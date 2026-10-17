Хитойлик эркак томоғида саккиз йил металл таёқча билан яшади

·1·Дунё
Хитойлик эркак томоғида саккиз йил металл таёқча билан яшади

Хитойнинг Далянь шаҳрида яшовчи 46 ёшли эркак томоғида қолиб кетган 12 сантиметрлик металл чўп билан саккиз йил яшаган. Яқинда кучли оғриқ сабаб шифокорларга мурожаат қилган эркак ниҳоят бегона жисмдан халос бўлди. Бу ҳақда Далянь шаҳар марказий шифохонаси хабар берди.

Ван исмли бемор томоғидаги кучли оғриқ ва бегона жисм бордек сезилишидан шикоят қилган. Рентген текширувида шифокорлар унинг томоғида 12 сантиметрлик металл буюм борлигини аниқлашган. Эркак эса саккиз йил аввал овқатланаётганда металл чўпни тасодифан ютиб юборганини айтган.

Ҳодисадан кейин унинг бўйнида бўғилиш ҳисси ва вақти-вақти билан томоқ оғриғи кузатилган, бироқ нафас олиши қийинлашмаган. Шифокорлар дастлаб ноқулайликни енгиллаштиришга ҳаракат қилишган. Аммо чўпни олиб ташлаш учун бўйинни кесиш талаб этилгани ва операция хавфлари борлиги сабаб Ван жарроҳликдан воз кечган.

Кейинги саккиз йил давомида у вақти-вақти билан сезиладиган енгил оғриққа кўникиб яшаган. Бироқ яқинда, айниқса, эрталаблари томоғи қаттиқ оғрий бошлаган. Оғриқ қолдирувчи дорилар ҳам ёрдам бермагач, у шифохонага шошилинч мурожаат қилган.

Шифокорлар металл чўпни кесмасдан олиб ташлади

Текширувда бегона жисм атрофида яққол яраланиш, қон кетиши ёки йиринглаш аниқланмаган. Бироқ металл чўп томоқ тўқималарини шикастлаши, шунингдек, яқиндаги қон томирлари ва шиллиқ қаватларга зарар етказиши мумкин эди.

Доктор Хуан Вэйпэн бошчилигидаги тиббиёт ходимлари бўйинни кесиш ўрнига, оғиз орқали амалга ошириладиган кам жароҳатли жарроҳлик усулини танлашган. Натижада 12 сантиметрлик зангламайдиган пўлат чўп бутун ҳолда олиб ташланган.

Бир неча кунлик кузатувдан сўнг беморнинг томоғидаги оғриқ ва ноқулайлик тезда камайган, шиллиқ қаватдаги қон димланиши ҳам аста-секин пасайган.

Шифокорлар аҳолини огоҳлантирди

Шифохона ушбу ҳолатни жамоатчилик учун огоҳлантирувчи мисол сифатида эълон қилган. Мутахассислар бегона буюм тасодифан ютиб юборилса ёки танага кириб қолса, дарҳол тиббий ёрдамга мурожаат қилиш зарурлигини таъкидлаган.

Бундай жисмнинг организмда узоқ вақт қолиши атрофдаги тўқималарни шикастлаши ва хавфли асоратларга сабаб бўлиши мумкин. Ваннинг ҳолати эса дастлаб енгилдек кўринган муаммони эътиборсиз қолдириш жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатди.

ДаляньВанХуан Вэйпэнметалл чўп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олиндиТиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олинди10 сентябр 17:14Хитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиХитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяпти5 июн 21:43Йиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилдиЙиллар давомида таниш бўлган ит 20 ёшли қизга ҳужум қилди29 август 15:22Кутилмаган ҳужум: саккиз оёқ балиқчининг юзига ёпишдиКутилмаган ҳужум: саккиз оёқ балиқчининг юзига ёпишди27 сентябр 15:04Камёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этдиКамёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этди2 октябр 09:20107 ёшли блогер узоқ умрининг оддий сирини очди107 ёшли блогер узоқ умрининг оддий сирини очди2 октябр 02:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди