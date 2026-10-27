Олтин устида сайр: Дубайда 24 карат соф олтиндан дунёдаги илк пиёдалар йўлаги очилмоқда

·72·Дунё
Олтин устида сайр: Дубайда 24 карат соф олтиндан дунёдаги илк пиёдалар йўлаги очилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дубай шаҳридаги «Олтин ҳудуди»да 2026-йил якунига қадар дунёдаги илк ва энг узун 24 каратли соф олтиндан ишланган пиёдалар йўлаги фойдаланишга топширилади.
  • Ушбу ноёб иншоот сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли учун очиқ бўлиб, унда бемалол сайр қилиш ҳамда фотосессиялар уюштириш имконияти яратилади.
  • Лойиҳа Дубайнинг жаҳон олтин савдоси ва заргарлик саноати маркази сифатидаги мақомини мустаҳкамлаш ҳамда туристик жозибадорлигини оширишга хизмат қилади.

Бирлашган Араб Амирликларининг марвариди ҳисобланган Дубай шаҳри навбатдаги глобал рекорд ва мисли кўрилмаган ҳашаматли лойиҳага қўл урмоқда. Шаҳарнинг машҳур «Олтин ҳудуди» (Gold Souk / Gold District) ҳудудида 2026 йил якунига қадар 24 каратли соф олтиндан ишланган махсус пиёдалар йўлаги фойдаланишга топширилади.

Ташкилотчиларнинг расмий маълумотларига кўра, мазкур иншоот сайёрамиздаги илк ва энг узун табиий олтин йўлак бўлиб, меҳмонлар ушбу ноёб қимматбаҳо қоплама бўйлаб эркин сайр қилиш имкониятига эга бўлади.

Ҳашамат ва муҳандислик мўъжизаси: 24 каратли софлик

Лойиҳа нафақат туризм, балки заргарлик ва дизайн соҳасида янги босқич сифатида баҳоланмоқда:

  • 24 каратли соф олтин: Йўлак юзаси юқори сифатли ва максимал даражадаги софликка (99,9%) эга бўлган 24 каратли олтин қопламаси билан безатилади;

  • Дунё бўйича биринчи ва энг узун: Лойиҳа муаллифлари ушбу йўлак узунлиги ва концепцияси бўйича жаҳонда мутлақ яккапешқадам бўлишини ҳамда расмий рекорд сифатида қайд этилишини таъкидламоқда;

  • Очиқ ва оммавий сайр майдони: Шаҳарга ташриф буюрувчи сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли ҳеч қандай чекловларсиз қимматбаҳо йўлак бўйлаб бевосита қадам босишлари ва фотосессиялар уюштиришлари мумкин бўлади.

Нега айнан Дубай? Стратегик мақсад ва туризм

Ушбу ўта қимматбаҳо ташаббус ортида шаҳарнинг узоқ муддатли иқтисодий стратегияси ётибди:

  • Глобал сайёҳлик оқими: Дубайнинг дунё туризм харитасидаги етакчилиги ва жозибадорлигини янги поғонага олиб чиқиш;

  • Олтин пойтахти мақоми: Лойиҳа Дубайни жаҳон миқёсидаги йирик олтин савдоси ва заргарлик саноатининг бош маркази сифатидаги мақомини янада мустаҳкамлайди;

  • Ташриф буюрувчилар учун янги визитка: Мазкур йўлак «Бурж Халифа» ва «Дубай рамкаси» сингари шаҳарга келган ҳар бир сайёҳ кўриши шарт бўлган рамзий манзилга айланиши кутилмоқда.

Дубай олтин йўлаги лойиҳаси паспорти

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Лойиҳа номи

Дунёдаги илк 24 каратли олтин йўлак

Жойлашуви

«Олтин ҳудуди» (Gold District), Дубай, БАА

Хомашё софлиги

24 карат (соф олтин қоплама)

Мақоми

Дунёдаги энг биринчи ва энг узун олтин пиёдалар йўлаги

Ишга тушиш муддати

2026 йил охиригача

Асосий мақсад

Сайёҳлик жозибасини ошириш ва олтин савдоси етакчилигини мустаҳкамлаш

ДубайОлтин ҳудудиБААТуризм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиДубайдаги тиланчилик орқали топилган катта даромад тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишини уйғотди8 август 05:48Америкалик эркак ер қазиш ишларида, 6 каратлик олмос топдиАмерикалик эркак ер қазиш ишларида, 6 каратлик олмос топди5 октябр 07:07Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?Беларус Польша ва Литва чегарасига қўшин ташлади: НАТОнинг «ахиллес товони» қуршовдами?17 сентябр 14:50Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!1 август 16:192 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди2 488 каратлик ноёб олмос ниҳоят ўз харидорини топди18 август 09:44Мянмада оғирлиги 11 минг карат бўлган ноёб ёқут топилдиМянмада оғирлиги 11 минг карат бўлган ноёб ёқут топилди9 май 15:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда