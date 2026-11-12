Путин Тожикистонда рус тилига эътибор учун Раҳмонга миннатдорлик билдирди

1 дақиқа ўқиш12
Путин Тожикистонда рус тилига эътибор учун Раҳмонга миннатдорлик билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия Президенти Владимир Путин 12 ноябр куни Кремл саройида Имомали Раҳмон билан учрашув чоғида Тожикистонда рус тилига қаратилаётган эътибор учун миннатдорлик билдирди.
  • Икки давлат раҳбари Москвада бўлиб ўтган Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти саммитидан сўнг стратегик ҳамкорлик ва гуманитар алоқаларни муҳокама қилди.

Россия Президенти Владимир Путин Тожикистонда рус тилига кўрсатилаётган эътибор учун мамлакат раҳбари Имомали Раҳмонга миннатдорлик билдирди. Бу ҳақда у 12 ноябрь куни Кремль саройида бўлиб ўтган икки томонлама учрашув чоғида маълум қилди.

Эслатиб ўтамиз, 11 ноябрь куни Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари Москвада навбатдаги саммитда иштирок этди. Саммит якунланганидан кейин Тожикистон Президенти Имомали Раҳмон Россия раҳбари билан икки томонлама музокаралар ўтказиш учун Москвада яна бир кун қолди.

«Бугун, келишиб олганимиздек, учрашувимизни икки томонлама муносабатларга бағишлаймиз. Бу алоқалар, шубҳасиз, стратегик хусусиятга эга бўлиб, иқтисодий ва гуманитар соҳаларда жуда ижобий ривожланмоқда. Тожикистонда рус тилига кўрсатилаётган эътибор учун сиздан миннатдормиз ва мен буни доимо таъкидлаб келаман», — деди Путин.

Россия раҳбари икки мамлакат ўртасида алоҳида эътибор талаб қиладиган бошқа кўплаб масалалар ҳам борлигини қайд этди. Шунингдек, Раҳмонга Москвада қолиб, икки томонлама музокаралар ўтказиш имконияти учун миннатдорлик билдирди.

Путин 11 ноябрь куни КХШТ саммитида ташкилотнинг масъулият ҳудудида хавфсизликни таъминлаш масалалари муҳокама қилинганини ҳам эслатди. Унинг фикрича, музокаралар ижобий ва самарали якунланган ҳамда давлатларнинг хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик қилишга тайёрлиги яна бир бор тасдиқланган.

Тожикистонда рус тилининг мақоми

Тожикистон Конституциясининг 2-моддасига кўра, мамлакатнинг давлат тили — тожик тили. Рус тилига эса миллатлараро мулоқот тили мақоми берилган.

2009 йил 5 октябрда «Давлат тили тўғрисида»ги қонун қабул қилинган. Унга мувофиқ, давлат органлари ва расмий иш юритишда тожик тилидан фойдаланиш белгиланган.

2022 йилда эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, мамлакатда таълим рус тилида олиб бориладиган 39 та мактаб фаолият юритган. Уларда қарийб 27 минг нафар ўқувчи таҳсил олган. Шунингдек, 160 дан ортиқ аралаш — тожик-рус тилларида таълим бериладиган мактабларда қарийб 70 минг нафар бола ўқиган.

2022 йилда Россия билан ҳамкорликда бешта янги мактаб ҳам фойдаланишга топширилган. Улар Душанбе, Хўжанд, Бохтар, Кўлоб ва Турсунзода шаҳарларида жойлашган.

Бундан ташқари, рус тилини ўрганиш Тожикистондаги умумтаълим мактабларининг ўқув дастурига киритилган.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари