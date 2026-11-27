Хитой меҳмонхоналарида инсонсимон кир ювиш роботлари тунги сменада иш бошлади (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг Шанхай шаҳридаги меҳмонхоналарда АСЕ Роботикс компанияси томонидан ишлаб чиқилган инсонсимон роботлар тунги сменада кир ювиш ва етказиб бериш хизматларини мустақил бажаришни бошлади.
- Мундо сунъий интеллект модели асосида ишлайдиган ушбу қурилмалар буюртмани қабул қилиш, кийимларни ювиш, қуритиш ҳамда хоналарга қайтариш жараёнларини инсон аралашувисиз амалга оширади.
Хитойда меҳмонхона хизматларини тўлиқ автоматлаштириш йўлида яна бир муҳим қадам ташланди: мамлакат меҳмонхоналарида кир ювиш ва етказиб бериш жараёнларини мустақил бажарувчи одамсимон роботлар ишлай бошлади. Хусусан, ACE Robotics компанияси томонидан ишлаб чиқилган сунъий интеллектга эга роботлар Шанхайдаги меҳмонхоналарда тунги сменада хизмат кўрсатишга киришди.
Бутун жараён инсон аралашувисиз қандай амалга оширилади?
Mundo сунъий интеллект модели асосида ҳаракатланувчи ушбу ғилдиракли одамсимон роботлар меҳмонхонадаги кир чойшаб, сочиқ ва кийимларни йиғишдан тортиб, уларни ювиб, яна хонага қайтаришгача бўлган барча босқичларни ўз зиммасига олган:
Буюртма қабул қилиш ва йиғиш: Меҳмонлар мобил телефон орқали кир ювиш хизматига буюртма беришади. Шундан сўнг робот хона эшиги олдига келиб, кир кийимлар солинган саватни олиб кетади.
Ювиш ва қуритиш: Робот кирхона бўлимига бориб, кир ювиш ва қуритиш ускуналарини мустақил равишда ишга туширади ҳамда бутун жараённи бошқаради.
Тоза буюмларни қайтариш: Кийимлар ювилиб, қуритилгач, робот тоза буюмларни яна меҳмоннинг хонасига ёки белгиланган жойга етказиб беради.
Технологиянинг ўзига хос жиҳатлари ва ўз-ўзини ўқитиш тизими
Хусусиятлар
Техник имкониятлари ва афзалликлари
Mundo СИ модели
Меҳмонхона биносининг тўлиқ рақамли нусхасини яратиб, роботнинг бино ичида аниқ ҳаракатланишини таъминлайди
Хатолардан сабоқ олиш
Бирор ҳаракат муваффақиятсиз якунланса, тизим камера тасвирлари ва датчиклар маълумотларини таҳлил қилиб, ҳаракатларга зарур тузатишлар киритади
Тунги смена ечими
Меҳмонхоналарда тунги вақтда ишчи кучи етишмовчилигини қоплаш мақсадида узлуксиз ишлашга мослаштирилган
Жорий босқич
Шанхайдаги меҳмонхоналарда якуний синов босқичида бўлиб, мутахассислар тезлик ва аниқликни ошириш устида ишламоқда
Сизнингча, яқин йилларда одамсимон роботлар меҳмонхона ва хизмат кўрсатиш соҳаларида инсон меҳнатининг ўрнини тўлиқ эгаллай оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва замонавий технологиялар ҳамда сунъий интеллект янгиликларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…