Хитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолди

·0·Дунё
Хитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолди

Хитойнинг Хэбэй провинциясидаги Хандан шаҳрида жойлашган савдо марказида Mercedes-Benz намойиш автомобили билан боғлиқ ноодатий ҳодиса содир бўлди.

23 август куни савдо марказининг биринчи қаватида турган автомобиль кутилмаганда орқага ҳаракатланиб, эскалатор ва шиша панжарага урилиб кетган. Зарба оқибатида панжара ойнаси синган, автомобиль эса биринчи қават четига илиниб қолган. Унинг орқа ғилдиракларидан бири пастки қават устида осилиб турган.

Ҳодиса акс этган видеоларда автомобиль пастга тушиб кетишига оз қолгани кўринади. Агар эскалатор ва панжара уни ушлаб қолмаганида, машина савдо марказининг қуйи қаватига қулаб тушиши мумкин эди.

Синган шиша ва панжара қисмлари пастки қаватга тушиб, у ердаги музқаймоқ дўконига зарар етказган. Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, дўкон ходимларидан бирининг оёғи жароҳатланган ва у қўшимча тиббий кўрикдан ўтказилиши керак бўлган. Дўкон жиҳозларининг бир қисми ҳам шикастлангани сабабли савдо фаолияти вақтинча тўхтатилган.

Айни пайтда автомобиль нима сабабдан орқага ҳаракатлангани бўйича расмий хулоса берилмаган. Автомобиль Хандан шаҳридаги автомобиль дилерига тегишли намойиш автомобили бўлгани хабар қилинган. Савдо маркази ва тегишли идоралар ҳодиса сабабларини аниқлаш билан шуғулланган.

Савдо маркази маъмурияти кейинчалик зарарланган панжара таъмирлангани ва мажмуа одатдагидек ишлаётганини маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Собиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақладиСобиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақладиБугун, 15:36Швецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолдиШвецияда йўловчилар автобусни ҳалокатдан сақлаб қолдиБугун, 15:24Калифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирдиКалифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 13:27Янги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқдаЯнги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқдаБугун, 11:26Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...Бугун, 11:2136 ёшли ФИДE менежери тўсатдан вафот этди36 ёшли ФИДE менежери тўсатдан вафот этдиБугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди