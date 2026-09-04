Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқда

·3·Дунё
Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқда

Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳрида Марказий Осиё минтақасининг меъморий қиёфасини ўзгартириб юборадиган мисли кўрилмаган улкан шаҳарсозлик лойиҳасига старт берилди. 3 сентябрь куни Тожикистон Президенти Имомали Раҳмон ҳамда Душанбе шаҳри мэри Рустам Имомали пойтахтнинг Шоҳмансур туманида кўп функцияли муҳташам меъморий мажмуа қурилишига расман тамал тошини қўйишди. Мазкур мегалойиҳанинг бош рамзи — баландлиги 340 метрни ташкил этувчи 77 қаватли «Душанбе минораси» бўлиб, у бутун минтақадаги энг баланд иншоотга айланиши кутилмоқда.

340 метрлик рекорд ва 5 та осмонўпар бино: Мажмуа нималарни ўз ичига олади?

Лойиҳа Марказий Осиёдаги энг йирик замонавий архитектура ва кўнгилочар марказлардан бирига айланиши режалаштирилган:

  • «Душанбе минораси» — янги чўққи: 77 қаватли, баландлиги 340 метр бўлган бош минора нафақат Тожикистон, балки бутун Марказий Осиёдаги энг баланд бино сифатида қад ростлайди;

  • 52 та йирик объект: Мураккаб меъморий мажмуа таркибига жами 52 та турли вазифадаги иншоот, жумладан, 5 та осмонўпар минора ва минтақадаги энг улкан савдо-кўнгилочар мажмуаси киради;

  • Кўп тармоқли экотизим: Мажмуа ҳудудида премиум тоифадаги халқаро меҳмонхона, бизнес офислар, кафе ва ресторанлар, 1000 ўринли замонавий концерт зали, кинотеатрлар, болалар майдончалари, спорт комплекслари ҳамда сайр учун сунъий кўл ва яшил боғлар барпо этилади.

Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқда

29 гектарлик «шаҳар ичида шаҳар»: 6 000 дан ортиқ хонадон ва 4 300 та янги иш ўрни

Қурилиш кўлами ҳудуд инфратузилмаси ва иқтисодиётига кучли туртки бериши кўзда тутилган:

  • Улкан яшаш майдони: Мажмуанинг умумий ер майдони 29 гектарни ташкил этиб, унда 270 минг квадрат метрлик замонавий турар-жой ва ишбилармонлик кластери барпо этилади;

  • Турар-жой ва ижтимоий муассасалар: Лойиҳа доирасида 6 160 та хонадонга эга 42 та кўп қаватли бино, 1 200 нафар ўқувчига мўлжалланган замонавий мактаб ҳамда 500 ўринли болалар боғчаси қад кўтаради;

  • Янги иш ўринлари: Мазкур савдо, бизнес ва сервис мажмуаси тўлиқ ишга тушгач, 4 300 дан ортиқ янги иш ўрни яратилади.

Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқда

Ўзбекистон компаниялари жалб этилади: 5 йиллик халқаро консорциум

Мегалойиҳа хорижий муҳандислик ва қурилиш ширкатларининг кенг ҳамкорлигида амалга оширилмоқда:

  • Бош пудратчи ва муддат: Қурилиш ишлари «Tas International Group» компанияси томонидан 5 йил давомида босқичма-босқич олиб борилади. Қурилиш жараёнига 2 000 дан зиёд маҳаллий мутахассис ва ишчилар жалб этилади;

  • Халқаро тажриба ва Ўзбекистон иштироки: Мажмуанинг лойиҳавий концепциясини ишлаб чиққан «Cool Design Studio» компанияси берган маълумотларга кўра, объектни бунёд этишда Тожикистон ширкатлари билан бир қаторда Ўзбекистон, Россия ҳамда Бирлашган Араб Амирликларининг ихтисослашган профессионал компаниялари бевосита қатнашади.

Марказий Осиё шаҳарлари ўртасида тобора кучайиб бораётган замонавий архитектура ва молиявий марказлар яратиш пойгасида «Душанбе минораси» минтақанинг янги ташриф қоғозига айланишга даъвогарлик қилмоқда.

Сизнингча, Марказий Осиё пойтахтларида бундай 300 метрдан ошадиган осмонўпар иншоотлар ва улкан ситиларнинг кўпайиши минтақага хорижий инвестициялар оқимини тезлаштирадими? Ўзбекистон компанияларининг қўшни мамлакатдаги бу каби улкан мегалойиҳаларда иштирок этиши ҳақида қандай фикрдасиз? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Икки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиИкки бошли калтакесак тақдири барчани ҳайратга солдиБугун, 18:41Сноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиСноудон тоғида 35 ёшли британиялик аёл вафот этдиБугун, 17:59Луиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширдиЛуиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширдиБугун, 17:02Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Қозоғистонда ахлат контейнеридан тирик чақалоқ топилди Бугун, 16:29«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйди«АҚШ флоти учун логистик даҳшат»: Эрон Америка эскадрасини оғир аҳволга солиб қўйдиБугун, 14:30Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Россия Трампнинг Украина бўйича ташаббусини кескин баҳолади...Бугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди