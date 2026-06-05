Хитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяпти

·96·Дунё
Хитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяпти

Хитойда яшовчи Ван фамилияли аёл муваффақиятсиз пластик жарроҳлик амалиётидан сўнг бир неча йилдан буён жиддий асоратлар билан яшаб келмоқда. Унинг сўзларига кўра, кўз қовоқларига қилинган операция оғир оқибатларга олиб келиб, ногиронлик ҳолатини келтириб чиқарган.

South China Morning Post нашри маълумотига кўра, асоратлар муолажадан сўнг дарҳол бошланган: кучли оғриқ, кўз қовоқларининг ташқи томонга бурилиши ва кўз атрофида суюқлик тўпланиши кузатилган. Аёл тезда шифохонага етказилган. Текширувлар давомида операцияда кўз ёши безларига шикаст етказилгани ва жарроҳлик хатолик билан амалга оширилгани аниқланган.

2022 йилда ўтказилган экспертиза Ваннинг ҳолатини 9-даражали ногиронлик сифатида тан олган. Кейинчалик маълум бўлишича, операцияни бажарган шахснинг тиббий лицензияси бўлмаган, клиника эса ноқонуний фаолият юритган.

Аёл клиника ва шифокорга қарши даъво киритган, бироқ кейинчалик томонлар ўзаро келишувга эришган. Унга кўра, Ван 125 минг доллар атрофида компенсация олган ва айрим шартларни бажариш мажбуриятини олган. Кейинчалик низо қайта кучайиб, иш яна судгача етган ва суд аёлга 59 минг доллар қайтариш мажбуриятини юклаган. У қарордан норози бўлиб, шикоят қилган, аммо унинг аризаси рад этилган.

ХитойВанSouth China Morning Post
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...Бугун, 17:56Австралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиАвстралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиБугун, 17:26Саҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлдиСаҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлдиБугун, 17:16Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?Бугун, 16:41Трамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиТрамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиБугун, 10:49АҚШда сунъий интеллект яратган илк вакцина синовдан ўтдиАҚШда сунъий интеллект яратган илк вакцина синовдан ўтдиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди