Олтин устида сайр: Дубайда 24 карат соф олтиндан дунёдаги илк пиёдалар йўлаги очилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дубай шаҳридаги «Олтин ҳудуди»да 2026-йил якунига қадар дунёдаги илк ва энг узун 24 каратли соф олтиндан ишланган пиёдалар йўлаги фойдаланишга топширилади.
- Ушбу ноёб иншоот сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли учун очиқ бўлиб, унда бемалол сайр қилиш ҳамда фотосессиялар уюштириш имконияти яратилади.
- Лойиҳа Дубайнинг жаҳон олтин савдоси ва заргарлик саноати маркази сифатидаги мақомини мустаҳкамлаш ҳамда туристик жозибадорлигини оширишга хизмат қилади.
Бирлашган Араб Амирликларининг марвариди ҳисобланган Дубай шаҳри навбатдаги глобал рекорд ва мисли кўрилмаган ҳашаматли лойиҳага қўл урмоқда. Шаҳарнинг машҳур «Олтин ҳудуди» (Gold Souk / Gold District) ҳудудида 2026 йил якунига қадар 24 каратли соф олтиндан ишланган махсус пиёдалар йўлаги фойдаланишга топширилади.
Ташкилотчиларнинг расмий маълумотларига кўра, мазкур иншоот сайёрамиздаги илк ва энг узун табиий олтин йўлак бўлиб, меҳмонлар ушбу ноёб қимматбаҳо қоплама бўйлаб эркин сайр қилиш имкониятига эга бўлади.
Ҳашамат ва муҳандислик мўъжизаси: 24 каратли софлик
Лойиҳа нафақат туризм, балки заргарлик ва дизайн соҳасида янги босқич сифатида баҳоланмоқда:
24 каратли соф олтин: Йўлак юзаси юқори сифатли ва максимал даражадаги софликка (99,9%) эга бўлган 24 каратли олтин қопламаси билан безатилади;
Дунё бўйича биринчи ва энг узун: Лойиҳа муаллифлари ушбу йўлак узунлиги ва концепцияси бўйича жаҳонда мутлақ яккапешқадам бўлишини ҳамда расмий рекорд сифатида қайд этилишини таъкидламоқда;
Очиқ ва оммавий сайр майдони: Шаҳарга ташриф буюрувчи сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли ҳеч қандай чекловларсиз қимматбаҳо йўлак бўйлаб бевосита қадам босишлари ва фотосессиялар уюштиришлари мумкин бўлади.
Нега айнан Дубай? Стратегик мақсад ва туризм
Ушбу ўта қимматбаҳо ташаббус ортида шаҳарнинг узоқ муддатли иқтисодий стратегияси ётибди:
Глобал сайёҳлик оқими: Дубайнинг дунё туризм харитасидаги етакчилиги ва жозибадорлигини янги поғонага олиб чиқиш;
Олтин пойтахти мақоми: Лойиҳа Дубайни жаҳон миқёсидаги йирик олтин савдоси ва заргарлик саноатининг бош маркази сифатидаги мақомини янада мустаҳкамлайди;
Ташриф буюрувчилар учун янги визитка: Мазкур йўлак «Бурж Халифа» ва «Дубай рамкаси» сингари шаҳарга келган ҳар бир сайёҳ кўриши шарт бўлган рамзий манзилга айланиши кутилмоқда.
Дубай олтин йўлаги лойиҳаси паспорти
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Лойиҳа номи
Дунёдаги илк 24 каратли олтин йўлак
Жойлашуви
«Олтин ҳудуди» (Gold District), Дубай, БАА
Хомашё софлиги
24 карат (соф олтин қоплама)
Мақоми
Дунёдаги энг биринчи ва энг узун олтин пиёдалар йўлаги
Ишга тушиш муддати
2026 йил охиригача
Асосий мақсад
Сайёҳлик жозибасини ошириш ва олтин савдоси етакчилигини мустаҳкамлаш
Изоҳлар 0
…