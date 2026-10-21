Фарзандига исм танлай олмаган хитойлик жуфтлик ажрашишга қарор қилди

·60·Дунё
Фарзандига исм танлай олмаган хитойлик жуфтлик ажрашишга қарор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шанхайлик эр-хотин фарзандига исм танлаш борасида келиша олмагани сабабли ажрашиш учун судга мурожаат қилди.
  • Ота-онанинг ўзаро низоси туфайли бир ёшдан ошган боланинг туғилганлик ҳақидаги гувоҳномаси расмийлаштирилмаган, бу эса унинг эмланиши ва рўйхатдан ўтишига тўсқинлик қилмоқда.
  • Пудун янги ҳудуди халқ суди ота-онага бола манфаатларини биринчи ўринга қўйишни буюриб, ҳужжатларни расмийлаштириш учун махсус огоҳлантириш чиқарди.

Хитойнинг Шанхай шаҳрида фарзандига исм танлаш борасида келиша олмаган жуфтлик ажрашиш учун судга мурожаат қилди. Ота-онанинг ўзаро келишмовчилиги сабабли бир ёшдан ошган бола ҳанузгача туғилганлик ҳақидаги гувоҳнома ололмаган, ҳатто эмлаш жараёнида ҳам қийинчиликларга дуч келган.

Боланинг исми ота-она ўртасидаги низога айланди

Шанхай шаҳридаги Пудун янги ҳудуди халқ судида 2023 йилда турмуш қурган жуфтликнинг ажрашиш иши кўриб чиқилди. Улар кейинги йили соғлом ўғил фарзандли бўлишган. Бироқ бола туғилганидан сўнг оилада келишмовчиликлар бошланган.

Эр-хотин фарзандига қандай исм қўйиш борасида бир қарорга кела олмаган. Ҳар иккиси ҳам ўз танловида қатъий туриб олган ва бир-биридан зарур ҳужжатлар ҳамда ишончнома тақдим этишни талаб қилган. Аммо томонларнинг ҳеч бири ён беришни истамаган.

Судга тақдим этилган далилларга кўра, ота-она фарзандига ўзлари танлаган исмни расмийлаштириш мақсадида шифохонага алоҳида-алоҳида боришган. Бироқ ҳар икки уриниш ҳам белгиланган қоидаларга мувофиқ келмагани сабабли рад этилган.

Бир ёшдан ошган боланинг туғилганлик гувоҳномаси йўқ

Ишни кўриб чиққан судья боланинг аҳволига алоҳида эътибор қаратган.

«Бола бир ёшдан ошган, аммо ҳалигача туғилганлик ҳақидаги гувоҳномаси йўқ. Унинг яшаш жойи бўйича рўйхатдан ўтиши ҳам имконсиз, ҳатто эмлашдан ўтказиш ҳам қийинлашган», — дея таъкидлаган судья.

Суд туғилганлик ҳақидаги тиббий гувоҳнома чақалоқнинг ҳуқуқий шахсини расмийлаштиришда муҳим ҳужжат эканини қайд этган. Ота-онанинг шахсий низолари сабабли ушбу ҳужжатни расмийлаштиришни кечиктириши вояга етмаган боланинг шахсий ҳуқуқларига путур етказиши мумкин.

Шунингдек, суд ҳар икки ота-она бундай вазият учун масъулиятни ўз зиммасига олиши кераклигини таъкидлаган. Болани ҳиссий келишмовчиликларда босим ўтказиш воситасига айлантириш ёки васийлик мажбуриятларидан қочиш учун низолардан фойдаланиш мумкин эмаслиги эслатилган.

Суд ота-онага бола манфаатларини биринчи ўринга қўйишни буюрди

Боланинг асосий ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида суд «Вояга етмаган болаларга ғамхўрлик қилиш тўғрисида» махсус огоҳлантириш ҳужжатини чиқарган. Унга кўра, ота-она белгиланган муддат ичида ҳамкорлик қилиб, фарзандига туғилганлик ҳақидаги гувоҳнома олиши шарт эди.

Бироқ улар ҳужжатларни расмийлаштириш ўрнига, асл ҳужжатлар кимда сақланиши борасида яна тортишиб қолишган.

Бир неча марта яраштириш ва келиштиришга уринишлардан сўнг, туғилганлик ҳақидаги асл ҳужжатни вақтинча судда сақлашга қарор қилинган. Кейинчалик у онасига топширилиши белгиланган. Бу эса болани яшаш жойи бўйича мажбурий рўйхатдан ўтказиш жараёнини амалга ошириш учун зарур эди.

Ижтимоий тармоқларда ота-онанинг ҳаракатлари танқид қилинди

Ғайриоддий ажрашиш иши Хитой ижтимоий тармоқларида кенг тарқалиб, фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик оддий масала қандай қилиб оилавий муносабатларни бундай даражага олиб келганига ҳайрон қолди.

«Бундай жуфтликлар умуман фарзандли бўлмаслиги керак», — деб ёзган фойдаланувчилардан бири.

Бошқа бир изоҳда эса шундай дейилган: «Улар шунчаки бекорчилик қилишяпти. Исмни кейинчалик ҳам ўзгартириш мумкин. Улар ўз келишмовчиликлари билан болани қийнаяпти ва масъулиятли ота-она эканини кўрсата олмаяпти».

Мазкур воқеа ота-оналар ўртасидаги келишмовчиликлар энг аввало боланинг ҳуқуқлари ва кундалик ҳаётига таъсир қилиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди. Суднинг асосий талаби эса ота-она шахсий низоларидан қатъи назар, фарзандининг манфаатларини биринчи ўринга қўйиши кераклигидан иборат бўлди.

ШанхайПудуноилавий низоларбола ҳуқуқлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Берунийда МИБ ходимлари ёрдамида икки оила яраштирилдиБерунийда МИБ ходимлари ёрдамида икки оила яраштирилди16 сентябр 21:52Хитойда йиғлай оладиган гуманоид робот тақдим этилди (видео)Хитойда йиғлай оладиган гуманоид робот тақдим этилди (видео)29 сентябр 04:30Хитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфладиХитойда 75 ёшли аёл гўзаллик салонига 10 йиллик жамғармаси 450 минг доллар сарфлади23 сентябр 15:40Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиToyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танлади30 август 10:23Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)13 август 16:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда