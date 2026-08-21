Украинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилди

·1·Дунё
Украинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилди

Украинада болалар орасида машҳур бўлган «Қизалоқ ва маймоқ» мультсериали билан боғлиқ россиялик шахслар ва ташкилотларга нисбатан санкциялар жорий этилди. Мамлакат томони мультсериални яратиш ва тарқатишга алоқадор беш нафар россиялик ҳамда тўртта ташкилотга қарши чекловлар қўллаган. Бу ҳақда РБК хабар берди.

Маълум қилинишича, санкциялар мультсериални ишлаб чиқарувчи «Анимаккорд» студияси, унинг асосчиси ва бош директори, шунингдек, сценарий муаллифи, режиссёри ва продюсери, сериалнинг ҳаммуаллифи ҳамда мультфильм ҳуқуқлари эгасига нисбатан жорий қилинган.

Ушбу чекловлар 10 йил муддатга амал қилиши белгиланган.

Украина томонининг билдиришича, мультсериал болалар учун мўлжалланган контент кўринишида Россияга хайрихоҳ бўлган ғоя ва қарашларни тарқатади. Расмийлар бундай контент мамлакат миллий хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин, деб ҳисобламоқда.

Мультсериални платформаларда блоклаш режалаштирилмоқда

Украина Маданият вазири Татьяна Бережнанинг таъкидлашича, жорий этилган санкциялар мамлакат ҳудудида мультсериал контентини блоклаш учун ҳуқуқий асос яратади.

Шунингдек, Украина Netflix ва YouTube каби халқаро платформаларга мурожаат қилиб, санкцияга тушган шахслар билан ҳамкорликни тўхтатиш, контентни монетизация қилиш ва уни тарқатишни чеклашни сўраши мумкин.

Мультсериал миллиардлаб марта томоша қилинган

Маълумот учун, «Қизалоқ ва маймоқ» рус халқ эртаги асосида яратилган бўлиб, қизалоқ ва маймоқнинг турли саргузаштлари ҳақида ҳикоя қилади.

Мультсериал YouTube тарихидаги энг машҳур анимацион лойиҳалардан бири ҳисобланади. Унинг «Қизалоқ плюс бўтқа» («Маша плюс каша») номли етти дақиқалик эпизоди 4,6 миллиарддан ортиқ марта томоша қилинган.

Ушбу кўрсаткич мультфильм эпизодини YouTube’даги энг кўп кўрилган анимацион видеолардан бирига айлантирган. Лойиҳа шунингдек, платформанинг энг машҳур анимацион видеоларидан бири сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига ҳам киритилган.

УкраинаАнимаккордРБКYouTubeNetflix
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ота ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирдиОта ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирдиБугун, 13:5334 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилди34 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилдиБугун, 13:30Бўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБугун, 10:02Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб бердиҚиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб бердиБугун, 09:41Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчиЮзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчиБугун, 09:3338 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади38 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгиладиБугун, 09:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди