Илон Маскдан улкан совға: АҚШ болаларига SpaceX акциялари бериладими?

·8·Дунё
Илон Маскдан улкан совға: АҚШ болаларига SpaceX акциялари бериладими?

Дунёнинг энг бой инсонларидан бири Илон Маск АҚШдаги ҳар бир болага SpaceX компаниясининг биттадан акциясини совға қилиш режасини маълум қилгани айтилмоқда. Миллиардер ушбу ташаббусни 2027 йилда амалга оширишни кўзлаётгани ҳақида хабарлар тарқалди.

АҚШ Аҳолини рўйхатга олиш бюроси маълумотларига кўра, мамлакатда 72 миллионга яқин бола истиқомат қилади. Агар уларнинг ҳар бирига биттадан акция берилса, совға олувчилар сони ўн миллионлаб кишини ташкил этиши мумкин.

Келтирилган маълумотларга кўра, SpaceX’нинг бир дона акцияси 146 долларга баҳоланган. Шу нарх асосида ҳисобланганда, 72 миллионта акциянинг умумий қиймати қарийб 10,5 миллиард долларни ташкил этади.

Бироқ бу ташаббусга оид муҳим жиҳатлар — болаларнинг ёши бўйича мезонлар, акцияларни тақсимлаш тартиби ва режанинг расмий тасдиқлангани — қўшимча текширувни талаб қилади. Шу сабабли ҳозирча хабарни амалга оширилиши аниқ бўлган хайрия сифатида қабул қилишга шошилмаслик керак.

Илон МаскSpaceXSpaceX акциялариАҚШ бола дастури
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳавога кўтарилиш имконияти: Узоқ кутилган Tesla Roadster тақдим этилди (видео)Ҳавога кўтарилиш имконияти: Узоқ кутилган Tesla Roadster тақдим этилди (видео)16 октябр 12:22Илон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойидиИлон Маск бир кунда 30 миллиард доллар бойиди8 октябр 17:30SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирдиSpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди2 октябр 18:29SpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқдаSpaceX ва Tesla коинотда қуёш энергиясини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда2 октябр 13:55SpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошадиSpaceX Стар Минд сунъий йўлдошлари қуввати МКСдан ошади2 октябр 12:52Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди