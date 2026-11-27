Илон Маск ва SpaceX АҚШдаги ҳар бир болага компаниянинг 2 тадан акциясини совға қилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Илон Маск ва SpaceX компанияси АҚШдаги ҳар бир вояга етмаган болага жами 18,4 миллиард доллар қийматидаги иккитадан оддий аксияни бепул тақдим этишга қарор қилди.
- Ушбу ташаббус доирасида битта аксия компания томонидан жорий йилнинг декабр ойида, иккинчиси эса Илон Маскнинг шахсий улушидан 2027-йил июн ойида ўтказиб берилади.
- Қимматли қоғозлар фақат ота-оналар ёки васийлар томонидан фаоллаштирилган «Трумп Аккоунц» инвестиция ҳисобларига ўтказилади.
Америкалик миллиардер ва тадбиркор Илон Маск ҳамда унга тегишли SpaceX аэрокосмик корпорацияси АҚШдаги ҳар бир вояга етмаган болага компаниянинг иккитадан оддий акциясини бепул тақдим этишга қарор қилди. Ташаббуснинг умумий қиймати қарийб 18,4 миллиард долларни ташкил этмоқда.
«Биттаси компаниядан, биттаси шахсан мендан»
Илон Маск ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ушбу йирик акция ҳақида эълон қилар экан, ота-оналар ва ёшларга қимматли қоғозларни сотишга шошилмасликни маслаҳат берди:
«Америкадаги ҳар бир бола SpaceX’нинг иккита акциясини олади: биттаси компаниядан, биттаси эса шахсан мендан. SpaceX’нинг коинотни ўзлаштириш ва сунъий интеллектни ривожлантириш бўйича улкан режалари фонида ушбу акцияларни сотишга шошилмасликни тавсия қиламан», — деб ёзди тадбиркор.
Сиёсатчи Олег Царёв ҳам мазкур воқеага муносабат билдириб, «SpaceX — Американинг миллий бойлиги» эканини таъкидлади.
Акциялар қандай тартибда ва қачон ўтказилади?
Ташаббус шартларига кўра, SpaceX корпорацияси қўшимча равишда А тоифадаги оддий акцияларни чиқариб, ҳар бир амалдаги болалар инвестиция ҳисобига (Trump Account) биттадан қимматли қоғоз ўтказади. Илон Маск эса ўзининг шахсий пакетидан яна биттадан акция қўшиш орқали ушбу улушни икки баробарга оширади.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва муддатлар
Бир дона акция қиймати
$127,44 (жорий биржа нархи бўйича)
Потенциал олувчилар сони
Тахминан 72 миллион нафар бола (АҚШ Аҳолини рўйхатга олиш бюроси баҳоси)
Умумий совға ҳажми
Қарийб $18,4 миллиард
Компания улушини ўтказиш муддати
Жорий йилнинг декабрь ойида
Маскнинг шахсий улуши муддати
2027 йил июнь ойида (IPO’дан кейинги мажбурий чеклов — локап даври тугагач)
Асосий шарт
Акциялар фақат ота-оналар ёки васийлар расман тасдиқлаган ва фаоллаштирган «фаол» ҳисобларга ўтказилади
Trump Accounts дастури нима?
Солиқ имтиёзларига эга бўлган Trump Accounts (530A ҳисоблари) давлат инвестиция дастури Дональд Трамп маъмурияти томонидан 18 ёшгача бўлган ёшлар учун бошланғич капитал шакллантириш мақсадида ишга туширилган. Оқ уй ва АҚШ Молия вазирлиги маълумотларига кўра:
Дастурда ижтимоий суғурта рақамига эга бўлган қарийб 70 миллион америкалик бола автоматик тарзда рўйхатга олинган;
Давлат, оилалар ва йирик меценатлар томонидан ҳисобларга жалб қилинган умумий маблағлар ҳажми 9 миллиард доллардан ошган;
Аввалроқ SpaceX президенти ва операцион директори Гвинн Шотвелл ҳам ушбу лойиҳага ўз ҳиссасини қўшиб, корпорациянинг 2 миллиондан ортиқ акциясини хайрия қилган эди.
Сизнингча, болалар учун ёшликдан инвестиция ҳисоблари очиш ва йирик технологик компаниялар акцияларини тақдим этиш келажак авлоднинг молиявий саводхонлигига қандай таъсир кўрсатади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва технология, бизнес ҳамда инвестиция янгиликларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…