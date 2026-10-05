Туркияда қидирувдаги шахс аёл қиёфасида саккиз йил яширинди
Туркия ҳуқуқ-тартибот идоралари саккиз йил давомида қидирувда бўлган маҳкумни қўлга олди. У қамоқдан қочганидан кейин ташқи кўринишини кескин ўзгартириб, аёл қиёфасига кирган ва синглисининг шахсини тасдиқловчи ҳужжатларидан фойдаланган.
Оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, мазкур воқеа 2018 йилдан бошланган. Ўша вақтда Туғрул Башар ўғирлик ва мансабдор шахсни тақлид қилиш билан боғлиқ учта иш бўйича судланиб, уч йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинган. Бироқ у жазони ўташидан олдин қочиб кетган.
Қочқинликда ўтказган йиллари давомида Башар ташқи кўринишини жуда жиддий тарзда ўзгартирган. Шу боис полиция архивларида сақланаётган эски суратлар орқали уни аниқлаш терговчилар учун анча қийинлашган.
Уни ташқи қиёфасига қараб топишга қаратилган одатий қидирув чоралари бир неча бор самара бермаганидан кейин, ҳуқуқ-тартибот идоралари ёндашувни ўзгартирган. Терговчилар унинг ташқи кўринишидан кўра, ҳаёт тарзи, ҳаракатланиши, одатлари ва бошқа шахсий маълумотларини ўрганишга кўпроқ эътибор қарата бошлаган.
Маълум бўлишича, Башар ташқи қиёфасини ўзгартириш билан чекланмаган. У яшириниб юрган даврида аёлларга хос кўринишни қабул қилган ва Истанбул бўйлаб ҳаракатланиш вақтида синглисининг расмий шахсини тасдиқловчи гувоҳномасидан фойдаланган.
У ҳатто полиция назорат пунктларида ҳам мазкур ҳужжатни ўзиники сифатида кўрсатгани айтилмоқда. Шу тариқа у ўзининг ҳақиқий шахсини яшириб, ҳуқуқ-тартибот идоралари эътиборидан четда қолишга уринган.
Бироқ унинг пухта ўйланган режаси кутилмаганда синглисига тегишли банк карталари орқали амалга оширилган харидлар сабаб фош бўла бошлаган. Терговчилар синглиси ўша вақтда мамлакат ташқарисида бўлганини аниқлаган. Шунинг учун унинг карталари орқали амалга оширилган операциялар шубҳа уйғотиб, қўшимча текширувларга сабаб бўлган.
Полициянинг кузатув ишлари охир-оқибат Истанбулнинг Кадикой туманидаги бир манзилга олиб борган. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари ушбу ҳудудда рейд ўтказиб, саккиз йилдан буён қидирувда бўлган Башарни аниқлаган.
Бу сафар унинг ташқи қиёфасини ўзгартириши ва бошқа шахсга тегишли ҳужжатдан фойдаланиши ҳам ҳақиқий шахсини яширишга ёрдам бермаган. Полиция унинг бармоқ изларини олган ва маълумотлар базасидаги мавжуд излар билан солиштирган.
Текширув натижасида қўлга олинган шахс айнан 2018 йилдан буён қидирувда бўлган Туғрул Башар экани тасдиқланган.
Шу тариқа бармоқ излари орқали ўтказилган текширув саккиз йиллик қидирувга нуқта қўйган. Мазкур ҳолат ташқи кўринишини ўзгартириш ва бошқа инсоннинг шахсий ҳужжатларидан фойдаланиш орқали узоқ вақт давомида яшириниб юрган қочқин билан боғлиқ ғайриоддий иш сифатида қайд этилмоқда.
Изоҳлар 0
…