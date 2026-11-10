18 кг вазн ташлаган Иосиф Пригожин янги муаммога дуч келди: «Озиш — ишнинг ярми...»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик продюсер Иосиф Пригожин махсус препарат ёрдамида 18 килограмм вазн ташлаганидан сўнг юз терисининг осилиб қолиши муаммосига дуч келди.
- 55 ёшли продюсер юзининг аввалги таранглигини қайтариш учун Москвадаги Клиник эстетик тиббиёт институтида аппаратли муолажаларни бошлади.
- У жарроҳлик аралашувисиз лифтинг ва терини зичлаштириш усуллари орқали юздаги эстетик камчиликларни бартараф этишни мақсад қилган.
Таниқли россиялик мусиқий продюсер Иосиф Пригожин сезиларли даражада озганидан сўнг кутилмаган мураккаб синовга дуч келганини очиқлади. Замонавий дори воситаси ёрдамида бирданига 18 килограмм вазн йўқотган 55 ёшли продюсер эндиликда терининг осилиб қолиши оқибатларига қарши курашмоқда.
«Асосий квест — юзни сақлаб қолиш»
Пригожин ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилган видеомурожаатида озиш жараёни ўзи билан бирга жиддий эстетик муаммоларни келтириб чиқарганини тан олди. Унинг таъкидлашича, махсус препарат (тирзепаттид/тирзетта) курсидан сўнг қисқа фурсатда ташланган 18 килограмм юз терисининг сезиларли даражада осилиб, чўкиб кетишига олиб келган.
Продюсер Москвадаги Клиник эстетик тиббиёт институти (КИЭМ) кушеткасида ётган ҳолда видео улашиб, мутахассислар назорати остида юзининг пастки қисмида махсус аппарат муолажаларини ўтказаётганини кўрсатди. У терини операциясиз тортиш (лифтинг) ва зичлаштириш усули орқали аввалги табиий тарангликни қайтаришга ҳаракат қилмоқда.
Параметр / Кўрсаткич
Тафсилотлар
Қаҳрамон
Иосиф Пригожин (мусиқий продюсер)
Ташланган вазн
18 килограмм
Озиш усули
Махсус инъекцион препарат (тирзетта курси)
Келтириб чиқарган асосий муаммо
Юз терисининг осилиб, таранглигини йўқотиши («озиш юзи» эффекти)
Кўрилаётган чора
Эстетик клиникада аппаратли зичлаштириш ва операциясиз лифтинг
Кутилаётган самара
Тўпланувчи (кумулятив) узоқ муддатли натижа
«Озиш — бу ҳали ишнинг ярми, холос. Энг асосий квест — юзни сақлаб қолиш! 18 килограмм ташлаганимдан кейин тери кўзга ташланадиган даражада осилиб қолди. Натижа босқичма-босқич йиғилади, шунинг учун истиқбол учун ишлаяпмиз».
— Иосиф Пригожин
Тез озишнинг «яширин нархи»
Сўнгги пайтларда шоу-бизнес вакиллари орасида диабет ва ортиқча вазнга қарши инъекцион препаратлар (Оземпик, Тирзепатид ва б.) ёрдамида тез озиш оммалашмоқда. Бироқ тиббиёт мутахассислари қисқа фурсат ичида катта вазн йўқотиш юзнинг ёғ қатламини кескин камайтириб, тери осилиши ва инсоннинг ёшидан анча катта кўринишига сабаб бўлишидан огоҳлантириб келади.
Пригожин жарроҳлик тиғи остига ётмасдан, замонавий аппарат косметологияси ёрдамида ушбу муаммони ҳал этиш йўлини танлади.
Сизнингча, ортиқча вазндан дори-дармонлар ёрдамида тез халос бўлиш арзийдими ёки соғлом парҳез ва жисмоний машқлар орқали секин озиш маъқулроқми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…