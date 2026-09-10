Тиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олинди

·95·Дунё
Тиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олинди

Туркиянинг Ван вилоятида дабдабали тўйи билан жамоатчилик эътиборига тушган эр-хотин билан боғлиқ терговда янги бурилиш юз берди. Тўйда тақилган олтин, заргарлик буюмлари, хорижий валюта ва турк лираларининг келиб чиқиши текширилмоқда.

Тўйдан кейин эр — Меҳмет Фотиҳ Танчалан қўлга олинган эди. Энди унинг рафиқаси Чағли Ўз ҳам ҳибсга олингани маълум бўлди.

Маълумотларга кўра, эр-хотиннинг 6 сентябрь куни Ван вилояти Тушба туманидаги «Parla Delux» тўйхонасида ўтказилган тўйи терговчилар эътиборини тортган. Тўйдаги тақинчоқларнинг умумий қиймати 44 миллион турк лираси экани айтилган.

Тўйда Чағли Ўнинг бўйнида йирик олтин маржон, қўлларида кўплаб билагузуклар, катта зираклар ва олтин тожга ўхшаш заргарлик буюмлари бўлгани қайд этилган. Шунингдек, эр-хотинга катта миқдорда хорижий валюта ва турк лираси ҳам тақилган.

To‘y libosidagi kelin-kuyov va sovg‘a sifatida zargarlik buyumlarini ko‘targan insonlar.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари тўйдаги олтин ва бошқа қимматликларнинг манбасини аниқлаш учун Молиявий жиноятларни тергов қилиш кенгаши (MASAK) экспертизасини сўраган.

Ван Бош прокуратураси эса Танчаланга нисбатан интернетда тарқалган материаллар асосида бир қатор жиноятлар бўйича тергов бошлаган. У жиноий йўл билан олинган мол-мулк қийматликларини легаллаштиришда гумонланиб, ҳибсга олинган.

Айни пайтда Чағли Ўнинг ҳам ҳибсга олиниши билан боғлиқ ҳолатлар ўрганилмоқда. Тўйдаги видеолар, эр-хотиннинг кийимлари ва тақилган қимматбаҳо буюмлар ҳам текширув доирасига киритилган.

ТўйТерговВанТуркияМолиявий жиноятОлтинҲибс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?«Яндекс» собиқ раҳбари Palantir билан бирлашди: У Россияга қандай хавф туғдирмоқда?Бугун, 17:31Трампнинг махсус элчиси Минскка шошилинч йўл олмоқда: Жон Коул нимани кўзламоқда?Трампнинг махсус элчиси Минскка шошилинч йўл олмоқда: Жон Коул нимани кўзламоқда?Бугун, 16:46Ҳар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда бердиҲар бир америкаликка $5000 дан нақд пул: Трамп сайлов олдидан мислсиз ваъда бердиБугун, 16:35АҚШ Қозоғистон компаниясига қарши санкция киритди: Эрон билан ҳамкорлик қилгани учунАҚШ Қозоғистон компаниясига қарши санкция киритди: Эрон билан ҳамкорлик қилгани учунБугун, 16:30119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкин119 ёшли эркак дунёдаги энг кекса инсон бўлиши мумкинБугун, 16:22Владимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиВладимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиБугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада