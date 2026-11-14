Туркияда мусулмонларнинг меҳмондўстлигидан таъсирланган хитойлик эр-хотин Исломни қабул қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Пекинлик Моюан Сонг ва Луоси Сюй исмли эр-хотин мусулмонларнинг самимийлиги ҳамда меҳмондўстлигидан таъсирланиб, Ислом динини қабул қилди.
- Анталияда Айсел ва Абдураҳмон Акгўч оиласи билан танишган жуфтлик, кейинчалик Акдениз университети масжидида ўтказилган маросимда мусулмон бўлиб, Муҳаммад Мурат ва Лайло Бетул исмларини олди.
Хитой пойтахти Пекинда яшовчи Моюань Сонг ва Луоси Сюй исмли эр-хотин тахминан икки йил аввал иш жойларини тарк этиб, дунё бўйлаб саёҳатга отланган. Саккиз йилдан бери турмуш қурган жуфтликнинг илк манзили Индонезия бўлган. Улар бу ерда мусулмонларнинг самимийлиги ва меҳмондўстлигидан таъсирланиб, Ислом динига қизиқиш билдира бошлаган. Бу ҳақда Anadolu агентлиги хабар берди.
Кейинчалик Туркияга келган жуфтлик Анталия шаҳрининг тарихий Калейчи ҳудудидаги боғда нафақадаги Айсел ва Абдураҳмон Акгўч билан танишган. Суҳбат давомида турк оиласи уларни уйига таклиф қилган. Меҳмонлар у ерда турк маданияти ва миллий таомлари билан танишиш имконига эга бўлган.
Айсел Акгўч Ислом динига қизиқиш билдирган хитойлик аёлга Қуръони каримни совға қилган. Унинг таъкидлашича, бу совға жуфтлик мусулмон бўлиши учун эмас, муқаддас китоб билан танишиши учун берилган. Хитойликлар Туркиядан кетганидан кейин ҳам турк оиласи билан алоқани узмаган ва Ислом динини мустақил ўрганишда давом этган.
Охир-оқибат мусулмон бўлишга қарор қилган жуфтлик бу қадамни айнан Анталияда қўйишни истаб, шаҳарга яна қайтган. Улар Акдениз университети масжидида ўтказилган маросимда Исломни қабул қилган. Маросимдан сўнг уларга Муҳаммад Мурат ва Лайло Бетул исмлари берилган. Шунингдек, масжид имоми жуфтликнинг диний никоҳини ҳам ўқиб берган.
Моюань Сонгнинг айтишича, уларнинг Ислом динига қизиқишига турли мамлакатларда мусулмонлардан кўрган яхшилик ва самимийлик сабаб бўлган. У ҳеч ким уларга босим ўтказмагани ёки бу қарорга ундамаганини, аксинча, мусулмонларнинг хатти-ҳаракатларини кузатиб, динни ўрганишга қизиқиш пайдо бўлганини таъкидлаган.
Абдураҳмон Акгўчнинг сўзларига кўра, бир куни Моюань Сонг у билан масжидга бориш истагини билдирган. У ерда намоз ўқиётганида хитойлик эркак қаттиқ таъсирланиб, кўз ёшлари билан намоз адо этган.
Сонг мусулмон бўлганидан кейин кўнглида хотиржамлик ортганини ҳам айтган. Унинг таъкидлашича, қийинчиликларга дуч келганларида хотиржам бўлиб, дуо қилиш уларга руҳий куч берган.
Турк оиласи хитойлик жуфтлик билан алоқани давом эттирмоқда. Акгўчлар уларни ўз фарзандларидек кўришини айтиб, келаси йил май ойида Хитойга бориб, Муҳаммад Мурат ва Лайло Бетулни зиёрат қилишни режалаштираётганини билдирган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…