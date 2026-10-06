Иркутскда Ўзбекистон фуқароси бўлган ота 17 ёшли қизини калтаклаб, тўртинчи қават деразасидан итариб юборди

·34·Дунё
Иркутскда Ўзбекистон фуқароси бўлган ота 17 ёшли қизини калтаклаб, тўртинчи қават деразасидан итариб юборди

Иркутск шаҳрида 44 ёшли эркак вояга етмаган қизини шафқатсизларча калтаклаб, кейин уни тўртинчи қаватдаги хонадон деразасидан итариб юборган. 17 ёшли қиз оғир тан жароҳатлари билан тирик қолган ва шифохонада терговчиларга воқеа тафсилотларини айтиб берган.

Маълум бўлишича, воқеа қиз мактабда бўлиши керак бўлган пайтда кўчада йигит билан учрашгани сабаб бошланган. Қиз ота-онасидан яширинча мактабдан чиқиб кетган. Бундан ғазабланган отаси уни "жазолаш"га қарор қилган.

Эркак дастлаб қизини уриб, автомобилига ўтқизган. Кейинчалик зўравонлик машинада, унинг иш жойида ва уйида ҳам давом этган. Тергов маълумотларига кўра, эркак қизини металл шланг ва ёғоч брус билан ҳам калтаклаган.

Шундан сўнг у қизини тўртинчи қаватдаги деразадан итариб юборган. Қиз оғир жароҳат олган бўлса-да, тирик қолган. Иркутскнинг Ленинский тумани суди эркакни вояга етмаган шахсни қийнаш ва қасддан одам ўлдиришга суиқасд қилишда айбдор деб топди. У 7 йил 6 ойга қатъий режимли колонияга юборилди. Ҳукм ҳозирча қонуний кучга кирмаган.

ИркутскЛенинский тумани судивояга етмаган шахсқизга қарши зорлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия расмийлари Иркутскдаги “вабо” ҳақидаги миш-мишларга ишонмасликка чақирдиРоссия расмийлари Иркутскдаги “вабо” ҳақидаги миш-мишларга ишонмасликка чақирдиКеча 17:4512 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!13 сентябр 01:10Селфи олишга уринган талаба қоя устидан қулаб ҳалок бўлдиСелфи олишга уринган талаба қоя устидан қулаб ҳалок бўлди27 май 05:00Қизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишондиҚизини излаган она бир йил давомида сохта қизга ишонди5 сентябр 00:25Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилинди22 сентябр 10:21Қизини аравада етаклаб, жаҳон рекордини янгиламоқчи бўлган отаҚизини аравада етаклаб, жаҳон рекордини янгиламоқчи бўлган ота23 август 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?