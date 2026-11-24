Хитойда Роналдуга бағишланган музей очилди: 50 дан ортиқ ноёб экспонат (видео)
Криштиану Роналдунинг ҳаёти ва футболчилик фаолиятини акс эттирувчи CR7 музейи Хитойнинг Шанхай шаҳрида ўз эшикларини очди. Музейга кириш қисмида португалиялик юлдузнинг етти метрли ҳайкали ўрнатилган. Унда футболчининг машҳур гол нишонлаш ҳаракати акс эттирилган.
21 ноябрь куни очилган мазкур музей Роналдунинг шахсий музей лойиҳасининг Хитой материгидаги илк филиали ҳисобланади. У Шанхайнинг Нанкин кўчасидаги Shanghai No. 1 Shopping Center савдо мажмуасининг учинчи қаватида жойлашган. Қарийб 3 минг квадрат метр майдонни эгаллаган экспозиция футболчининг болалигидан жаҳон юлдузига айлангунига қадар бўлган йўлини намойиш этади.
Роналдунинг етти метрли ҳайкали мухлисларни кутиб олади
Музейнинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири — унинг кириш қисмида қад ростлаган улкан ҳайкал. Португалия миллий жамоаси либосида тасвирланган Роналду қўлларини ёзган ҳолда ўзининг машҳур «Сиу» нишонлаш ҳаракатини намойиш этмоқда.
Ташкилотчилар ҳайкални футболчининг дунёдаги энг баланд тўлиқ бўйли ҳайкали сифатида тақдим этмоқда. Унинг етти метр баландликда ишлангани Роналдунинг машҳур 7-рақамига ҳам ишора қилади.
Музейнинг очилиш маросимида футболчининг акаси Угу Авейру ҳам иштирок этган.
Болаликдан жаҳон шуҳратигача: 10 та тематик ҳудуд
Музей экспозицияси Роналдунинг ҳаёти ва спортдаги фаолиятини босқичма-босқич акс эттиради. Бу ерда жами 10 та тематик ҳудуд ва 15 та махсус саҳна қайта яратилган.
Мухлислар футболчининг Мадейрадаги болалик даври, Лиссабондаги «Спортинг» академиясида яшаган пайти ва кейинги профессионал фаолияти билан боғлиқ муҳитни кўришлари мумкин.
Экспозицияда қуйидаги жойларнинг қайта яратилган кўринишлари мавжуд:
Роналду ёш футболчи сифатида яшаган «Спортинг» академияси ётоқхонаси;
футболчининг шахсий яшаш хонаси;
клубларнинг кийиниш хоналари;
«Ал Наср» стадионидаги футболчилар майдонга чиқадиган туннель.
Шу тариқа ташриф буюрувчилар Роналдунинг фаолиятини оддий фотосуратлар орқали эмас, балки унинг ҳаётидаги муҳим муҳитларни ҳис қилиш имконини берувчи махсус саҳналар орқали кузатишлари мумкин.
50 дан ортиқ экспонат: «Олтин тўп» ва тарихий либослар
Шанхайга Роналдунинг туғилиб ўсган шаҳри Мадейрадан 50 дан ортиқ қимматли буюм олиб келинган. Улар орасида совринлар, футбол либослари ва учрашувларда кийилган бутсалар бор.
Экспозициянинг энг муҳим экспонатлари қаторига қуйидагилар киради:
2008 йилги «Олтин тўп» — Роналдунинг илк бор дунёнинг энг яхши футболчиси сифатида эътироф этилган даври рамзи.
Европа чемпионлиги кубоги — Португалия терма жамоаси билан эришилган тарихий муваффақиятни эслатувчи соврин.
Учрашувларда кийилган бутсалар — футболчининг майдондаги фаолияти билан бевосита боғлиқ буюмлар.
«Реал»даги 350-голига бағишланган либос — унда клубнинг собиқ бош мураббийи Зинедин Зидан ва жамоа футболчиларининг дастхатлари бор.
Шанхай музейи учун махсус тайёрланган либос — унга Роналдунинг шахсий дастхати туширилган.
Айрим экспонатлар Хитой материгида илк бор намойиш этилмоқда.
Музейда Роналдунинг зарбасини қайтариш ҳам мумкин
CR7 музейи фақат тарихий буюмлар билан чекланмаган. Унда интерактив машғулотлар ҳам ташкил этилган.
Жумладан, ташриф буюрувчилар 2018 йилда «Ювентус» сафида «Реал» дарвозасига урилган Роналдунинг машҳур қайчи усулидаги зарбаси асосида тайёрланган махсус симуляторда ўзларини дарвозабон сифатида синаб кўришлари мумкин.
Ўша тарихий гол вақтида Роналду 2,38 метр баландликка сакраган эди. Музейдаги махсус қурилма эса футболчининг зарбасини виртуал тарзда қайта яратиб, мухлисларга уни қайтариш имконини беради.
Роналдунинг мероси энди Шанхайда ҳам намойиш этилмоқда
41 ёшли Криштиану Роналду футбол тарихидаги энг машҳур спортчилардан бири сифатида ўз мухлисларини дунёнинг турли бурчакларида жамлашда давом этмоқда. Шанхайдаги музей эса унинг фаолияти, эришган ютуқлари ва шахсий тарихини бир жойда жамлаган янги масканга айланди.
Эътиборлиси, бу ерда мухлислар нафақат футболчининг совринларини томоша қилиши, балки унинг болаликдаги ҳаёти, машғулотлари ва у билан боғлиқ тарихий лаҳзаларни ҳам яқиндан ҳис этиши мумкин.
Роналдунинг Шанхайдаги музейи футбол юлдузининг номи ва спорт мероси халқаро миқёсда қанчалик катта қизиқиш уйғотаётганини яна бир бор намоён этди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…