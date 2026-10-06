Иркутскда Ўзбекистон фуқароси бўлган ота 17 ёшли қизини калтаклаб, тўртинчи қават деразасидан итариб юборди
Иркутск шаҳрида 44 ёшли эркак вояга етмаган қизини шафқатсизларча калтаклаб, кейин уни тўртинчи қаватдаги хонадон деразасидан итариб юборган. 17 ёшли қиз оғир тан жароҳатлари билан тирик қолган ва шифохонада терговчиларга воқеа тафсилотларини айтиб берган.
Маълум бўлишича, воқеа қиз мактабда бўлиши керак бўлган пайтда кўчада йигит билан учрашгани сабаб бошланган. Қиз ота-онасидан яширинча мактабдан чиқиб кетган. Бундан ғазабланган отаси уни "жазолаш"га қарор қилган.
Эркак дастлаб қизини уриб, автомобилига ўтқизган. Кейинчалик зўравонлик машинада, унинг иш жойида ва уйида ҳам давом этган. Тергов маълумотларига кўра, эркак қизини металл шланг ва ёғоч брус билан ҳам калтаклаган.
Шундан сўнг у қизини тўртинчи қаватдаги деразадан итариб юборган. Қиз оғир жароҳат олган бўлса-да, тирик қолган. Иркутскнинг Ленинский тумани суди эркакни вояга етмаган шахсни қийнаш ва қасддан одам ўлдиришга суиқасд қилишда айбдор деб топди. У 7 йил 6 ойга қатъий режимли колонияга юборилди. Ҳукм ҳозирча қонуний кучга кирмаган.
Изоҳлар 0
…