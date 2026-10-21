Фарзандига исм танлай олмаган хитойлик жуфтлик ажрашишга қарор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шанхайлик эр-хотин фарзандига исм танлаш борасида келиша олмагани сабабли ажрашиш учун судга мурожаат қилди.
- Ота-онанинг ўзаро низоси туфайли бир ёшдан ошган боланинг туғилганлик ҳақидаги гувоҳномаси расмийлаштирилмаган, бу эса унинг эмланиши ва рўйхатдан ўтишига тўсқинлик қилмоқда.
- Пудун янги ҳудуди халқ суди ота-онага бола манфаатларини биринчи ўринга қўйишни буюриб, ҳужжатларни расмийлаштириш учун махсус огоҳлантириш чиқарди.
Хитойнинг Шанхай шаҳрида фарзандига исм танлаш борасида келиша олмаган жуфтлик ажрашиш учун судга мурожаат қилди. Ота-онанинг ўзаро келишмовчилиги сабабли бир ёшдан ошган бола ҳанузгача туғилганлик ҳақидаги гувоҳнома ололмаган, ҳатто эмлаш жараёнида ҳам қийинчиликларга дуч келган.
Боланинг исми ота-она ўртасидаги низога айланди
Шанхай шаҳридаги Пудун янги ҳудуди халқ судида 2023 йилда турмуш қурган жуфтликнинг ажрашиш иши кўриб чиқилди. Улар кейинги йили соғлом ўғил фарзандли бўлишган. Бироқ бола туғилганидан сўнг оилада келишмовчиликлар бошланган.
Эр-хотин фарзандига қандай исм қўйиш борасида бир қарорга кела олмаган. Ҳар иккиси ҳам ўз танловида қатъий туриб олган ва бир-биридан зарур ҳужжатлар ҳамда ишончнома тақдим этишни талаб қилган. Аммо томонларнинг ҳеч бири ён беришни истамаган.
Судга тақдим этилган далилларга кўра, ота-она фарзандига ўзлари танлаган исмни расмийлаштириш мақсадида шифохонага алоҳида-алоҳида боришган. Бироқ ҳар икки уриниш ҳам белгиланган қоидаларга мувофиқ келмагани сабабли рад этилган.
Бир ёшдан ошган боланинг туғилганлик гувоҳномаси йўқ
Ишни кўриб чиққан судья боланинг аҳволига алоҳида эътибор қаратган.
«Бола бир ёшдан ошган, аммо ҳалигача туғилганлик ҳақидаги гувоҳномаси йўқ. Унинг яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўтиши ҳам имконсиз, ҳатто эмлашдан ўтказиш ҳам қийинлашган», — дея таъкидлаган судья.
Суд туғилганлик ҳақидаги тиббий гувоҳнома чақалоқнинг ҳуқуқий шахсини расмийлаштиришда муҳим ҳужжат эканини қайд этган. Ота-онанинг шахсий низолари сабабли ушбу ҳужжатни расмийлаштиришни кечиктириши вояга етмаган боланинг шахсий ҳуқуқларига путур етказиши мумкин.
Шунингдек, суд ҳар икки ота-она бундай вазият учун масъулиятни ўз зиммасига олиши кераклигини таъкидлаган. Болани ҳиссий келишмовчиликларда босим ўтказиш воситасига айлантириш ёки васийлик мажбуриятларидан қочиш учун низолардан фойдаланиш мумкин эмаслиги эслатилган.
Суд ота-онага бола манфаатларини биринчи ўринга қўйишни буюрди
Боланинг асосий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида суд «Вояга етмаган болаларга ғамхўрлик қилиш тўғрисида» махсус огоҳлантириш ҳужжатини чиқарган. Унга кўра, ота-она белгиланган муддат ичида ҳамкорлик қилиб, фарзандига туғилганлик ҳақидаги гувоҳнома олиши шарт эди.
Бироқ улар ҳужжатларни расмийлаштириш ўрнига, асл ҳужжатлар кимда сақланиши борасида яна тортишиб қолишган.
Бир неча марта яраштириш ва келиштиришга уринишлардан сўнг, туғилганлик ҳақидаги асл ҳужжатни вақтинча судда сақлашга қарор қилинган. Кейинчалик у онасига топширилиши белгиланган. Бу эса болани яшаш жойи бўйича мажбурий рўйхатдан ўтказиш жараёнини амалга ошириш учун зарур эди.
Ижтимоий тармоқларда ота-онанинг ҳаракатлари танқид қилинди
Ғайриоддий ажрашиш иши Хитой ижтимоий тармоқларида кенг тарқалиб, фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик оддий масала қандай қилиб оилавий муносабатларни бундай даражага олиб келганига ҳайрон қолди.
«Бундай жуфтликлар умуман фарзандли бўлмаслиги керак», — деб ёзган фойдаланувчилардан бири.
Бошқа бир изоҳда эса шундай дейилган: «Улар шунчаки бекорчилик қилишяпти. Исмни кейинчалик ҳам ўзгартириш мумкин. Улар ўз келишмовчиликлари билан болани қийнаяпти ва масъулиятли ота-она эканини кўрсата олмаяпти».
Мазкур воқеа ота-оналар ўртасидаги келишмовчиликлар энг аввало боланинг ҳуқуқлари ва кундалик ҳаётига таъсир қилиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди. Суднинг асосий талаби эса ота-она шахсий низоларидан қатъи назар, фарзандининг манфаатларини биринчи ўринга қўйиши кераклигидан иборат бўлди.
Изоҳлар 0
…