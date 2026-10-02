SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди

·3·Техно
SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди

Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси АҚШ бозорида Starlink Mini сунъий йўлдош интернети учун мўлжалланган жиҳозлар тўплами нархини кескин арзонлаштирди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, эндиликда ушбу портатив қурилмани атиги 149 АҚШ долларига харид қилиш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нархларнинг бу тарзда пасайтирилиши глобал миқёсда сунъий йўлдош интернет технологияларини янада оммалаштириш ва истеъмолчилар учун қулай қилиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Мазкур янги нарх аввалги 199 долларлик қийматга нисбатан 25 фоизга, энг дастлабки 599 долларлик бошланғич нархига нисбатан эса нақ 75 фоизга арзон деганидир.

Қулай тўлов шартлари ва тарифлар

Компания мижозларга молиявий қулайлик яратиш мақсадида бўлиб тўлаш имкониятини ҳам жорий этган. Унга кўра, харидорлар ушбу тўпламни 12 ой давомида ойига 12,41 доллардан бўлиб тўлаш шарти билан ҳам олишлари мумкин.

Саёҳат ва мобил фойдаланиш учун мўлжалланган Starlink Mini қурилмалари учун уч хил Роам (Роуминг) ойлик тарифи тақдим этилади:

  • 100 гигабайт трафик учун ойига 55 доллар
  • 300 гигабайт трафик учун ойига 80 доллар
  • Чексиз интернет варианти учун ойига 175 доллар

Техник имкониятлар ва қамров

Мазкур ускуна ерусти алоқа инфратузилмаси мавжуд бўлмаган олис ҳудудларда, шунингдек, турли сафар ва саёҳатларда юқори тезликдаги интернет алоқасини таъминлашга мўлжалланган. ixbt.com маълумотига кўра, Starlink Mini ихчам қурилмаси маълумотларни юклаб олиш тезлигини секундига 300 мегабитдан ошиқ қийматда етказиб беришга қодир.

Мутахассисларнинг фикрича, нархларнинг бу даражада арзонлашуви мобил интернет фойдаланувчилари қамровини кенгайтириб, узоқ манзилларга саёҳат қилувчилар учун интернетни янада очиқ ва ҳамёнбоп қилади.

StarlinkSpaceXИнтернетТехнологияларИлон Маск
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink интернет тезлиги гигабитгача ошириладиStarlink интернет тезлиги гигабитгача оширилади26 сентябр 18:24Starlink интернет тезлиги ошади: ФКК янги частоталарни тасдиқладиStarlink интернет тезлиги ошади: ФКК янги частоталарни тасдиқладиКеча 14:55Starlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказиладиStarlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказилади10 август 14:52Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумStarlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълум3 сентябр 14:20Starlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилдиStarlink Эквадорда оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош интернетини жорий қилди30 сентябр 13:51SpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилдиSpaceX кичик кемалар учун янги Starlink тарифини жорий қилди28 август 14:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди