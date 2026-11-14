Илон Маскнинг улуғвор режаси яна кечиктирилди: Starship синовида нима содир бўлди?

1 дақиқа ўқиш12
Илон Маскнинг улуғвор режаси яна кечиктирилди: Starship синовида нима содир бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX компанияси Starship ракета тизимининг 15-чи синов парвозини амалга оширди, бироқ ракетанинг ҳар икки қисмини старт майдончасига қайтариш режаси тўлиқ бажарилмади.
  • 14 ноябр куни Техасдаги космодромдан учирилган Super Heavy кучайтиргичи техник носозлик сабабли Мексика қўлтиғига сувга қўндирилди.

Американинг хусусий аэрокосмик компанияси SpaceX Старшип ракета тизимининг 15-чи синов парвозини амалга оширди. Бироқ компания бу сафар ўз олдига қўйган энг улкан мақсадлардан бири — ракетанинг ҳар икки қисмини ҳам старт майдончасига қайтариш режасини тўлиқ бажара олмади.

Техник носозлик ва ракетанинг биринчи босқичи тақдири

Жорий йилнинг 14 ноябрь кунига ўтар кечаси Техас штатидаги космодромдан Старшип навбатдаги марта осмонга кўтарилди. Компания раҳбари Илон Маск аввалроқ бу сафар Super Heavy кучайтиргичини ҳам, юқоридаги Старшип кемасини ҳам муваффақиятли тарзда старт майдонига қайтариш режалаштирилганини маълум қилган эди.

Аммо парвоз вақтида юзага келган техник носозликлар режани ўзгартиришга мажбур қилди. Трансляция вақтида шарҳловчи қуйидагиларни маълум қилди:

«Шунга ўхшайдики, энди кучайтиргич сувга қўндирилади ва ушлаб қолиш учун қайтиб келмайди», — деди шарҳловчи.

Натижада, юзага келган муаммолар туфайли Super Heavy кучайтиргичи старт майдонига қайтиб кела олмади ва Мексика қўлтиғига сувга қўндирилди.

Синов кўрсаткичлари ва параметрлар

Маълумотлар

Синов рақами

Старшип 15-чи синов парвози

Ўтказилган сана

14 ноябрь

Старт жойи

Жанубий Техас космодроми

Биринчи босқич тақдири

Техник носозлик сабабли Мексика қўлтиғига қўндирилди

Старшип кемасининг парвози давом этмоқда

Гарчи ракетани қайтариш режаси тўлиқ амалга ошмаган бўлса-да, юқори қисмдаги Старшип кемаси коинотдаги парвозини муваффақиятли давом эттирмоқда. Режага кўра, кема Ер атрофида 14 га яқин айланишни амалга ошириши ва паст орбитага 26 та Старлинк сунъий йўлдошини олиб чиқиши лозим.

Эслатиб ўтамиз, Старшип инсоният тарихидаги энг йирик ва тўлиқ кўп марталик фойдаланиладиган транспорт тизими сифатида лойиҳалаштирилган. Унинг умумий баландлиги қарийб 124 метрни, оғирлиги эса 5 минг тоннани ташкил этади. Тизим 33 та двигатель билан жиҳозланган Super Heavy кучайтиргичи ва Старшип номли транспорт кемасидан иборат.

Сизнингча, SpaceX яқин келажакда Старшип ракетасини тўлиқ қайта ишлайдиган ва хавфсиз тизимга айлантира оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Техно янгиликлари