Украинада машҳур «Қизалоқ ва маймоқ» мультфильмини кўришга тақиқ қўйилди
Украинада болалар орасида машҳур бўлган «Қизалоқ ва маймоқ» мультсериали билан боғлиқ россиялик шахслар ва ташкилотларга нисбатан санкциялар жорий этилди. Мамлакат томони мультсериални яратиш ва тарқатишга алоқадор беш нафар россиялик ҳамда тўртта ташкилотга қарши чекловлар қўллаган. Бу ҳақда РБК хабар берди.
Маълум қилинишича, санкциялар мультсериални ишлаб чиқарувчи «Анимаккорд» студияси, унинг асосчиси ва бош директори, шунингдек, сценарий муаллифи, режиссёри ва продюсери, сериалнинг ҳаммуаллифи ҳамда мультфильм ҳуқуқлари эгасига нисбатан жорий қилинган.
Ушбу чекловлар 10 йил муддатга амал қилиши белгиланган.
Украина томонининг билдиришича, мультсериал болалар учун мўлжалланган контент кўринишида Россияга хайрихоҳ бўлган ғоя ва қарашларни тарқатади. Расмийлар бундай контент мамлакат миллий хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин, деб ҳисобламоқда.
Мультсериални платформаларда блоклаш режалаштирилмоқда
Украина Маданият вазири Татьяна Бережнанинг таъкидлашича, жорий этилган санкциялар мамлакат ҳудудида мультсериал контентини блоклаш учун ҳуқуқий асос яратади.
Шунингдек, Украина Netflix ва YouTube каби халқаро платформаларга мурожаат қилиб, санкцияга тушган шахслар билан ҳамкорликни тўхтатиш, контентни монетизация қилиш ва уни тарқатишни чеклашни сўраши мумкин.
Мультсериал миллиардлаб марта томоша қилинган
Маълумот учун, «Қизалоқ ва маймоқ» рус халқ эртаги асосида яратилган бўлиб, қизалоқ ва маймоқнинг турли саргузаштлари ҳақида ҳикоя қилади.
Мультсериал YouTube тарихидаги энг машҳур анимацион лойиҳалардан бири ҳисобланади. Унинг «Қизалоқ плюс бўтқа» («Маша плюс каша») номли етти дақиқалик эпизоди 4,6 миллиарддан ортиқ марта томоша қилинган.
Ушбу кўрсаткич мультфильм эпизодини YouTube’даги энг кўп кўрилган анимацион видеолардан бирига айлантирган. Лойиҳа шунингдек, платформанинг энг машҳур анимацион видеоларидан бири сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига ҳам киритилган.
…