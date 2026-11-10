18 кг вазн ташлаган Иосиф Пригожин янги муаммога дуч келди: «Озиш — ишнинг ярми...»

1 дақиқа ўқиш10
18 кг вазн ташлаган Иосиф Пригожин янги муаммога дуч келди: «Озиш — ишнинг ярми...»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик продюсер Иосиф Пригожин махсус препарат ёрдамида 18 килограмм вазн ташлаганидан сўнг юз терисининг осилиб қолиши муаммосига дуч келди.
  • 55 ёшли продюсер юзининг аввалги таранглигини қайтариш учун Москвадаги Клиник эстетик тиббиёт институтида аппаратли муолажаларни бошлади.
  • У жарроҳлик аралашувисиз лифтинг ва терини зичлаштириш усуллари орқали юздаги эстетик камчиликларни бартараф этишни мақсад қилган.

Таниқли россиялик мусиқий продюсер Иосиф Пригожин сезиларли даражада озганидан сўнг кутилмаган мураккаб синовга дуч келганини очиқлади. Замонавий дори воситаси ёрдамида бирданига 18 килограмм вазн йўқотган 55 ёшли продюсер эндиликда терининг осилиб қолиши оқибатларига қарши курашмоқда.

«Асосий квест — юзни сақлаб қолиш»

Пригожин ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилган видеомурожаатида озиш жараёни ўзи билан бирга жиддий эстетик муаммоларни келтириб чиқарганини тан олди. Унинг таъкидлашича, махсус препарат (тирзепаттид/тирзетта) курсидан сўнг қисқа фурсатда ташланган 18 килограмм юз терисининг сезиларли даражада осилиб, чўкиб кетишига олиб келган.

Продюсер Москвадаги Клиник эстетик тиббиёт институти (КИЭМ) кушеткасида ётган ҳолда видео улашиб, мутахассислар назорати остида юзининг пастки қисмида махсус аппарат муолажаларини ўтказаётганини кўрсатди. У терини операциясиз тортиш (лифтинг) ва зичлаштириш усули орқали аввалги табиий тарангликни қайтаришга ҳаракат қилмоқда.

Параметр / Кўрсаткич

Тафсилотлар

Қаҳрамон

Иосиф Пригожин (мусиқий продюсер)

Ташланган вазн

18 килограмм

Озиш усули

Махсус инъекцион препарат (тирзетта курси)

Келтириб чиқарган асосий муаммо

Юз терисининг осилиб, таранглигини йўқотиши («озиш юзи» эффекти)

Кўрилаётган чора

Эстетик клиникада аппаратли зичлаштириш ва операциясиз лифтинг

Кутилаётган самара

Тўпланувчи (кумулятив) узоқ муддатли натижа

«Озиш — бу ҳали ишнинг ярми, холос. Энг асосий квест — юзни сақлаб қолиш! 18 килограмм ташлаганимдан кейин тери кўзга ташланадиган даражада осилиб қолди. Натижа босқичма-босқич йиғилади, шунинг учун истиқбол учун ишлаяпмиз».

Иосиф Пригожин

Тез озишнинг «яширин нархи»

Сўнгги пайтларда шоу-бизнес вакиллари орасида диабет ва ортиқча вазнга қарши инъекцион препаратлар (Оземпик, Тирзепатид ва б.) ёрдамида тез озиш оммалашмоқда. Бироқ тиббиёт мутахассислари қисқа фурсат ичида катта вазн йўқотиш юзнинг ёғ қатламини кескин камайтириб, тери осилиши ва инсоннинг ёшидан анча катта кўринишига сабаб бўлишидан огоҳлантириб келади.

Пригожин жарроҳлик тиғи остига ётмасдан, замонавий аппарат косметологияси ёрдамида ушбу муаммони ҳал этиш йўлини танлади.

Сизнингча, ортиқча вазндан дори-дармонлар ёрдамида тез халос бўлиш арзийдими ёки соғлом парҳез ва жисмоний машқлар орқали секин озиш маъқулроқми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари