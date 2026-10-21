Илон Маскдан улкан совға: АҚШ болаларига SpaceX акциялари бериладими?
Дунёнинг энг бой инсонларидан бири Илон Маск АҚШдаги ҳар бир болага SpaceX компаниясининг биттадан акциясини совға қилиш режасини маълум қилгани айтилмоқда. Миллиардер ушбу ташаббусни 2027 йилда амалга оширишни кўзлаётгани ҳақида хабарлар тарқалди.
АҚШ Аҳолини рўйхатга олиш бюроси маълумотларига кўра, мамлакатда 72 миллионга яқин бола истиқомат қилади. Агар уларнинг ҳар бирига биттадан акция берилса, совға олувчилар сони ўн миллионлаб кишини ташкил этиши мумкин.
Келтирилган маълумотларга кўра, SpaceX’нинг бир дона акцияси 146 долларга баҳоланган. Шу нарх асосида ҳисобланганда, 72 миллионта акциянинг умумий қиймати қарийб 10,5 миллиард долларни ташкил этади.
Бироқ бу ташаббусга оид муҳим жиҳатлар — болаларнинг ёши бўйича мезонлар, акцияларни тақсимлаш тартиби ва режанинг расмий тасдиқлангани — қўшимча текширувни талаб қилади. Шу сабабли ҳозирча хабарни амалга оширилиши аниқ бўлган хайрия сифатида қабул қилишга шошилмаслик керак.
Изоҳлар 0
…