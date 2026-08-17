Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)
Берлинда кўп қаватли турар жой биносининг 11-қаватида ёнғин чиқиб, қиз қутқарувчилар ушлаб турган махсус саватга сакраб қутқарилди. Ёнғин зинапояси бинонинг юқори қисмигача етиб бормагани сабабли, қутқарувчилар люлкани ёнғин содир бўлган қаватдан икки қават пастроқда ушлаб туришган. Ҳодиса 2026 йил 14 август куни содир бўлган ва бу ҳақда Инсидентиа хабар берган. Ёнғин вақтида беш киши жабрлангани маълум қилинган.
Берлинда кўп қаватли турар жой биносининг 11-қаватида ёнғин содир бўлиб, қутқарув жараёнида қиз хавфли вазиятда қолди. Ёнғин зинапояси бинонинг юқори қисмигача етиб бормагани сабабли, у 11-қаватдан қутқарувчилар ушлаб турган махсус саватга сакрашга мажбур бўлди. Бу ҳақда Incidentia хабар берди.
Ҳодиса 2026 йил 14 август куни содир бўлган. Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, ёнғин-қутқарув техникаси фақат бинонинг пастроқ қисмигача етиб борган. Шу боис қутқарувчилар махсус люлькани ёнғин содир бўлган қаватдан икки қават пастроқда ушлаб туришган.
Тарқалган кадрларда кўп қаватли бино деразасидан қуюқ тутун чиқаётгани, қиз эса тор ташқи токчада ўтириб, ёрдам кутаётгани акс этган. Қутқарувчи люлькани бино деворига яқинлаштиришга ҳаракат қилганидан сўнг, қиз унга сакраб тушган.
Ушбу хавфли ҳаракат натижасида қиз қутқарувчилар саватига тушиб, хавфсиз жойга олиб чиқилган. Ҳодиса вақтида беш киши жабрлангани хабар қилинган. Айрим аҳоли вакиллари эса оловдан қутулиш учун юқори қаватлардан сакраш эҳтимолини ҳам кўриб чиққан.
…