар ўғирлик ва мансабдор шахсни тақлид қилиш билан боғлиқ учта иш бўйича судланиб, уч йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган. Бироқ у жазони ўташидан олдин қочиб кетган.

Қочқинликда ўтказган йиллари давомида Башар ташқи кўринишини жуда жиддий тарзда ўзгартирган. Шу боис полиция архивларида сақланаётган эски суратлар орқали уни аниқлаш терговчилар учун анча қийинлашган.

Уни ташқи қиёфасига қараб топишга қаратилган одатий қидирув чоралари бир неча бор самара бермаганидан кейин, ҳуқуқ-тартибот идоралари ёндашувни ўзгартирган. Терговчилар унинг ташқи кўринишидан кўра, ҳаёт тарзи, ҳаракатланиши, одатлари ва бошқа шахсий маълумотларини ўрганишга кўпроқ эътибор қарата бошлаган.

Маълум бўлишича, Башар ташқи қиёфасини ўзгартириш билан чекланмаган. У яшириниб юрган даврида аёлларга хос кўринишни қабул қилган ва Истанбул бўйлаб ҳаракатланиш вақтида синглисининг расмий шахсини тасдиқловчи гувоҳномасидан фойдаланган.

У ҳатто полиция назорат пунктларида ҳам мазкур ҳужжатни ўзиники сифатида кўрсатгани айтилмоқда. Шу тариқа у ўзининг ҳақиқий шахсини яшириб, ҳуқуқ-тартибот идоралари эътиборидан четда қолишга уринган.

Бироқ унинг пухта ўйланган режаси кутилмаганда синглисига тегишли банк карталари орқали амалга оширилган харидлар сабаб фош бўла бошлаган. Терговчилар синглиси ўша вақтда мамлакат ташқарисида бўлганини аниқлаган. Шунинг учун унинг карталари орқали амалга оширилган операциялар шубҳа уйғотиб, қўшимча текширувларга сабаб бўлган.

Полициянинг кузатув ишлари охир-оқибат Истанбулнинг Кадикой туманидаги бир манзилга олиб борган. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари ушбу ҳудудда рейд ўтказиб, саккиз йилдан буён қидирувда бўлган Башарни аниқлаган.

Бу сафар унинг ташқи қиёфасини ўзгартириши ва бошқа шахсга тегишли ҳужжатдан фойдаланиши ҳам ҳақиқий шахсини яширишга ёрдам бермаган. Полиция унинг бармоқ изларини олган ва маълумотлар базасидаги мавжуд излар билан солиштирган.

Текширув натижасида қўлга олинган шахс айнан 2018 йилдан буён қидирувда бўлган Туғрул Башар экани тасдиқланган.

Шу тариқа бармоқ излари орқали ўтказилган текширув саккиз йиллик қидирувга нуқта қўйган. Мазкур ҳолат ташқи кўринишини ўзгартириш ва бошқа инсоннинг шахсий ҳужжатларидан фойдаланиш орқали узоқ вақт давомида яшириниб юрган қочқин билан боғлиқ ғайриоддий иш сифатида қайд этилмоқда.

Туғрул БашарИстанбулСинглис паспортиҚочиқлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди«Путин билан фақат максимал позицияда гаплашаман!»: Кая Каллас Кремль шартларига қарши чиқди15 сентябр 23:08Трамп ва Рим папаси ўртасидаги зиддият янада кучаймоқдаТрамп ва Рим папаси ўртасидаги зиддият янада кучаймоқда14 апрел 18:35АҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрганАҚШда 20 йил қидирувдаги қотиллик гумондори Мексикада полиция ходими сифатида ишлаб юрган29 июл 05:10Россия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотларРоссия Украинага оммавий ракета ва дрон ҳужумини уюштирди: сўнгги тафсилотлар30 июл 20:33«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юбордиБугун 08:5047 минг ҳарбий: Россия Марказий Осиё йўналишидаги янги ҳарбий сценарийни машқ қилмоқда47 минг ҳарбий: Россия Марказий Осиё йўналишидаги янги ҳарбий сценарийни машқ қилмоқдаБугун 07:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота