Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқда
Тожикистон пойтахти Душанбе шаҳрида Марказий Осиё минтақасининг меъморий қиёфасини ўзгартириб юборадиган мисли кўрилмаган улкан шаҳарсозлик лойиҳасига старт берилди. 3 сентябрь куни Тожикистон Президенти Имомали Раҳмон ҳамда Душанбе шаҳри мэри Рустам Имомали пойтахтнинг Шоҳмансур туманида кўп функцияли муҳташам меъморий мажмуа қурилишига расман тамал тошини қўйишди. Мазкур мегалойиҳанинг бош рамзи — баландлиги 340 метрни ташкил этувчи 77 қаватли «Душанбе минораси» бўлиб, у бутун минтақадаги энг баланд иншоотга айланиши кутилмоқда.
340 метрлик рекорд ва 5 та осмонўпар бино: Мажмуа нималарни ўз ичига олади?
Лойиҳа Марказий Осиёдаги энг йирик замонавий архитектура ва кўнгилочар марказлардан бирига айланиши режалаштирилган:
«Душанбе минораси» — янги чўққи: 77 қаватли, баландлиги 340 метр бўлган бош минора нафақат Тожикистон, балки бутун Марказий Осиёдаги энг баланд бино сифатида қад ростлайди;
52 та йирик объект: Мураккаб меъморий мажмуа таркибига жами 52 та турли вазифадаги иншоот, жумладан, 5 та осмонўпар минора ва минтақадаги энг улкан савдо-кўнгилочар мажмуаси киради;
Кўп тармоқли экотизим: Мажмуа ҳудудида премиум тоифадаги халқаро меҳмонхона, бизнес офислар, кафе ва ресторанлар, 1000 ўринли замонавий концерт зали, кинотеатрлар, болалар майдончалари, спорт комплекслари ҳамда сайр учун сунъий кўл ва яшил боғлар барпо этилади.
29 гектарлик «шаҳар ичида шаҳар»: 6 000 дан ортиқ хонадон ва 4 300 та янги иш ўрни
Қурилиш кўлами ҳудуд инфратузилмаси ва иқтисодиётига кучли туртки бериши кўзда тутилган:
Улкан яшаш майдони: Мажмуанинг умумий ер майдони 29 гектарни ташкил этиб, унда 270 минг квадрат метрлик замонавий турар-жой ва ишбилармонлик кластери барпо этилади;
Турар-жой ва ижтимоий муассасалар: Лойиҳа доирасида 6 160 та хонадонга эга 42 та кўп қаватли бино, 1 200 нафар ўқувчига мўлжалланган замонавий мактаб ҳамда 500 ўринли болалар боғчаси қад кўтаради;
Янги иш ўринлари: Мазкур савдо, бизнес ва сервис мажмуаси тўлиқ ишга тушгач, 4 300 дан ортиқ янги иш ўрни яратилади.
Ўзбекистон компаниялари жалб этилади: 5 йиллик халқаро консорциум
Мегалойиҳа хорижий муҳандислик ва қурилиш ширкатларининг кенг ҳамкорлигида амалга оширилмоқда:
Бош пудратчи ва муддат: Қурилиш ишлари «Tas International Group» компанияси томонидан 5 йил давомида босқичма-босқич олиб борилади. Қурилиш жараёнига 2 000 дан зиёд маҳаллий мутахассис ва ишчилар жалб этилади;
Халқаро тажриба ва Ўзбекистон иштироки: Мажмуанинг лойиҳавий концепциясини ишлаб чиққан «Cool Design Studio» компанияси берган маълумотларга кўра, объектни бунёд этишда Тожикистон ширкатлари билан бир қаторда Ўзбекистон, Россия ҳамда Бирлашган Араб Амирликларининг ихтисослашган профессионал компаниялари бевосита қатнашади.
Марказий Осиё шаҳарлари ўртасида тобора кучайиб бораётган замонавий архитектура ва молиявий марказлар яратиш пойгасида «Душанбе минораси» минтақанинг янги ташриф қоғозига айланишга даъвогарлик қилмоқда.
Сизнингча, Марказий Осиё пойтахтларида бундай 300 метрдан ошадиган осмонўпар иншоотлар ва улкан ситиларнинг кўпайиши минтақага хорижий инвестициялар оқимини тезлаштирадими? Ўзбекистон компанияларининг қўшни мамлакатдаги бу каби улкан мегалойиҳаларда иштирок этиши ҳақида қандай фикрдасиз? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…