Душанбеда “Равшан” можароси: Михаил Галустяннинг ташрифи Тожикистонда кескин норозиликка сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик шоумен Михаил Галустян Душанбега «ТАС Интернатионал Гроуп» таклифи билан «Душанбе-сити» лойиҳаси тақдимотига махсус меҳмон сифатида келди.
- Бироқ, «Наша Руссиа» сериалидаги «Равшан» образи орқали тожик миллатини масхара қилганликда айбланган актёр маҳаллий жамоатчиликнинг кескин норозилигига дуч келди.
- Ижтимоий тармоқларда Галустянни мамлакатга умрбод киришни тақиқлаш ва Тожикистон халқидан узр сўраш талаблари янгради.
Россиялик таниқли шоумен, актёр ва комик Михаил Галустяннинг Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳрига ташрифи маҳаллий аҳоли, жамоатчилик фаоллари ва блогерларнинг оммавий ғазаби ҳамда кескин қаршилигига дуч келди. «Наша Russia» ҳажвий сериалида тожикистонлик меҳнат мигранти «Равшан» образини гавдалантириб машҳурликка эришган қизиқчи «TAS International Group» компанияси таклифи билан «Душанбе-сити» лойиҳаси тақдимотига махсус меҳмон сифатида келган эди.
Галустян ижтимоий тармоқларида Душанбе гўзаллигига қойил қолиб, мамлакатга туристлар оқими кўпайишини тилаган видеолар жойлаштирган бўлса-да, тожик жамоатчилиги уни «йиллар давомида миллатни масхара қилган ва ҳақоратли образ яратган шахс» сифатида кескин қоралади. Ижтимоий тармоқларда актёрга нисбатан умрбод мамлакатга киришни тақиқлаш, уни ҳибсга олиб депортация қилиш ва Тожикистон халқидан расман узр сўрашини талаб қилувчи чақириқлар пайдо бўлди. Эътирозлар тўлқини шу қадар кучайдики, Тожикистон Маданият вазирлиги ушбу ташрифдан очиқчасига воз кечиб, актёрнинг келиши вазирлик билан келишилмаганини расман маълум қилди.
«“Равшан” образига нафрат, Маданият вазирлиги раддияси ва чегарадан қувиш талаби»: 5 та асосий факт
Михаил Галустяннинг Тожикистонга сафари атрофидаги шов-шувли воқеалар бўйича энг муҳим нуқталар:
«Душанбе-сити» тақдимотига махсус меҳмон: Галустян хусусий компания таклифи билан йирик шаҳарсозлик лойиҳасида иштирок этиш учун ташриф буюрди;
Йиллар давомидаги алам ва нафрат тўлқини: Аҳоли ва фаоллар 2006 йилдан буён томошабинларга тақдим этилган «Наша Russia»даги Равшан ва Жамшут образи миллат устидан кулиш ва масхара қилиш бўлганини эслатди;
«Умрбод тақиқ ва оммавий узр талаби»: Тармоқларда ИИВдан актёрни мамлакатдан чиқариб юбориш («Чемодан, вокзал, Москва»), унинг келишини уят ва ор-номусга зид деб баҳолаш талаблари янгради;
Маданият вазирлигининг расмий баёноти: Тожикистон Маданият вазирлиги Галустяннинг ташрифи 2024 йилдан амалда бўлган қоидаларга зид равишда улар билан мувофиқлаштирилмаганини билдирди;
Меҳмондўстликка чақирган қарши томон: Айрим маҳаллий аҳоли актёрга тажовуз қилмасдан, тожик халқининг юксак маданияти, бағрикенглиги ва меҳмондўстлигини кўрсатиш лозимлигини таъкидлади.
Михаил Галустяннинг Тожикистонга ташрифи ва жамоатчилик муносабати таснифи
Актёрнинг хатти-ҳаракатлари, ташриф мақсади ва маҳаллий томонлар реакцияси таҳлили:
Таҳлил мезонлари ва параметрлар
Михаил Галустян ва ташкилотчилар томони
Тожикистон жамоатчилиги ва фаоллари позицияси
Ташриф мақоми ва сабаби
«TAS International Group» таклифи, «Душанбе-сити» тақдимоти
«Миллатимизни масхара қилган шахснинг чақирилиши — шармандалик»
Актёрнинг расмий чиқиши
Душанбе манзараларига қойил қолди, туризмни мақтади
Халқдан ва Тожикистон паспортини мазах қилгани учун узр сўраш талаби
Маданият вазирлиги реакцияси
Ташриф вазирлик билан расман келишилмаган (ноқонуний)
Ташриф мувофиқлаштирилмагани ва вазирлик алоқадор эмаслиги эълон қилинди
Ижтимоий тармоқлардаги чақириқлар
Шаҳар бўйлаб контентлар ва ижобий видеолавҳалар
«Мамлакатдан ҳайдалсин», «Умрбод кириш тақиқлансин», «Чемодан, вокзал, Москва»
«Наша Russia» (2006–2010) мероси
Муваффақиятли кўнгилочар шоу ва машҳур скетчком роли
Тожик меҳнат муҳожирлари шаъни ва қадр-қимматини топтаган стереотип
Муқобил ижобий позиция
Табиат ва маданият орқали имижни кўрсатишга уриниш
Кек сақламай, миллий меҳмондўстлик ва салобатни намойиш этишга чорлов
Ижтимоий ва маданий экспертиза: Нега «Равшан ва Жамшут» образи 20 йилдан кейин ҳам унутилмади?
Халқаро медиа экспертларининг хулосалари:
«Кулги ортидаги миллий камситиш ва травма»: 2000-йиллар бошида ТНТ телеканалидаги скетчкомлар Россияда миллионлаб томошабинларни кулдирган бўлса-да, Марказий Осиё, хусусан тожик халқи учун оғир ҳақорат ва миллий травмага айланган эди; «Равшан ва Жамшут» образи реал ҳаётда миллионлаб меҳнат мигрантларининг саводсиз, ожиз ва мазах объекти сифатида қабул қилинишига хизмат қилган;
Шахсий бренд ва давлат масъулияти тўқнашуви: Коммерция компаниялари ўз тадбирларига машҳур юлдузларни чақиришда фақат медиа шов-шувини ўйлайди, бироқ тарихий ва миллий нозикликларни ҳисобга олмайди; Маданият вазирлигининг расман раддия бериши давлат органлари жамоатчилик норозилигидан хавотирда эканини кўрсатади;
Кечирим ва маданий мулоқот зарурати: Бу ҳолат жаҳон медиасида салбий стереотиплар яратган санъаткорлар учун жиддий сабоқдир; халқ орасидаги аламни босишнинг ягона йўли — сабабсиз мақтаниш эмас, балки ўша йиллардаги ҳажвий образлар учун халқдан очиқ ва мардонавор кечирим сўраш эди.
Сизнингча, актёрлар кино ва ҳажвий лойиҳаларда яратган салбий ёки кулгили қаҳрамонлари учун ҳаётда ҳам шахсий жавобгарликка тортилиши керакми ёки санъатни реал ҳаётдан ажратиш лозимми? Тожикистон халқининг Галустянга кўрсатган бундай қатъий реакциясига қандай муносабатдасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақа бўйлаб катта баҳс-мунозарага сабаб бўлаётган ушбу воқеа таҳлилини дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…