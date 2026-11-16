Қизалоқ ўз онасининг бағрига қайтарилди...
Баъзан суд қарорини ижро этиш осон кечмайди. Айниқса, гап бола тақдири ҳақида кетганда…
Марғилон шаҳрида ота-онаси ажрашганида атиги 1,5 ёшда бўлган қизалоқнинг онаси билан қайта бирлашиши учун унинг янги турмуш ўртоғи суд орқали кураш олиб борди. У қизалоқни ўз фарзандидек қабул қилиб, ўз қарамоғига олиш истагини қонуний тартибда ҳимоя қилди.
Мазкур ижро ҳужжати Бюронинг Марғилон шаҳар бўлими иш юритувига келиб тушгач, давлат ижрочилари олдида масъулиятли вазифа турди.
Ижро ҳаракатлари бир уринишдаёқ натижа бермади. Бир неча бор ҳаракат қилинди, турли қийинчиликларга дуч келинди, дастлабки уринишларда болани олиб беришнинг имкони бўлмади. Шунга қарамай, давлат ижрочилари томонидан қонуний ижрони таъминлаш борасидаги ҳаракатлар давом эттирилди.
Ниҳоят, суд ҳужжати ижроси таъминланиб, қизалоқ онаси ва уни ўз фарзандидек қабул қилган инсон бағрига қайтарилди.
Зеро, Бюро фаолиятида ҳар бир ижро ҳужжати ортида инсон тақдири, баъзан эса бир боланинг келажаги мужассам.
Бир қизалоқ онаси бағрида. Бу эса барча саъй-ҳаракатларга арзийдиган натижадир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…