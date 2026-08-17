Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)

·11·Дунё
Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)
Қисқача

Берлинда кўп қаватли турар жой биносининг 11-қаватида ёнғин чиқиб, қиз қутқарувчилар ушлаб турган махсус саватга сакраб қутқарилди. Ёнғин зинапояси бинонинг юқори қисмигача етиб бормагани сабабли, қутқарувчилар люлкани ёнғин содир бўлган қаватдан икки қават пастроқда ушлаб туришган. Ҳодиса 2026 йил 14 август куни содир бўлган ва бу ҳақда Инсидентиа хабар берган. Ёнғин вақтида беш киши жабрлангани маълум қилинган.

Берлинда кўп қаватли турар жой биносининг 11-қаватида ёнғин содир бўлиб, қутқарув жараёнида қиз хавфли вазиятда қолди. Ёнғин зинапояси бинонинг юқори қисмигача етиб бормагани сабабли, у 11-қаватдан қутқарувчилар ушлаб турган махсус саватга сакрашга мажбур бўлди. Бу ҳақда Incidentia хабар берди.

Ҳодиса 2026 йил 14 август куни содир бўлган. Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, ёнғин-қутқарув техникаси фақат бинонинг пастроқ қисмигача етиб борган. Шу боис қутқарувчилар махсус люлькани ёнғин содир бўлган қаватдан икки қават пастроқда ушлаб туришган.

Тарқалган кадрларда кўп қаватли бино деразасидан қуюқ тутун чиқаётгани, қиз эса тор ташқи токчада ўтириб, ёрдам кутаётгани акс этган. Қутқарувчи люлькани бино деворига яқинлаштиришга ҳаракат қилганидан сўнг, қиз унга сакраб тушган.

Ушбу хавфли ҳаракат натижасида қиз қутқарувчилар саватига тушиб, хавфсиз жойга олиб чиқилган. Ҳодиса вақтида беш киши жабрлангани хабар қилинган. Айрим аҳоли вакиллари эса оловдан қутулиш учун юқори қаватлардан сакраш эҳтимолини ҳам кўриб чиққан.

БерлинИнсидентия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиИсроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 11:16Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиЁш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиБугун, 11:02Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиЭрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиБугун, 10:08Венгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиВенгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиБугун, 09:57€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилди€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилдиБугун, 06:29Ҳоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиҲоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиБугун, 06:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди