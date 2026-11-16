Хитой мактабларида ўқитувчилар ўрнига уй вазифаларини сунъий интеллект текширмоқда

1 дақиқа ўқиш19
Хитой мактабларида ўқитувчилар ўрнига уй вазифаларини сунъий интеллект текширмоқда

Хитойнинг айрим мактабларида ўқитувчиларнинг ишини енгиллаштириш мақсадида уй вазифаларини текширувчи сунъий интеллект қурилмалари жорий этилмоқда. Ташқи кўринишидан оддий принтерга ўхшайдиган махсус ускуналар Шенчжен, Шанхай ва бошқа шаҳарлардаги айрим таълим муассасаларида ишлатилмоқда.

Қурилма ўқувчиларнинг дафтарларидаги қўлёзма матнларни таний олади. Шундан сўнг бажарилган топшириқларни таҳлил қилиб, хатоларни белгилайди ва ишга баҳо қўяди. Шу тариқа илгари ўқитувчилар қўлда бажарадиган текширув жараёнининг катта қисми автоматлаштирилмоқда.

Авваллари педагоглар ҳар бир дафтарни алоҳида кўздан кечириб, хатоларни қизил ручка билан белгилашга анча вақт сарфлашарди. Эндиликда бу вазифани махсус қурилма бажариб, ўқитувчиларга бошқа ишлар учун қўшимча вақт ажратиш имконини бермоқда.

Маълумотларга кўра, бундай ускуналар ҳар куни ўқитувчиларнинг бир ярим соатдан ортиқ вақтини тежаши мумкин. Педагоглар эса бўшаган вақтини дарсларга тайёргарлик кўриш, ўқувчилар билан индивидуал ишлаш ва уларнинг билимини оширишга йўналтириши мумкин.

Бироқ технология олдида муайян қийинчиликлар ҳам мавжуд. Ҳар бир инсоннинг ёзуви ўзига хос бўлгани сабабли қўлёзмаларни тўғри таниш сунъий интеллект учун ҳам осон эмас. Шу боис тизимларнинг аниқлиги ва самарадорлиги амалиётда синовдан ўтказилмоқда.

Ҳозирча бундай қурилмалар Хитойнинг айрим шаҳарларидаги мактабларда қўлланмоқда. Уларнинг мамлакат бўйлаб кенг жорий этилиши эса келгусидаги натижаларга боғлиқ.

Мақола сизга ёқдими?
Нигина Зарқараева«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари