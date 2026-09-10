Тиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олинди
Туркиянинг Ван вилоятида дабдабали тўйи билан жамоатчилик эътиборига тушган эр-хотин билан боғлиқ терговда янги бурилиш юз берди. Тўйда тақилган олтин, заргарлик буюмлари, хорижий валюта ва турк лираларининг келиб чиқиши текширилмоқда.
Тўйдан кейин эр — Меҳмет Фотиҳ Танчалан қўлга олинган эди. Энди унинг рафиқаси Чағли Ўз ҳам ҳибсга олингани маълум бўлди.
Маълумотларга кўра, эр-хотиннинг 6 сентябрь куни Ван вилояти Тушба туманидаги «Parla Delux» тўйхонасида ўтказилган тўйи терговчилар эътиборини тортган. Тўйдаги тақинчоқларнинг умумий қиймати 44 миллион турк лираси экани айтилган.
Тўйда Чағли Ўнинг бўйнида йирик олтин маржон, қўлларида кўплаб билагузуклар, катта зираклар ва олтин тожга ўхшаш заргарлик буюмлари бўлгани қайд этилган. Шунингдек, эр-хотинга катта миқдорда хорижий валюта ва турк лираси ҳам тақилган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари тўйдаги олтин ва бошқа қимматликларнинг манбасини аниқлаш учун Молиявий жиноятларни тергов қилиш кенгаши (MASAK) экспертизасини сўраган.
Ван Бош прокуратураси эса Танчаланга нисбатан интернетда тарқалган материаллар асосида бир қатор жиноятлар бўйича тергов бошлаган. У жиноий йўл билан олинган мол-мулк қийматликларини легаллаштиришда гумонланиб, ҳибсга олинган.
Айни пайтда Чағли Ўнинг ҳам ҳибсга олиниши билан боғлиқ ҳолатлар ўрганилмоқда. Тўйдаги видеолар, эр-хотиннинг кийимлари ва тақилган қимматбаҳо буюмлар ҳам текширув доирасига киритилган.
…