Михаил Галустян Душанбега ташрифидан сўнг тожик халқидан кечирим сўради

·38·Дунё
Михаил Галустян Душанбега ташрифидан сўнг тожик халқидан кечирим сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик актёр Михаил Галустян 30 сентябр куни Душанбега ташрифидан сўнг, «Наша Руссиа» кўрсатувидаги образлари тожик халқининг шаънига тегиб кетганидан афсусда эканини билдириб, расман узр сўради.
  • Унинг ушбу ташрифи ижтимоий тармоқларда «Равшан ва Жамшут» образлари орқали тожиклар ҳақида салбий стереотиплар шаклланган деган танқидларга сабаб бўлди.

Россиялик таниқли актёр ва шоумен Михаил Галустян Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳрига қилган ташрифи ва ижтимоий тармоқлардаги жиддий танқидлардан сўнг тожик халқидан расман узр сўради.

Артист 30 сентябрь куни Душанбеда бўлиб ўтган ёпиқ тадбирлардан бирига фахрий меҳмон сифатида ташриф буюрган эди. Бироқ унинг келиши ижтимоий тармоқларнинг маҳаллий сегментида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.

Танқидлар сабаби: «Наша Russia» ва стереотиплар

Галустяннинг ташрифи нима сабабдан эътирозларга дуч келди:

  • «Равшан ва Жамшут» образлари: Тармоқ фаоллари ва танқидчилар ўз вақтида экранларда машҳур бўлган «Наша Russia» ҳажвий кўрсатувидаги образлар меҳнат муҳожирлари шаънини ерга ургани ҳамда тожиклар ҳақида салбий қарашларни шакллантирганини таъкидлашди;

  • Иккига бўлинган жамоатчилик: Фойдаланувчиларнинг бир қисми актёрнинг мамлакатга келишига кескин қарши чиққан бўлса, бошқалари ўтмишдаги ҳазилларни кечириб, конструктив мулоқотга чақирди.

«Душанбе мени ҳайратда қолдирди»: Актёрнинг самимий муносабати

Юзага келган тўлқиндан сўнг Михаил Галустян тожик халқига мурожаат қилиб, ўз хато ва туйғуларини очиқ баён этди:

  • Расмий узр: Шоумен ўзининг эски саҳна образлари кимнингдир кўнглини оғритган ёки иззат-нафсига теккан бўлса, бундан чин дилдан афсусда эканини билдириб, бутун тожик халқидан узр сўради;

  • Илк ташриф ва таассуротлар: Галустян илк бор Душанбе шаҳрида бўлганини, шаҳарнинг гўзаллиги ва аҳолининг самимий меҳмондўстлиги унда жуда илиқ таассурот қолдирганини қайд этди;

  • Маданият ва тарих билан танишув: Артист илиқ қабул учун миннатдорлик билдириб, ушбу сафар унга Тожикистоннинг бой тарихи ва маданияти билан янада яқиндан танишиш имконини берганини қўшимча қилди.

1,5 миллиард долларлик лойиҳа тақдимоти

Маълумотларга кўра, актёрнинг видеомурожаати дастлаб «TAS International Group» раҳбари Олег Самсоновнинг аккаунтида эълон қилинган:

  • Ташриф мақсади: Компания Галустянни Душанбега улкан ва замонавий «Dushanbe International District» девелоперлик лойиҳасининг расмий тақдимотига таклиф этган;

  • 340 метрлик осмонўпар бино: Лойиҳа қиймати тахминан 1,5 миллиард долларни ташкил этиб, унда 77 қаватли, баландлиги 340 метрга етадиган улкан минора қад ростлаши кўзда тутилган.

Галустяннинг самимий узри ва эътирофи ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар оҳангини юмшатиб, кўплаб мухлислар томонидан ижобий қарши олинди.

Михаил ГалустянНаша РоссияTAS International GroupДушанбе International District
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Душанбеда “Равшан” можароси: Михаил Галустяннинг ташрифи Тожикистонда кескин норозиликка сабаб бўлдиДушанбеда “Равшан” можароси: Михаил Галустяннинг ташрифи Тожикистонда кескин норозиликка сабаб бўлди1 октябр 00:02АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этиладиАҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади30 сентябр 09:03Украинада янги бош қўмондон: Сирский ўрнига Михаил Драпатий тайинландиУкраинада янги бош қўмондон: Сирский ўрнига Михаил Драпатий тайинланди22 июл 11:54Украина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқдиУкраина собиқ Мудофаа вазири шов-шувли сайлов чақириғи билан чиқди19 август 11:04Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?Украина Бош прокурори сирли тарзда ғойиб бўлди — Руслан Кравченко қаерда?6 сентябр 12:09Зеленскийга босим кучайди: собиқ вазир Федоров уруш режасини сўрамоқдаЗеленскийга босим кучайди: собиқ вазир Федоров уруш режасини сўрамоқда22 август 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди