Илон Маскнинг улуғвор режаси яна кечиктирилди: Starship синовида нима содир бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX компанияси Starship ракета тизимининг 15-чи синов парвозини амалга оширди, бироқ ракетанинг ҳар икки қисмини старт майдончасига қайтариш режаси тўлиқ бажарилмади.
- 14 ноябр куни Техасдаги космодромдан учирилган Super Heavy кучайтиргичи техник носозлик сабабли Мексика қўлтиғига сувга қўндирилди.
Американинг хусусий аэрокосмик компанияси SpaceX Старшип ракета тизимининг 15-чи синов парвозини амалга оширди. Бироқ компания бу сафар ўз олдига қўйган энг улкан мақсадлардан бири — ракетанинг ҳар икки қисмини ҳам старт майдончасига қайтариш режасини тўлиқ бажара олмади.
Техник носозлик ва ракетанинг биринчи босқичи тақдири
Жорий йилнинг 14 ноябрь кунига ўтар кечаси Техас штатидаги космодромдан Старшип навбатдаги марта осмонга кўтарилди. Компания раҳбари Илон Маск аввалроқ бу сафар Super Heavy кучайтиргичини ҳам, юқоридаги Старшип кемасини ҳам муваффақиятли тарзда старт майдонига қайтариш режалаштирилганини маълум қилган эди.
Аммо парвоз вақтида юзага келган техник носозликлар режани ўзгартиришга мажбур қилди. Трансляция вақтида шарҳловчи қуйидагиларни маълум қилди:
«Шунга ўхшайдики, энди кучайтиргич сувга қўндирилади ва ушлаб қолиш учун қайтиб келмайди», — деди шарҳловчи.
Натижада, юзага келган муаммолар туфайли Super Heavy кучайтиргичи старт майдонига қайтиб кела олмади ва Мексика қўлтиғига сувга қўндирилди.
Синов кўрсаткичлари ва параметрлар
Маълумотлар
Синов рақами
Старшип 15-чи синов парвози
Ўтказилган сана
14 ноябрь
Старт жойи
Жанубий Техас космодроми
Биринчи босқич тақдири
Техник носозлик сабабли Мексика қўлтиғига қўндирилди
Старшип кемасининг парвози давом этмоқда
Гарчи ракетани қайтариш режаси тўлиқ амалга ошмаган бўлса-да, юқори қисмдаги Старшип кемаси коинотдаги парвозини муваффақиятли давом эттирмоқда. Режага кўра, кема Ер атрофида 14 га яқин айланишни амалга ошириши ва паст орбитага 26 та Старлинк сунъий йўлдошини олиб чиқиши лозим.
Эслатиб ўтамиз, Старшип инсоният тарихидаги энг йирик ва тўлиқ кўп марталик фойдаланиладиган транспорт тизими сифатида лойиҳалаштирилган. Унинг умумий баландлиги қарийб 124 метрни, оғирлиги эса 5 минг тоннани ташкил этади. Тизим 33 та двигатель билан жиҳозланган Super Heavy кучайтиргичи ва Старшип номли транспорт кемасидан иборат.
Сизнингча, SpaceX яқин келажакда Старшип ракетасини тўлиқ қайта ишлайдиган ва хавфсиз тизимга айлантира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…