АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади

·11·Дунё
АҚШнинг Теннесси штатида 200 йилдан ортиқ вақтдан кейин аёл қатл этилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Теннесси штатида 30 сентябр куни Криста Пайкнинг ўлим жазоси ижро этилиши режалаштирилган бўлиб, агар бу амалга ошса, у 200 йилдан ортиқ вақт ичида штат тарихида қатл этилган биринчи аёл бўлади.
  • 1995 йилда 18 ёшида ҳамкурсини ўлдиришда айбланиб, ўлим жазосига ҳукм қилинган 50 ёшли Пайкнинг жазосини енгиллаштириш ҳақидаги илтимосномаси губернатор Билл Ли томонидан рад этилди.

АҚШнинг Теннесси штатида 30 сентябрь куни Криста Пайкнинг ўлим жазосини ижро этиш режалаштирилган. Агар жазо амалга оширилса, у штат тарихида 200 йилдан ортиқ вақт ичида қатл этилган биринчи аёл бўлади.

Ҳозир 50 ёшда бўлган Пайк 1995 йилда, 18 ёшида, ҳамкурсини ўлдиришда айбланган ва кейинчалик ўлим жазосига ҳукм қилинган. Унинг иши орадан қарийб уч ўн йил ўтиб яна жамоатчилик эътиборига тушди.

Губернатор Билл Ли 28 сентябрь куни Пайкнинг жазосини енгиллаштириш ҳақидаги илтимосини рад этди. Шу билан унинг 30 сентябрга белгиланган қатли амалга оширилиши учун ҳуқуқий жараён давом этмоқда.

У 18 ёшида ўлим жазосига ҳукм қилинган

Пайк 1995 йилда Ноксвилл шаҳридаги Job Corps дастурида бирга ўқиган 19 ёшли Коллин Слеммернинг ўлими бўйича жавобгарликка тортилган.

Ушбу иш бўйича Пайк 1996 йилда биринчи даражали қотилликда айбдор деб топилиб, ўлим жазосига ҳукм қилинган. Унинг ўша пайтдаги йигити ҳам ишда судланган, аммо у жиноят содир этилган вақтда 17 ёшда бўлгани сабабли ўлим жазосига ҳукм қилинмаган.

Пайк эса замонавий АҚШда ўлим жазосига ҳукм қилинган энг ёш аёллардан бири сифатида тарихда қолган.

Адвокатлар жазони енгиллаштиришни сўради

Пайкнинг ҳимоячилари губернаторга юборган кечирим сўровида унинг болалик йилларида жинсий зўравонлик ва бошқа оғир ҳолатларга дуч келганини, шунингдек, руҳий саломатлиги билан боғлиқ муаммолар мавжуд бўлганини таъкидлаган.

Адвокатлар Пайкнинг 18 ёшидаги ҳолати билан ҳозирги 50 ёшли шахс ўртасида фарқ борлигини билдириб, ўлим жазосини умрбод қамоқ жазосига алмаштиришни сўраган. Кечирим сўровида унинг қамоқда даволангани ва қилмиши учун пушаймон экани ҳақидаги маълумотлар ҳам келтирилган.

Губернатор қарорини ўзгартирмади

Теннесси губернатори Билл Ли Пайкнинг кечирим сўровини кўриб чиққач, давлат томонидан белгиланган жазони сақлаб қолишини билдирган.

Шу қарордан кейин Пайкнинг ҳимоячилари унинг қатлини тўхтатиш учун қолган ҳуқуқий имкониятлардан фойдаланишини маълум қилган.

Теннесси Олий суди эса 2025 йилда қатл санасини 2026 йил 30 сентябрга белгилаган. Суд ҳужжатида жазони ижро этиш учун ҳуқуқий тўсиқ мавжуд эмаслиги қайд этилган.

Нега бу иш алоҳида эътиборда?

Пайкнинг иши нафақат жиноят содир этилган пайтда унинг ёши, балки ўлим жазосининг қўлланилиши, болаликдаги оғир травмалар ва инсоннинг йиллар давомида ўзгариши ҳақидаги ҳуқуқий баҳсларни ҳам кун тартибига олиб чиқди.

Айни пайтда марҳума Коллин Слеммернинг онаси қатл амалга оширилишини қўллаб-қувватламоқда. У ўттиз йилга яқин вақт давомида қизи учун адолат қарор топишини кутиб келганини билдирган.

Шунинг учун иш атрофида икки хил нуқтаи назар мавжуд: Пайкнинг ҳимоячилари унинг ёши ва болаликдаги оғир кечмишини жазони енгиллаштириш учун муҳим омил сифатида кўрсатмоқда, жабрланувчининг оиласи эса суд томонидан белгиланган жазонинг ижро этилишини кутмоқда.

30 сентябрь — ҳал қилувчи сана

Ҳозирги режага кўра, Криста Пайкнинг ўлим жазоси 2026 йил 30 сентябрь куни ижро этилиши белгиланган. Агар ижро амалга оширилса, бу Теннессида 200 йилдан ортиқ вақт ичида аёлга нисбатан ўлим жазосининг биринчи марта ижро этилиши бўлади.

Қарийб 30 йил давом этган бу иш шу тариқа яна бир бор АҚШдаги ўлим жазоси, кечирим бериш ваколати ва жиноят содир этилган пайтдаги ёш каби мураккаб ҳуқуқий масалаларни жамоатчилик муҳокамаси марказига олиб чиқди.

Криста ПайкТеннесси ўлим жазосиБилл ЛиКоллин Слеммер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

75 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди75 йил қамоқда ўтирган АҚШлик маҳбус 101 ёшида вафот этди22 август 17:50Эронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солдиЭронда блогерга ўлим жазоси берилди: иши жамоатчиликни ҳайратга солди16 сентябр 11:25Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!Флорида тарихига кирган қатл: энг кекса маҳкум қатл этилди!26 июн 22:26«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши11 сентябр 14:57Эронда жосусликда айбланган шахс қатл этилдиЭронда жосусликда айбланган шахс қатл этилди14 май 16:16АҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этиладиАҚШда 16 йил ичида илк бор бир кунда 3 киши қатл этилади13 август 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота