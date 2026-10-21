Даҳшатли лаҳзалар: Хитойда 3 ёшли қизалоқ 12-қават деразасидан осилиб қолди

·51·Дунё
Даҳшатли лаҳзалар: Хитойда 3 ёшли қизалоқ 12-қават деразасидан осилиб қолди

Хитойнинг Футсзян провинциясида уч ёшли қизалоқ кўп қаватли уйнинг 12-қаватидаги дераза панжарасига илиниб, ташқарида осилиб қолди. Воқеа 17-октябрь куни Чжанжин шаҳрида содир бўлган.

Хавфли вазиятни кўрган қўшнилар ва қўриқлаш хизмати ходимлари дарҳол ёрдамга шошилган. Қизалоқ пастга тушиб кетмаслиги учун улар бино остида стулни тутиб туришган.

Воқеа жойига етиб келган ўт ўчирувчилар хонадонга кириб, болани хавфсиз тарзда қутқаришга муваффақ бўлишган.

Маълумотларга кўра, ҳодиса содир бўлган вақтда қизалоқ уйда ёлғиз бўлган. Қутқарувдан сўнг у тиббий кўрикдан ўтказиш учун шифохонага олиб борилган.

Ушбу ҳодиса ёш болаларни уйда қаровсиз қолдирмаслик, шунингдек, дераза ва балконларда болалар хавфсизлигини таъминлаш муҳимлигини яна бир бор эслатади.

Changjin shahriFujian provinsi12 yoshli qizbolalar xavfsizligi
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иркутскда Ўзбекистон фуқароси бўлган ота 17 ёшли қизини калтаклаб, тўртинчи қават деразасидан итариб юбордиИркутскда Ўзбекистон фуқароси бўлган ота 17 ёшли қизини калтаклаб, тўртинчи қават деразасидан итариб юборди6 октябр 16:14Хитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиХитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолди25 август 15:57Украинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилдиУкраинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилди21 август 14:59Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)5 октябр 21:37Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)17 август 12:4810-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилди10-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилди1 август 09:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди