Михаил Галустян Душанбега ташрифидан сўнг тожик халқидан кечирим сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик актёр Михаил Галустян 30 сентябр куни Душанбега ташрифидан сўнг, «Наша Руссиа» кўрсатувидаги образлари тожик халқининг шаънига тегиб кетганидан афсусда эканини билдириб, расман узр сўради.
- Унинг ушбу ташрифи ижтимоий тармоқларда «Равшан ва Жамшут» образлари орқали тожиклар ҳақида салбий стереотиплар шаклланган деган танқидларга сабаб бўлди.
Россиялик таниқли актёр ва шоумен Михаил Галустян Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳрига қилган ташрифи ва ижтимоий тармоқлардаги жиддий танқидлардан сўнг тожик халқидан расман узр сўради.
Артист 30 сентябрь куни Душанбеда бўлиб ўтган ёпиқ тадбирлардан бирига фахрий меҳмон сифатида ташриф буюрган эди. Бироқ унинг келиши ижтимоий тармоқларнинг маҳаллий сегментида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.
Танқидлар сабаби: «Наша Russia» ва стереотиплар
Галустяннинг ташрифи нима сабабдан эътирозларга дуч келди:
«Равшан ва Жамшут» образлари: Тармоқ фаоллари ва танқидчилар ўз вақтида экранларда машҳур бўлган «Наша Russia» ҳажвий кўрсатувидаги образлар меҳнат муҳожирлари шаънини ерга ургани ҳамда тожиклар ҳақида салбий қарашларни шакллантирганини таъкидлашди;
Иккига бўлинган жамоатчилик: Фойдаланувчиларнинг бир қисми актёрнинг мамлакатга келишига кескин қарши чиққан бўлса, бошқалари ўтмишдаги ҳазилларни кечириб, конструктив мулоқотга чақирди.
«Душанбе мени ҳайратда қолдирди»: Актёрнинг самимий муносабати
Юзага келган тўлқиндан сўнг Михаил Галустян тожик халқига мурожаат қилиб, ўз хато ва туйғуларини очиқ баён этди:
Расмий узр: Шоумен ўзининг эски саҳна образлари кимнингдир кўнглини оғритган ёки иззат-нафсига теккан бўлса, бундан чин дилдан афсусда эканини билдириб, бутун тожик халқидан узр сўради;
Илк ташриф ва таассуротлар: Галустян илк бор Душанбе шаҳрида бўлганини, шаҳарнинг гўзаллиги ва аҳолининг самимий меҳмондўстлиги унда жуда илиқ таассурот қолдирганини қайд этди;
Маданият ва тарих билан танишув: Артист илиқ қабул учун миннатдорлик билдириб, ушбу сафар унга Тожикистоннинг бой тарихи ва маданияти билан янада яқиндан танишиш имконини берганини қўшимча қилди.
1,5 миллиард долларлик лойиҳа тақдимоти
Маълумотларга кўра, актёрнинг видеомурожаати дастлаб «TAS International Group» раҳбари Олег Самсоновнинг аккаунтида эълон қилинган:
Ташриф мақсади: Компания Галустянни Душанбега улкан ва замонавий «Dushanbe International District» девелоперлик лойиҳасининг расмий тақдимотига таклиф этган;
340 метрлик осмонўпар бино: Лойиҳа қиймати тахминан 1,5 миллиард долларни ташкил этиб, унда 77 қаватли, баландлиги 340 метрга етадиган улкан минора қад ростлаши кўзда тутилган.
Галустяннинг самимий узри ва эътирофи ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар оҳангини юмшатиб, кўплаб мухлислар томонидан ижобий қарши олинди.
Изоҳлар 0
…