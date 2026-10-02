SpaceX АҚШда Starlink Mini нархини рекорд даражада пасайтирди
Илон Маскга тегишли бўлган SpaceX компанияси АҚШ бозорида Starlink Mini сунъий йўлдош интернети учун мўлжалланган жиҳозлар тўплами нархини кескин арзонлаштирди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, эндиликда ушбу портатив қурилмани атиги 149 АҚШ долларига харид қилиш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нархларнинг бу тарзда пасайтирилиши глобал миқёсда сунъий йўлдош интернет технологияларини янада оммалаштириш ва истеъмолчилар учун қулай қилиш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Мазкур янги нарх аввалги 199 долларлик қийматга нисбатан 25 фоизга, энг дастлабки 599 долларлик бошланғич нархига нисбатан эса нақ 75 фоизга арзон деганидир.
Қулай тўлов шартлари ва тарифларКомпания мижозларга молиявий қулайлик яратиш мақсадида бўлиб тўлаш имкониятини ҳам жорий этган. Унга кўра, харидорлар ушбу тўпламни 12 ой давомида ойига 12,41 доллардан бўлиб тўлаш шарти билан ҳам олишлари мумкин.
Саёҳат ва мобил фойдаланиш учун мўлжалланган Starlink Mini қурилмалари учун уч хил Роам (Роуминг) ойлик тарифи тақдим этилади:
- 100 гигабайт трафик учун ойига 55 доллар
- 300 гигабайт трафик учун ойига 80 доллар
- Чексиз интернет варианти учун ойига 175 доллар
Техник имкониятлар ва қамровМазкур ускуна ерусти алоқа инфратузилмаси мавжуд бўлмаган олис ҳудудларда, шунингдек, турли сафар ва саёҳатларда юқори тезликдаги интернет алоқасини таъминлашга мўлжалланган. ixbt.com маълумотига кўра, Starlink Mini ихчам қурилмаси маълумотларни юклаб олиш тезлигини секундига 300 мегабитдан ошиқ қийматда етказиб беришга қодир.
Мутахассисларнинг фикрича, нархларнинг бу даражада арзонлашуви мобил интернет фойдаланувчилари қамровини кенгайтириб, узоқ манзилларга саёҳат қилувчилар учун интернетни янада очиқ ва ҳамёнбоп қилади.
Изоҳлар 0
…