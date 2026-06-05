Хитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяпти
Хитойда яшовчи Ван фамилияли аёл муваффақиятсиз пластик жарроҳлик амалиётидан сўнг бир неча йилдан буён жиддий асоратлар билан яшаб келмоқда. Унинг сўзларига кўра, кўз қовоқларига қилинган операция оғир оқибатларга олиб келиб, ногиронлик ҳолатини келтириб чиқарган.
South China Morning Post нашри маълумотига кўра, асоратлар муолажадан сўнг дарҳол бошланган: кучли оғриқ, кўз қовоқларининг ташқи томонга бурилиши ва кўз атрофида суюқлик тўпланиши кузатилган. Аёл тезда шифохонага етказилган. Текширувлар давомида операцияда кўз ёши безларига шикаст етказилгани ва жарроҳлик хатолик билан амалга оширилгани аниқланган.
2022 йилда ўтказилган экспертиза Ваннинг ҳолатини 9-даражали ногиронлик сифатида тан олган. Кейинчалик маълум бўлишича, операцияни бажарган шахснинг тиббий лицензияси бўлмаган, клиника эса ноқонуний фаолият юритган.
Аёл клиника ва шифокорга қарши даъво киритган, бироқ кейинчалик томонлар ўзаро келишувга эришган. Унга кўра, Ван 125 минг доллар атрофида компенсация олган ва айрим шартларни бажариш мажбуриятини олган. Кейинчалик низо қайта кучайиб, иш яна судгача етган ва суд аёлга 59 минг доллар қайтариш мажбуриятини юклаган. У қарордан норози бўлиб, шикоят қилган, аммо унинг аризаси рад этилган.
…